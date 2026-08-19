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È di un arresto e il sequestro di 7,8 kg di cocaina ed eroina il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Roma Termini. Un giovane nigeriano è stato fermato mentre trasportava la droga nascosta in contenitori per alimenti, pronti per essere immessi sul mercato. Il valore dello stupefacente avrebbe superato 1 milione di euro.

Il controllo di routine che ha portato al sequestro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un controllo di routine a bordo di un treno ad alta velocità in sosta presso lo scalo FS di Roma Termini e diretto verso sud. Gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio hanno notato tra i passeggeri un giovane con uno zaino particolarmente voluminoso e pesante. Non è stato il comportamento del passeggero a destare sospetti, bensì l’aspetto insolito del bagaglio.

Il bagaglio sospetto e la scoperta della droga

Gli operatori hanno deciso di approfondire il controllo dopo aver osservato che lo zaino conteneva numerosi contenitori per alimenti, tutti chiusi ermeticamente ma con saldature irregolari e un peso non uniforme. Questa anomalia ha spinto gli agenti a portare il giovane negli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti.

L’apertura dei contenitori e il rinvenimento degli ovuli

Una volta aperti i contenitori, gli agenti hanno scoperto decine di involucri di sostanza stupefacente, confezionati artigianalmente in cellophane trasparente e contrassegnati da sigle differenti. All’interno dei 16 contenitori sono stati trovati 617 ovuli di peso variabile tra 10 e 15 grammi ciascuno, per un totale di 7,812 kg di cocaina ed eroina. La droga era pronta per essere distribuita sul mercato.

Il valore della droga e l’arresto

Il valore dello stupefacente sequestrato avrebbe superato 1 milione di euro se fosse stato immesso sul mercato. Il giovane, un cittadino nigeriano di 27 anni, regolare sul territorio nazionale e senza precedenti penali, è stato arrestato immediatamente e condotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

La lotta al traffico di droga nelle stazioni ferroviarie

L’operazione condotta alla stazione di Roma Termini conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei principali snodi ferroviari italiani. Grazie all’esperienza e all’occhio attento degli agenti, è stato possibile intercettare un ingente carico di droga destinato al mercato illegale, prevenendo così la diffusione di sostanze pericolose e tutelando la sicurezza dei cittadini.

IPA