Due arresti e oltre 44 chili di sostanze stupefacenti sequestrate nella periferia est di Roma. I due uomini, entrambi romani, sono stati fermati nei quartieri Infernetto e Massimina, dove avevano allestito veri e propri laboratori di spaccio nelle rispettive abitazioni.

Le indagini e la scoperta dei laboratori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dalla VII sezione della Squadra Mobile, che ha seguito una pista investigativa culminata con il blitz in due abitazioni distinte a Roma. Entrambe le case erano state trasformate in centri di stoccaggio e smistamento della droga, con una gestione autonoma da parte dei due indagati.

Il primo blitz all’Infernetto

Il primo intervento si è svolto nel quartiere Infernetto, dove un uomo di cinquantasei anni, romano, è stato sorpreso mentre rientrava a casa con due buste. L’odore acre proveniente dai sacchetti ha subito insospettito gli agenti, che hanno proceduto con una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati trovati 100 panetti di hashish, ciascuno del peso di un etto, pronti per essere nascosti nel deposito domestico.

La perquisizione ha permesso di rinvenire ulteriori 32 chili di hashish e 2 chili di marijuana, già confezionati e pronti per la vendita. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati anche 20 mila euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della droga.

Il secondo sequestro a Massimina

Il secondo arresto è avvenuto nel quartiere Massimina, dove un uomo di quarantatré anni è stato fermato mentre si trovava a bordo di un furgone. Gli agenti lo hanno accompagnato nella sua abitazione, anch’essa adibita a base logistica per lo stoccaggio e lo smistamento della droga. All’interno di una cassaforte nascosta nell’armadio, la Polizia ha trovato mezzo chilo di cocaina “in sassi”, ancora in fase di stoccaggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cocaina sequestrata avrebbe potuto essere suddivisa in 5.400 dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Il valore della droga sequestrata

Il bilancio complessivo delle perquisizioni ha portato al sequestro di un quantitativo di droga che, secondo le stime degli inquirenti, avrebbe potuto fruttare profitti illeciti per oltre 400.000 euro una volta immessa sul mercato.

Gli arresti e la convalida dell’operazione

Al termine degli accertamenti, i due uomini – rispettivamente di cinquantasei anni e quarantatré anni – sono stati arrestati e trasferiti presso un istituto di pena. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, confermando la regolarità delle procedure seguite durante l’intervento.