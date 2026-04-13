Roma, terrore a San Lorenzo: molesta i passanti e danneggia auto in piazza dei Siculi, arrestato 25enne
Un giovane di origini somale è stato arrestato a San Lorenzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo numerose segnalazioni.
Un arresto è stato effettuato nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove un giovane di origini somale è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto dopo numerose segnalazioni dei residenti, che avevano denunciato comportamenti molesti e atti di danneggiamento da parte dell’uomo.
Le segnalazioni dei residenti e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane era già noto agli abitanti del quartiere San Lorenzo, che avevano più volte condiviso sui social network immagini che lo ritraevano armato di taglierino. Secondo quanto riportato, l’uomo era solito danneggiare auto in sosta e molestare i passanti con continue richieste di denaro.
L’episodio in Piazza dei Siculi
L’episodio che ha portato all’arresto si è verificato sabato mattina, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta una segnalazione relativa a un uomo che, in preda a un raptus, aveva iniziato a urlare in strada, insultando e molestando i passanti in Piazza dei Siculi. Successivamente, l’uomo ha riversato la propria rabbia anche sui veicoli parcheggiati nella stessa zona.
L’intervento degli agenti e la reazione violenta
Gli agenti del Commissariato di zona hanno individuato il giovane dopo una breve battuta di ricerca e gli hanno intimato l’alt. Tuttavia, il venticinquenne si è subito mostrato ostile all’identificazione, passando rapidamente dagli insulti verbali all’aggressione fisica, colpendo i poliziotti con calci e pugni.
Le conseguenze per gli agenti e l’arresto
Nonostante la resistenza, gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza il giovane e a condurlo presso gli Uffici del Commissariato di P.S. San Lorenzo. Anche durante il trasferimento, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, tanto che due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.
Le accuse e la convalida dell’arresto
Al termine degli accertamenti, il giovane è stato formalmente arrestato e risulta gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di rifiuto di fornire le proprie generalità. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.
La fase delle indagini preliminari
Per completezza, la Polizia di Stato precisa che le informazioni e le evidenze investigative descritte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna. L’episodio ha riportato l’attenzione sulla situazione della sicurezza nel quartiere San Lorenzo, una zona di Roma spesso al centro di segnalazioni per episodi di degrado e microcriminalità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.