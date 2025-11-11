Roman Novak e la moglie Anna uccisi a Dubai per le criptovalute da due reduci ucraini e da un ex poliziotto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roman Novak e la moglie Anna sono stati uccisi a Dubai da due reduci della guerra in Ucraina e un ex poliziotto ora trafficante, che volevano un tesoretto di criptovalute. I due sono stati rapiti, fatti a pezzi e poi sepolti nel deserto degli Emirati Arabi. La coppia, che era solita ostentare grande disponibilità economica, era scomparsa dopo un viaggio nella zona di Hatta.

La scomparsa di Roman Novak e la moglie Anna

La vicenda che ha visto protagonisti Roman Novak e la moglie Anna è riportata dal Corriere della Sera: la coppia, che viveva a Dubai e ostentava ricchezza, è sparita nel nulla dopo un viaggio nella zona di Hatta. Il loro autista li aveva accompagnati vicino a un sito turistico, dove i due avrebbero poi preso un’altra vettura per proseguire una presunta vacanza.

Di Roman Novak e la moglie Anna si sono perse le tracce, a eccezione di una: un messaggio in cui l’uomo sosteneva di essere bloccato da qualche parte al confine con l’Oman e di aver bisogno disperatamente di una ingente somma di denaro. Poi più nulla.

Roman Novak e la moglie Anna vivevano a Dubai, ostentando ricchezza.

Le indagini e la svolta col ritrovamento dei cadaveri

Durante le indagini è stato tracciato il cellulare dei due scomparsi, ma con scarsi risultati: i punti geografici segnalati sono stati, infatti, diversi, dalla regione di Hatta al territorio omanita passando per Città del Capo.

Il giallo si è risolto col ritrovamento dei resti di Roman Novak e la moglie Anna e con l’arresto in Russia dei presunti colpevoli: tra loro ci sono due soldati reduci della guerra in Ucraina e un ex poliziotto diventato trafficante di droga.

Perché Roman Novak e la moglie Anna sono stati uccisi

Roman Novak avrebbe convinto diverse persone in Asia e in Medio Oriente a investire in un affare di criptovalute, che, però, si sarebbe rivelato poi una truffa. Per questo motivo era finito sotto inchiesta.

Gli assassini avrebbero preso in ostaggio Novak con l’obiettivo di avere accesso alla sua “cripto-cassaforte”, che però era ormai vuota. I tentativi di ottenere un riscatto sarebbero andati a vuoto e così l’uomo, assieme alla moglie, sarebbe stato trucidato nella sua villa.

I due sono stati fatti a pezzi e poi sepolti nel deserto degli Emirati Arabi.