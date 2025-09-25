Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto arresti il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha colpito la criminalità predatoria tra la Capitale e il litorale nettunense nelle ultime ore. Diversi episodi di furto, rapina e scasso sono stati registrati in vari quartieri di Roma e nelle zone limitrofe, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per contrastare i reati contro il patrimonio.

Operazione della Polizia: il bilancio degli interventi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serie di interventi ha riguardato sia il centro che la periferia di Roma, oltre al litorale di Nettuno e Anzio. Gli agenti hanno arrestato otto persone in circostanze diverse, tutte legate a episodi di furto, rapina e scasso ai danni di cittadini, turisti, negozianti e automobilisti.

Distributore di carburante nel mirino: tentato furto sventato

Il primo episodio si è verificato presso un distributore di carburante lungo via Nettunense, dove due uomini, con il volto coperto e armati di arnesi da scasso, hanno tentato di forzare la cassaforte dell’esercizio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’azione criminosa, interrotta dall’attivazione di un sistema di allarme nebbiogeno che ha costretto i malviventi alla fuga. Gli agenti delle Volanti, grazie alla ricostruzione parziale della targa e del modello dell’auto utilizzata, sono riusciti a rintracciare i sospetti nella zona del Trullo. Dopo un inseguimento e una violenta resistenza, i due sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che denunciati per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.

Negozi e centri commerciali: due arresti per rapina e furto

Altri due arresti sono stati effettuati in seguito a episodi avvenuti all’interno di esercizi commerciali. Nel primo caso, un uomo di sessantasette anni, romano, è stato sorpreso dall’addetta alla vigilanza di un negozio in Piazza Guglielmo Marconi mentre cercava di impossessarsi di una felpa. Scoperto, ha reagito con violenza, minacciando la donna e scaraventandola a terra, per poi tentare la fuga. Gli agenti del IX Distretto Esposizione lo hanno intercettato poco dopo e arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Nel secondo caso, una giovane rumena di ventisette anni ha tentato di sottrarre prodotti di bellezza da un noto punto vendita di via Bernardino Alimeno. La donna, dopo aver saccheggiato profumi e creme, è stata fermata dagli agenti del Commissariato Romanina prima che potesse oltrepassare le casse. Anche per lei sono scattate le manette per furto.

Automobilisti, passeggeri e turisti nel mirino dei ladri

Altri quattro arresti hanno riguardato episodi di furto e rapina ai danni di automobilisti, passeggeri di mezzi pubblici e turisti. In uno di questi casi, un cittadino rumeno di cinquantun anni è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Romanina mentre, approfittando della distrazione di un automobilista coinvolto in un lieve incidente, si è introdotto nell’auto per sottrarre portafogli e cellulare. Nonostante il tentativo di fuga e la resistenza opposta, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria.

Un altro episodio si è verificato a bordo di un treno diretto a Bracciano, dove un cittadino marocchino di cinquantaquattro anni ha aggredito un passeggero per rapinarlo. Dopo essere sceso alla stazione di Ottavia, è stato intercettato e arrestato da una pattuglia delle Volanti con l’accusa di rapina.

Un giovane di nazionalità algerina è stato invece fermato dai Falchi della squadra Mobile dopo aver strappato uno smartphone di ultima generazione a un turista. Anche in questo caso, l’arresto è scattato per rapina.

Furti sulle auto in sosta: arresto ad Anzio

Infine, ad Anzio, un giovane è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di auto parcheggiate sul lungomare. L’uomo, già noto per la sua esperienza nei furti su veicoli, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato locale e dovrà rispondere di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, riconoscendo la tempestività e l’efficacia degli interventi che hanno portato agli otto arresti. Si precisa, tuttavia, che per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Gli episodi di furto, rapina e scasso che hanno interessato Roma e il litorale sono stati oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori. L’operazione, che si è conclusa con otto arresti, rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità predatoria che colpisce il tessuto urbano e turistico della Capitale e delle sue zone limitrofe, come Anzio.

