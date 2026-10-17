Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furto aggravato alla stazione di Roma Termini: due giovani, un belga e un libico, sono stati arrestati dopo aver distratto un viaggiatore facendo cadere monete a terra e avergli rubato lo zaino. I ladri hanno agito in modo fulmineo, ma gli agenti in servizio nello scalo ferroviario sono riusciti a fermarli e a recuperare la refurtiva, successivamente consegnata al legittimo proprietario.

Roma Termini, furto con il trucco delle monete: interviene la Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato due uomini che si aggiravano nello scalo senza una meta precisa. Durante l’osservazione, i giovani si sono separati: uno si è diretto verso via Marsala, l’altro verso i binari. I poliziotti li hanno seguiti a distanza.

A richiamare l’attenzione degli investigatori è stato il comportamento di uno dei ragazzi, che cercava di confondersi tra la folla con uno zaino che poco prima non aveva. I due giovani sono stati fermati e sottoposti a controllo. Il cittadino libico aveva con sé uno zaino contenente effetti personali, documenti e un computer appartenenti a un altro passeggero.

Il raggiro delle monete

La vittima, contattata dagli agenti, ha formalizzato la denuncia ed è rientrata in possesso dei propri beni, sottratti pochi minuti prima. Le indagini svolte subito dopo il fermo hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto.

Secondo gli investigatori in servizio a Roma, i sospettati avevano preso di mira un viaggiatore di circa 70 anni, che aveva appoggiato lo zaino a terra accanto a sé. Approfittando del passaggio di molte persone, uno dei complici ha fatto cadere alcune monete e ha chiesto aiuto per raccoglierle, attirando così l’attenzione dell’uomo. Nel frattempo, l’altro si è impossessato dello zaino con un gesto rapido e si è allontanato.

Il piano, basato su pochi istanti di distrazione, è stato interrotto dagli agenti. I due giovani sono stati arrestati per furto aggravato; il provvedimento è stato convalidato.

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