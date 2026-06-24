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È stato restituito a un giovane turista cinese il computer portatile sottrattogli con un furto nella stazione ferroviaria di Roma Termini. L’operazione, condotta dai Carabinieri, si è conclusa con la riconsegna del dispositivo direttamente all’aeroporto di Fiumicino, poco prima della partenza del ragazzo per Hong Kong. Il lieto fine è stato reso possibile grazie a una serie di accertamenti e a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Il ringraziamento del giovane turista

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio con una mail di ringraziamento inviata da un ragazzo di 21 anni originario della Cina. Il giovane, in procinto di lasciare l’Italia, ha voluto esprimere la propria gratitudine ai militari della Compagnia di Frascati per la professionalità e la gentilezza dimostrate durante tutta la vicenda. Nella sua comunicazione, il turista ha sottolineato come il supporto ricevuto abbia trasformato una situazione di forte stress in un’esperienza positiva, lasciandogli un ricordo indelebile del Paese e delle sue istituzioni.

Il furto alla stazione Termini e l’inizio delle indagini

L’episodio si è verificato lo scorso 6 maggio, quando il giovane ha subito il furto del proprio MacBook Air all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini. Dopo aver sporto denuncia, la vittima ha potuto contare sull’impegno dei Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare il dispositivo sottratto.

L’indagine ha portato i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca a effettuare una perquisizione domiciliare nei confronti di un 28enne, già denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di armi. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto due spade tipo “katana” non denunciate e uno zaino contenente proprio il computer rubato. Il ritrovamento del MacBook Air è stato possibile grazie a rapidi accertamenti incrociati tra i dati del dispositivo e la denuncia presentata dal giovane turista alcune settimane prima.

Una volta identificato il proprietario del computer, è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo. I Carabinieri si sono messi sulle tracce del ragazzo, che nel frattempo si preparava a lasciare l’Italia per tornare a Hong Kong. Attraverso un coordinamento a distanza, i militari hanno gestito tutte le pratiche burocratiche necessarie per la restituzione del dispositivo, organizzando infine la consegna a mano direttamente presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, poco prima del decollo del giovane.

Un lieto fine e un ricordo positivo dell’Italia

Grazie all’intervento tempestivo e alla dedizione dei Carabinieri, il 21enne ha potuto recuperare il proprio computer e i dati personali in esso contenuti, affrontando il viaggio di ritorno con serenità. L’episodio, che si era aperto con un furto, si è così trasformato in una testimonianza di efficienza e umanità da parte delle forze dell’ordine italiane, lasciando al giovane turista un ricordo positivo dell’Italia e delle sue istituzioni.

IPA