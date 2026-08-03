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Un ventunenne denunciato per danneggiamento e furto aggravato ieri a Roma. Il giovane, cittadino marocchino, è stato fermato in via Volsci dopo essere stato individuato come presunto autore del furto di una bicicletta elettrica avvenuto poche ore prima.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata di ieri, quando un equipaggio della Squadra Volante ha rintracciato e fermato il sospettato in via Volsci, nel quartiere universitario della capitale.

La dinamica dei fatti

Il giovane, un cittadino marocchino di 21 anni, è stato individuato dagli agenti mentre si trovava in strada. Gli operatori di polizia lo hanno riconosciuto grazie agli abiti che indossava, gli stessi utilizzati durante il furto commesso poche ore prima in via Aldo Moro. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe tagliato la catena che assicurava una bici elettrica a un palo, impossessandosi così del mezzo.

Il controllo e le dichiarazioni del sospettato

Al momento del controllo, il ventunenne non aveva con sé la bicicletta oggetto del furto. Agli agenti ha dichiarato di averla consegnata a un’altra persona, della quale però non era in grado di fornire dettagli utili per la rintracciabilità. Questa circostanza ha contribuito a rafforzare i sospetti nei suoi confronti.

Le conseguenze per il giovane

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà e deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento e furto aggravato. La sua posizione sarà ora vagliata dagli organi competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

IPA