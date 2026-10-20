Romano Prodi critica l'ottavo decreto Sicurezza dopo scontri a Milano, "sarà inefficace come gli altri"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Romano Prodi non vede nell’ottavo decreto Sicurezza la risposta agli scontri a Milano delle ultime ore. Ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo”, il due volte presidente del Consiglio ha condannato le violenze ma ha messo in dubbio l’efficacia delle nuove misure approvate dal governo.

Scontri a Milano, parla Romano Prodi

L’intervento televisivo è arrivato dopo due giorni di guerriglia a Milano. Prodi si è detto colpito dal carattere delle proteste: “non ho mai visto delle manifestazioni senza le bandiere, senza un obiettivo, proprio per la distruzione, per la violenza in se stessa”. La cosa più preoccupante è che il fenomeno, a suo avviso, potrebbe durare a lungo.

Sul decreto Sicurezza, il professore ha però osservato con ironia che, se siamo all’ottavo provvedimento, “vuol dire che gli altri non sono serviti a niente”.

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Prodi ha anche precisato che questo non significa rinunciare a intervenire: “la violenza va condannata in ogni modo”. Eppure, servono anche un’analisi dei problemi e il tentativo di capire che cosa fare perché non si ripeta.

Il giudizio sul decreto Sicurezza

Gruber ha chiesto se il “chi rompe paga” annunciato da Giorgia Meloni, con i genitori dei minorenni chiamati a rispondere anche sui propri beni, sia giusto. Per Prodi può essere “una norma come le altre”.

“Il problema” ha osservato “è vedere se sono efficaci, se sono eque”. Alla domanda se sia legittimo il dubbio che nemmeno questo decreto funzioni, Prodi è stato categorico: “Non ho il dubbio, ho la certezza che non sia efficace”.

La logica, sostiene il professore, è sbagliata. Serve intervenire sulle cause della spaccatura sociale, mentre “questo interviene sugli effetti”.

Cosa prevede il nuovo decreto

Approvato nella serata di martedì 20 ottobre dal Consiglio dei ministri, dopo una giornata in cui il testo è sembrato in bilico per i dubbi del Quirinale, il decreto su sicurezza e criminalità minorile introduce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione, punito fino a cinque anni di carcere.

Sono previste aggravanti per chi ha il volto coperto o ferisce qualcuno, e per chi devasta in gruppo. Il fermo preventivo viene esteso ai minorenni tra i 14 e i 18 anni.

Sul fronte dei danni, il proprietario di un bene danneggiato può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche contro i genitori del minore. Per i beni pubblici il prefetto potrà anticipare il risarcimento.