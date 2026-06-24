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È di 7 persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Roma. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. su richiesta della DDA, è stata eseguita nelle prime ore della mattina e ha colpito un’organizzazione accusata di traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno svelato un sistema articolato, con summit nei ristoranti, donne impiegate come corrieri e l’uso di app a messaggi autodistruggenti per gestire la contabilità criminale.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da un blitz eseguito dal Nucleo Investigativo di Roma lo scorso 29 maggio. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dopo gli interrogatori preventivi svolti il 5 e l’8 giugno. Le misure hanno riguardato 3 persone finite in carcere, 3 persone agli arresti domiciliari e 1 persona sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Summit operativi nei ristoranti della Capitale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, uno degli aspetti più sorprendenti dell’inchiesta riguarda l’utilizzo di noti locali pubblici per incontri operativi. L’organizzazione criminale si riuniva in ristoranti della Capitale, tra cui uno nel quartiere Portuense, per pianificare le consegne e testare la qualità della cocaina. Questi “assaggi” avvenivano tra i tavoli, all’insaputa degli altri clienti, prima di finalizzare acquisti per decine di migliaia di euro.

Il ruolo delle donne nel sodalizio criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le donne del clan hanno avuto un ruolo centrale nelle attività illecite. Mogli, fidanzate e parenti degli indagati venivano impiegate come corrieri, “pali” e cassiere. Sfruttando la loro apparenza insospettabile, trasportavano zaini pieni di cocaina a piedi o in auto nel centro di Roma. Inoltre, si occupavano della contabilità occulta, custodivano i contanti e facevano da tramite con i vertici già detenuti.

La droga “Mousse” e la paura degli odori nei condomini

Tra le sostanze trattate dal gruppo spicca una particolare variante di hashish, denominata “Mousse”, caratterizzata da un odore molto intenso. Il timore che le esalazioni potessero attirare l’attenzione dei vicini o delle forze dell’ordine ha generato ansia tra i trafficanti, come emerso dalle intercettazioni. Le operazioni di scarico della merce negli androni e negli ascensori dei palazzi sono state spesso accompagnate dal panico per il rischio di essere scoperti.

Fughe rocambolesche e perdite ingenti

Le microspie installate a bordo delle auto hanno documentato momenti di grande tensione. In un episodio, uno dei vertici del gruppo ha assistito all’arresto del proprio fornitore mentre contava i contanti per uno scambio imminente. Colto dal panico, si è dato alla fuga tra i vicoli, perdendo in pochi istanti un carico di cocaina del valore di 50.000 euro. Poco dopo, intercettato in auto in lacrime con la moglie, ha espresso tutta la disperazione per la “batosta” subita.

App autodistruggenti per eludere le indagini

Con l’intensificarsi delle indagini sui sistemi criptati tradizionali, l’organizzazione ha adottato nuove strategie tecnologiche. La contabilità criminale e lo scambio di coordinate GPS sono stati trasferiti su applicazioni come Signal e Telegram, sfruttando la funzione dei “messaggi a tempo”. I criminali impostavano l’autodistruzione dei messaggi anche a soli 5 minuti, inviando fotografie dei panetti di droga e dei contanti senza lasciare tracce sui dispositivi.

IPA