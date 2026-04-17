Romano Reggiani, l'attore tra Mare fuori e Verdone: “Mi sento sempre inadeguato, ma è da lì che nasce tutto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Romano Reggiani parla come recita: senza alzare troppo la voce, senza cercare di impressionare, senza il bisogno di sembrare diverso da quello che è. E forse è proprio questo che colpisce di più ascoltandolo: il fatto che, dietro un momento professionale importante, dietro il successo di Mare fuori (dal 29 aprile su Rai 2) e l’incontro con Carlo Verdone per il film Scuola di seduzione, continui a esserci un uomo che ragiona soprattutto sulle proprie paure. Non le nasconde, non le addolcisce. Le lascia lì, sul tavolo, quasi come se fossero parte del suo modo di stare al mondo. Nelle sue parole tornano continuamente due sensazioni: la precarietà e l’inadeguatezza. Non come limiti, ma come motori. Romano Reggiani racconta in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie di sentirsi spesso fuori posto, nelle relazioni, nel lavoro, perfino nei momenti in cui dovrebbe sentirsi finalmente arrivato. È una sensazione che conosce bene e che non prova neanche più a scacciare, perché ha capito che proprio lì, in quel margine sottile tra il sentirsi abbastanza e il sentirsi sempre un po’ distante dagli altri, nasce la sua creatività. È da lì che arrivano i personaggi, le idee, il bisogno di scrivere, di recitare, di fare musica. È da lì che nasce anche Stefano, il personaggio che interpreta in Mare fuori: un ragazzo delicato, spaesato, tenero, quasi sospeso, dentro un mondo troppo violento per uno come lui. La cosa più sorprendente è che Romano Reggiani non racconta mai il successo come una vittoria piena. Lo racconta come una responsabilità. Come qualcosa che arriva dopo anni di scelte precise, di rinunce, di fatica silenziosa. Ha deciso di restare a Bologna, di non vivere a Roma, di non costruire la propria carriera frequentando continuamente gli ambienti giusti o le persone giuste. Ha preferito restare ai margini, proteggere la sua vita privata, tenersi stretti gli amici di sempre, la normalità, l’amore, le abitudini quotidiane. E forse è anche per questo che oggi tutto quello che gli sta succedendo gli sembra quasi un risarcimento. Non un colpo di fortuna improvviso, ma il riconoscimento tardivo di qualcosa che esisteva già da tempo. In questa conversazione, Romano Reggiani parla molto di lavoro, ma in realtà parla quasi sempre d’altro. Parla di quanto sia difficile convivere con l’ansia per il futuro quando si fa un mestiere che ti lascia sempre appeso a un filo. Parla della paura della violenza, della paura di perdersi, della paura di non riuscire a costruire una vita privata che abbia senso. Parla della recitazione come di una forma di terapia provocatoria più che consolatoria, qualcosa che ti costringe a guardarti dentro, a farti domande, a capire chi sei davvero. E parla dell’amore con una sincerità che oggi è sempre più rara: come del centro di tutto, del luogo in cui si misura davvero il senso di una vita. Forse, più ancora che un attore in un momento speciale della sua carriera, Romano Reggiani appare come un uomo che ha capito una cosa molto semplice e molto difficile insieme: che non serve smettere di avere paura per diventare adulti. Bisogna solo imparare a non tradire quello che si è.

Per lei questo è un momento molto particolare: è attore in Mare fuori 6 e nel film Scuola di seduzione, regista del cortometraggio Per sempre e musicista. Si è fermato a riflettere su che periodo è? Semina o raccolta?

“È un periodo molto importante, perché sto raccogliendo i frutti di quanto ho seminato tempo fa. Non ho mai smesso di lavorare, sono stato fortunato e sono grato di poter svolgere questo mestiere e continuare a farlo. Ho iniziato nel 2012 e da allora non mi sono mai fermato. Questo, però, è un momento speciale, perché in quest’anno sono riuscito a ottenere due ruoli che mi hanno dato moltissimo sul piano recitativo: Stefano in Mare fuori ed Emanuele in Scuola di seduzione sono due personaggi inseriti in generi che non avevo mai affrontato e sono molto diversi rispetto a quelli del passato. Per esempio, la commedia è un genere che ho sempre amato, ma che ho sempre fatto fatica anche solo a immaginare di poter interpretare. La parte più incredibile è che Verdone mi abbia scelto. Per me è qualcosa di straordinario, perché lo amo molto artisticamente. Pensare di poter lavorare con lui è stato fortissimo. Credo che chiunque vorrebbe fare un film con Carlo Verdone, quindi mi sento molto onorato”.

Però i momenti di raccolta portano anche a una domanda: perché proprio adesso? Si è dato una risposta?

