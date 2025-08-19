Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per violenza sessuale e aggressione a pubblico ufficiale il bilancio di un grave episodio avvenuto in pieno giorno nel quartiere Prati di Roma. Un uomo di trentatré anni, di origini polacche, è stato fermato e condotto in carcere dopo aver molestato due giovani donne e aver aggredito sia alcuni passanti che gli agenti intervenuti. I fatti sono stati resi noti attraverso il sito ufficiale della Polizia di Stato.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in una giornata di ordinaria routine nel quartiere Prati. Due ragazze stavano passeggiando quando sono state avvicinate da un individuo che, senza alcun preavviso, si è scagliato contro una di loro, palpeggiandola. La vittima, nonostante lo shock, ha reagito prontamente, riuscendo a respingere l’uomo con uno spintone.

La fuga e la richiesta di aiuto

Nonostante il tentativo di allontanamento, l’aggressore non si è dato per vinto. Ha continuato a seguire le due giovani, importunandole ripetutamente. Le ragazze, nel tentativo di sottrarsi all’uomo, hanno chiesto aiuto ad alcune persone che si trovavano davanti a un esercizio commerciale. Tuttavia, anche questi passanti sono stati presi di mira: l’uomo, in preda a una furia incontrollata, li ha colpiti con calci e pugni, rendendo la situazione ancora più pericolosa.

L’intervento della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la svolta è arrivata quando le due giovani, nonostante la paura, hanno deciso di seguire a distanza l’aggressore. In quei momenti concitati, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, è transitata nella zona. Le ragazze hanno immediatamente chiesto aiuto agli agenti, che sono intervenuti senza esitazione.

La resistenza e l’arresto

L’uomo, però, non si è arreso nemmeno di fronte alle forze dell’ordine. Ha reagito con violenza, colpendo ripetutamente i poliziotti con calci e pugni. Uno degli agenti ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Solo grazie all’intervento tempestivo del personale sanitario, i poliziotti sono riusciti a immobilizzare e arrestare l’aggressore, nonostante i suoi ripetuti tentativi di opporre resistenza.

I reati contestati e la situazione giudiziaria

L’uomo, un cittadino polacco di trentatré anni, è stato condotto in carcere con gravi indizi a suo carico per violenza sessuale, resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, come sottolineato dalla Polizia di Stato, le indagini sono ancora in corso e l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. L’attenzione resta alta nel quartiere Prati e in tutta Roma, dove la sicurezza dei cittadini continua a essere una priorità per le istituzioni e le forze dell’ordine.

