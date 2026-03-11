Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per violenza sessuale aggravata e furto aggravato a Roma. Un giovane di 23 anni, originario della Costa d’Avorio, è stato identificato e fermato dopo due episodi distinti avvenuti a poche ore di distanza in due diverse stazioni della metropolitana. L’uomo è stato associato ai fatti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e si trova attualmente in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia di una giovane vittima di molestie presso la fermata metropolitana “Cavour”. Gli agenti del Commissariato di P.S. Viminale hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo la testimonianza della ragazza e acquisendo le immagini di videosorveglianza della stazione.

Il primo episodio: violenza sessuale aggravata a Cavour

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ventitreenne avrebbe individuato la vittima, una minorenne, mentre era seduta su una banchina della stazione “Cavour”. Dopo essersi parzialmente denudato, si sarebbe avvicinato alla ragazza tentando di palpeggiarla e cercando di sopraffare la sua resistenza. Solo quando la giovane ha chiesto aiuto, l’uomo ha desistito e si è dato alla fuga.

Il secondo episodio: furto aggravato a Piramide

A distanza di poche ore dal primo episodio, il giovane si sarebbe reso responsabile di un secondo reato, questa volta presso la stazione “Piramide”. Qui, secondo quanto ricostruito, avrebbe commesso un furto aggravato. Anche in questo caso, l’uomo è riuscito a fuggire subito dopo il fatto.

L’identificazione e il fermo

Il collegamento tra i due episodi è stato possibile grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle due stazioni. Durante l’udienza di convalida per il secondo reato, gli investigatori hanno riconosciuto la stessa persona come autore di entrambi i fatti. Le indagini lampo hanno così permesso di dare un nome e un volto all’autore dei reati.

Il provvedimento restrittivo e la situazione giudiziaria

Per il ventitreenne, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un divieto di dimora nel comune di Roma, è scattato il fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento restrittivo è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria e l’indagato si trova attualmente ristretto in carcere.

