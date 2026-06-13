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È di un arresto e oltre 11,5 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, nel quartiere Ponte di Nona. Un uomo di 41 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti hanno scoperto una base logistica per il confezionamento della droga in un attico abusivo.

L’operazione e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dall’osservazione di un insolito e continuo “via vai” di persone in un complesso di edilizia popolare nel quartiere Roma Ponte di Nona. Questo movimento sospetto ha spinto gli agenti del VI Distretto Casilino e delle Volanti ad avviare un servizio di osservazione mirato, che ha portato alla scoperta di una vera e propria base logistica per la gestione e la preparazione di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale.

La strategia adottata dagli investigatori, con pattuglie posizionate in punti chiave dell’area, ha permesso di monitorare ogni movimento sospetto. Gli agenti hanno notato un uomo che si muoveva con fare circospetto tra il terrazzo e il vano scale dello stabile. Raggiunto al secondo piano, il sospettato è stato sorpreso con una vistosa busta gialla tra le mani. Alla vista della polizia, avrebbe tentato di disfarsene, ma il gesto non è passato inosservato e la busta è stata recuperata immediatamente dagli agenti.

Il sequestro della droga e degli strumenti

All’interno della busta sono stati rinvenuti dieci panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 11,5 chilogrammi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche due smartphone, ritenuti strumenti fondamentali per la gestione dei contatti e delle consegne a domicilio dello stupefacente.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un mazzo di chiavi in possesso dell’indagato, che ha permesso loro di accedere a un locale tecnico situato sul terrazzo dello stabile. Questo spazio era stato trasformato abusivamente in una sorta di “attico” e adibito a base logistica per l’attività di spaccio. All’interno, la polizia ha rinvenuto un kit completo per la pesatura e il confezionamento della droga, elementi che hanno contribuito a ricostruire il quadro indiziario a carico dell’uomo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo, un italiano di 41 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il sequestro di oltre 11,5 chilogrammi di cocaina rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga a Roma.

Polizia