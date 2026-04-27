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Due imprenditori originari della Calabria sono stati arrestati a Roma con l’accusa di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale, su ordinanza del Tribunale locale. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di aver concesso prestiti a tassi superiori al 300% annuo, ricorrendo a minacce tipiche delle organizzazioni mafiose.

Indagini e struttura criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le indagini sono state condotte dalle unità specializzate del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. Gli investigatori hanno ricostruito l’operatività di una struttura criminale di matrice ‘ndranghetista, attiva nella Capitale e dedita alla concessione di prestiti usurari a danno di imprenditori e professionisti. La struttura, secondo quanto emerso, sarebbe collegata alla cosiddetta “Confederazione cosentina”, un’alleanza criminale che riunisce diversi clan della provincia di Cosenza sotto un’unica regia.

Modalità operative e tassi usurari

I finanziamenti venivano erogati applicando tassi di interesse annui anche superiori al 300%. In caso di mancato pagamento, gli indagati avrebbero fatto ricorso a modalità intimidatorie tipiche delle organizzazioni mafiose, consolidando così il controllo sulle vittime e rafforzando la loro posizione di potere nel tessuto economico locale.

Collegamenti con la ‘ndrangheta calabrese

Dalle indagini è emerso che i due imprenditori arrestati, entrambi originari della Calabria, avrebbero agito in stretto collegamento con la “Confederazione cosentina”. Questa alleanza criminale di stampo ‘ndranghetista gestisce risorse e attività riconducibili a più articolazioni familiari, coordinando le operazioni illecite nella provincia di Cosenza e oltre.

Sequestri e perquisizioni

Nel corso delle attività operative, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 300.000 euro in contanti, destinati a essere consegnati come prestito usurario. Sono stati inoltre rinvenuti due fucili automatici, due pistole semiautomatiche dotate di silenziatore e un ingente quantitativo di munizioni. Contestualmente, con il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza presso la sede di Cosenza, è stato eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti degli indagati e di altri tre soggetti coinvolti nelle attività investigative. L’ultima operazione si è svolta proprio a Cosenza.

Entità dei finanziamenti e altri reati contestati

Agli indagati è stato contestato anche l’esercizio abusivo dell’attività creditizia, in relazione all’erogazione di finanziamenti di rilevante entità. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati concessi oltre 3 milioni di euro a favore di circa 25 soggetti, tra imprenditori e professionisti, aggravando ulteriormente la posizione dei due arrestati.

IPA