Roma, tre arresti per false paternità: smascherato giro di attestazioni fittizie per permessi di soggiorno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 persone arrestate e 4 persone perquisite il bilancio di un’operazione condotta dal Commissariato di P.S. Viminale a Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, ha svelato un sistema di false attestazioni per il riconoscimento fittizio di vincoli di paternità.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine di Roma ha portato alla luce un complesso schema criminale orchestrato da un individuo di origine sinti, operante dal campo nomadi nella zona dell’Arco di Travertino. Questo soggetto adescava cittadini italiani offrendo in cambio utilità di vario tipo, come sigarette e pasti gratis, per ottenere false attestazioni di paternità a beneficio di minori nati da donne in condizioni di marginalità.

Il coinvolgimento dei padri naturali

Nel sistema erano coinvolti anche i padri naturali dei minori, che pagavano l’intermediario per ottenere i favori dei padri italiani. In alcuni casi, metodi intimidatori sono stati utilizzati per mantenere il silenzio o per evitare che i coinvolti collaborassero con le autorità. Un padre, pentitosi, ha deciso di collaborare con la polizia, mentre un altro è stato minacciato per aver manifestato l’intenzione di ritrattare, dopo aver pagato 3000 euro all’intermediario.

Obiettivi del disegno criminoso

La finalità del sistema era quella di legittimare i minori nati da donne di origini extracomunitarie, per poi ottenere i permessi di soggiorno anche per queste ultime. In un caso, era stato pianificato un battesimo per uno dei minori con il padre putativo, poi annullato a seguito delle indagini.

Fase delle indagini

Le evidenze investigative attengono alla fase delle indagini preliminari e, pertanto, gli indagati devono ritenersi innocenti fino a un accertamento definitivo con sentenza di condanna.

Fonte foto: IPA