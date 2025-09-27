Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

13 attivisti fermati dalle forze dell’ordine per un tentativo di manifestazione non preavvisata nel centro storico di Roma nel pomeriggio di oggi. Gli attivisti, appartenenti al movimento ambientalista ‘Ultima Generazione’, sono stati bloccati mentre cercavano di mettere in atto una protesta davanti alle sedi istituzionali del Parlamento e di Palazzo Chigi.

Il blitz sventato dalle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione degli attivisti si è svolta intorno alle 15:00 odierne, quando sei attivisti sono stati intercettati nei pressi del Senato della Repubblica, in corso Rinascimento. Gli agenti, già presenti per la sorveglianza dell’area e rafforzati da ulteriori unità inviate dalla Questura, sono riusciti a bloccare il gruppo prima che potesse incatenarsi alle balaustre fisse poste a difesa dell’edificio istituzionale.

Catene e cartelli per lo sciopero della fame

Gli attivisti, tutti muniti di zaini, avevano con sé catene – alcune delle quali già fissate a parti del corpo – e cartelli con la scritta “sciopero della fame”. L’intenzione era quella di inscenare una protesta eclatante per richiamare l’attenzione sulle tematiche ambientali care al movimento ‘Ultima Generazione’.

Altri attivisti fermati in zona Pantheon e Piazza Colonna

Nel corso della stessa operazione, altri tre attivisti sono stati fermati in zona Pantheon mentre esponevano cartelli con la medesima dicitura. Ulteriori quattro attivisti sono stati invece individuati e bloccati nelle strade limitrofe a Piazza Colonna, prima che potessero dare il via a qualsiasi forma di protesta o azione dimostrativa.

Accompagnamento in Questura e denunce

Tutti i 13 attivisti sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Roma per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, nei loro confronti verrà formalizzata la denuncia per manifestazione non preavvisata, come previsto dalla normativa vigente. Le autorità stanno inoltre valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti, anche in relazione a eventuali misure di prevenzione già applicate ai soggetti fermati.

Le motivazioni della protesta

Il movimento ‘Ultima Generazione’ è noto per le sue azioni di disobbedienza civile e per le proteste volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle emergenze climatiche e ambientali. La scelta di tentare un blitz nel cuore politico di Roma – tra il Parlamento e Palazzo Chigi – rappresenta un ulteriore tentativo di portare le proprie istanze direttamente all’attenzione dei decisori politici.

