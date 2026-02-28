Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto pluriaggravato e possesso di documenti falsi sono le accuse contestate a quattro cittadini rumeni fermati dalla Polizia di Stato a Roma nella notte, mentre tentavano di allontanarsi con 200 kg di rame e numerosi attrezzi da lavoro sottratti da un garage privato. L’intervento tempestivo degli agenti ha impedito la fuga dei sospetti, che avevano già caricato la refurtiva su un veicolo nei pressi del Grande Raccordo Anulare.

Il blitz della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a notte fonda su Viale di Tor Bella Monaca, dove una pattuglia ha notato un veicolo in sosta con le luci di emergenza accese. Accanto all’auto, quattro persone erano impegnate a caricare in tutta fretta attrezzi da lavoro e cavi di grandi dimensioni. Gli agenti sono intervenuti bloccando i sospetti prima che potessero imboccare la via di fuga verso il Grande Raccordo Anulare.

Il materiale rubato e i sospetti

Durante il controllo, i fermati – cittadini rumeni di età compresa tra i venti e i trentotto anni – hanno fornito una giustificazione “incredibile”, sostenendo di aver trovato casualmente il materiale in strada. Tuttavia, il loro stato di agitazione, la sudorazione evidente e il respiro affannoso hanno insospettito ulteriormente gli operatori, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Le tracce e la scoperta del furto

Gli agenti in servizio a Roma hanno individuato, oltre il guard-rail, tracce recenti di trascinamento compatibili con il trasporto di oggetti pesanti: impronte sul terreno, rami spezzati e segni lasciati dal passaggio di valigie per attrezzi di grandi dimensioni. A pochi metri di distanza, durante un controllo delle abitazioni vicine, è stato trovato un cancelletto divelto. Un residente ha riferito di aver udito poco prima rumori sospetti provenire dall’area dei garage, riconducibili allo spostamento di carichi pesanti.

La conferma del proprietario e il recupero della refurtiva

Determinante è stata la verifica con il proprietario dell’abitazione, giunto sul posto nell’immediatezza. Insieme agli agenti, ha constatato il danneggiamento del cancelletto e del garage, oltre all’ammanco di numerosi attrezzi da lavoro e cavi in rame. Tutto il materiale è stato poi rinvenuto all’interno del veicolo utilizzato dai fermati e restituito al legittimo proprietario.

L’arresto e le accuse

Per i quattro componenti della banda è scattato l’arresto con l’accusa di furto pluriaggravato in concorso. Inoltre, due di loro sono stati denunciati in stato di libertà per possesso di documenti falsi. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

