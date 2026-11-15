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Spettacolo in cielo ma disastro a terra. Tantissimi storni volteggiano sopra i cieli di Roma, creando nuvole nerastre bellissime a vedersi, ma che finiscono per generare grandi problemi alla popolazione che si ritrova strade e automobili infestate da guano. Da circa un mese a Roma, tra viale Jonio e Prati Fiscali nella zona nord della capitale, ogni pomeriggio a partire dalle 17, migliaia di storni sorvolano e occupano i platani, trasformando le strade del quartiere in uno scenario di crescente disagio per i residenti. Marciapiedi e automobili ricoperti di guano, rumori assordanti e odori sgradevoli scandiscono ormai la quotidianità. C’è chi si protegge con l’ombrello per camminare per strada, chi è costretto a spostare l’auto per evitare danni ulteriori e chi tenta persino di allontanare gli uccelli con i petardi. È un fenomeno anomalo o normale? Perché questi uccelli si comportano così? Il guano è in qualche modo pericoloso? È una situazione in qualche modo gestibile? Ne abbiamo parlato con un esperto, l’ornitologo e divulgatore Rosario Balestrieri.

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L’ornitologo Rosario Balestrieri: “Scacciarli coi petardi è controproducente”

Abbiamo chiesto un’autorevole opinione a Rosario Balestrieri, ornitologo della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli: “Quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno naturale e ciclico legato allo svernamento: tra l’autunno e l’inverno gli storni formano dormitori urbani che nei grandi centri abitati possono contare da poche centinaia a decine di migliaia di esemplari per singolo posatoio. Dopo essersi nutriti nelle campagne di giorno, al tramonto rientrano e compiono le classiche evoluzioni aeree prima di posarsi sugli alberi. Scelgono la città per il microclima più caldo, fondamentale per superare le notti fredde, prediligendo le aree verdi e le alberature periferiche che fungono da primo approdo sicuro per chi rientra dalle zone agricole circostanti”.

E sui disagi causati dal guano? “Le deiezioni sono ovviamente molto fastidiose per i pedoni e per le automobili e possono diventare un problema sanitario, non perché siano pericolose in sé ma per gli aspetti collegati al loro accumulo: oltre a rendere scivolosi i marciapiedi, vanno rimosse a umido per evitare di inalare polveri potenzialmente veicolo di funghi e batteri”.

La popolazione cerca soluzioni anche estreme per allontanare gli uccelli: “Per gestirli, usare i petardi è controproducente: lo spavento improvviso può indurre una defecazione sincrona e, se disturbati di notte, gli uccelli rischiano di impattare contro finestre e cavi sospesi, finendo poi per spostarsi sugli alberi vicini e frammentare il problema in più punti. La soluzione più efficace resta la prevenzione tramite potature mirate, evitando i rami orizzontali che fungono da posatoi agevoli e favorendo chiome più verticali“.