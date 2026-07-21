Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato tratto in salvo dalla Polizia Ferroviaria dopo aver lanciato una segnalazione di suicidio tramite l’app Youpol. L’intervento è avvenuto presso la stazione di Roma Tiburtina, dove gli agenti sono riusciti a localizzare e soccorrere il soggetto grazie a un ingegnoso stratagemma e a una notevole prontezza di riflessi.

L’uomo individuato tra i binari della stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un uomo ha inviato una segnalazione di suicidio alla Questura di Roma utilizzando l’applicazione Youpol, uno strumento digitale messo a disposizione dei cittadini per emergenze e segnalazioni, anche in forma anonima. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina si sono subito attivati per localizzare il soggetto, sfruttando la geolocalizzazione del suo telefono cellulare.

Grazie alla tecnologia di tracciamento, è stato possibile determinare che l’uomo si trovava tra i binari della stazione ferroviaria. Nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo telefonicamente, il soggetto ha continuato a rifiutare le chiamate degli agenti, facendo temere per la sua incolumità e rendendo la situazione sempre più delicata.

Il colpo di scena: la telefonata e lo stratagemma della poliziotta

La situazione si è sbloccata pochi minuti dopo, quando l’uomo ha deciso di richiamare uno dei numeri dei poliziotti che avevano tentato di contattarlo. A rispondere è stata una poliziotta che, riconoscendo subito il numero del soggetto, ha adottato un approccio inaspettato: fingendosi una dipendente di un fast food, ha comunicato con tono calmo e rassicurante che l’ordine effettuato dall’uomo era pronto per il ritiro.

Nonostante l’uomo non avesse ordinato nulla e si trovasse in uno stato di evidente agitazione e confusione, la naturalezza e la tranquillità della poliziotta sono riuscite a convincerlo a dirigersi verso il locale indicato. Questo escamotage ha permesso agli agenti di raggiungere il fast food e di attendere l’arrivo dell’uomo, che è stato poi affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Il ruolo della tecnologia e della prontezza degli agenti

L’episodio avvenuto presso la stazione di Roma Tiburtina mette in luce l’importanza della collaborazione tra tecnologia e capacità umane nelle situazioni di emergenza. L’utilizzo dell’app Youpol e la tempestività degli agenti hanno giocato un ruolo fondamentale nel prevenire un gesto estremo e nel garantire la sicurezza di una persona in difficoltà.

IPA