“Sì, una risposta me la sono data. Più che altro, mi viene da pensare: finalmente. Ho fatto una scelta, continuo a farla e continuerò a portarla avanti nel modo in cui vivo sia la mia vita sia il mio lavoro. Ho scelto di non vivere a Roma e di rimanere nella mia Bologna, di essere un po’ un outsider, di non frequentare costantemente persone del mio ambiente. Conduco una vita che non ha praticamente nulla a che vedere con il mio lavoro, come accade alla maggior parte delle persone. Negli anni questa scelta è stata un investimento, ma anche una grande fatica. È chiaro che, quando si è distanti e non si fa parte di un certo giro, tutto diventa più complicato. Per questo motivo, ciò che sta succedendo adesso è stato una sorta di grande risarcimento. Se mi chiede perché proprio adesso, la verità è che non lo so. Spero e credo di poter fare un buon lavoro e cerco sempre di migliorare. Devo dire che lavorare con Verdone e avere poi la conferma della Rai per Mare Fuori mi hanno dato un grande senso di responsabilità. È come se mi avessero fatto capire che sono cresciuto, che sono più adulto e più maturo. Quindi, poco alla volta, cercherò di affacciarmi sempre di più a questo mondo”.

Stefano è un personaggio insolito nel contesto di Mare fuori: sembra una figura sospesa. Da un lato rappresenta la leggerezza, la tenerezza, la musica; dall’altro è il simbolo di una generazione che sta cercando il proprio posto nel mondo. Questi sono almeno gli elementi che emergono dal racconto e dalla visione. Ma lei, nella sua testa, come aveva immaginato Stefano ancora prima di capire che forma avrebbe preso?

“Questa è una bella domanda. Glielo dico anche perché il personaggio di Stefano, per come era stato concepito all’inizio, non era così. In realtà ha preso forma definitivamente in corso d’opera, dopo che avevo fatto alcune proposte sia alla Rai sia agli sceneggiatori. Alcune idee sono state accolte, sia sul piano registico sia su quello autoriale, e quindi il personaggio è diventato quello che poi si vede. Anche tutta la dimensione della leggerezza, della musica e dei sogni infranti, all’inizio, non c’era: è una parte che ho portato io. Ho inserito molto di me stesso dentro Stefano. Forse è la prima volta che interpreto un personaggio che mi somiglia davvero anche come uomo, come Romano. Per una volta, mi sono divertito a raccontare me stesso, perché mi sento come Stefano. Mi sento così sia nel mio ambiente sia nel mondo in generale. Mi sento un po’ inadeguato, perché il mondo è talmente pieno di follie che diventa molto complicato gestire le relazioni e portare avanti i rapporti umani nel modo giusto. Anche nel mio lavoro mi sento come lui: mi percepisco sempre un po’ fuori posto: c’è quella sensazione per cui gli altri magari ti guardano e possono anche essere invidiosi, ma in realtà non capiscono davvero”.

Inadeguato?

“Sì. Però è proprio da lì che nasce la mia creatività. Quando mi sento inadeguato riesco a vivere meglio ciò che faccio. Se invece fossi sempre dentro una comfort zone, in una situazione troppo comoda, non riuscirei a tirare fuori l’energia che mi serve per raccontare meglio i miei personaggi. Credo profondamente che ogni grande personaggio, per come viene scritto e pensato, sia qualcuno che si sente inadeguato rispetto al contesto in cui vive. Basta pensare ai grandi film: anche i personaggi più cattivi o più potenti sono spesso persone inadeguate. Pensi a Rocky: funziona proprio perché è inadeguato. Diventa un vincitore nel momento in cui espone la propria inadeguatezza. E, secondo me, bisogna accettare questo aspetto. Sul piano attoriale, per me, è l’energia più grande: sentirmi fuori luogo mi porta a non tradire me stesso, a non cercare di compiacermi. Perché, se mi sento così, allora sono sempre pronto a combattere. Se invece penso che vada tutto bene, allora significa che c’è qualcosa che non funziona”.

US: The Rumors / Paramount+

Stefano fa un lavoro che nella vita non avrebbe voluto fare, perché è il padre ad aver deciso per lui. Nel suo caso, invece, come hanno reagito i suoi genitori quando hanno capito che voleva fare questo mestiere?

“I miei genitori mi hanno sempre supportato, aiutato e hanno sempre capito che ero portato per quello che faccio. Non mi hanno mai frenato. Sono sempre stati presenti, anche concretamente. Invece di regalarmi un motorino, mi hanno regalato una telecamera. Di questo sono molto grato, perché non mi sono mai sentito fuori posto”.

Stefano è inserito in un contesto di violenza. Per sempre, il suo corto, racconta di violenza. Cosa teme della violenza?

“La violenza mi spaventa molto, perché sono un po’ un fifone. Mi sento sempre circondato da un mondo che mi fa paura, anche per strada, nel mio quartiere, nella mia città. Ho voluto portare nei miei personaggi la violenza che percepisco e la sensazione di paura che ne deriva. Ho affrontato un tema delicato in modo diverso nel mio cortometraggio, però so di non avere gli strumenti per risolvere davvero questo problema. L’unica cosa che posso dire è che credo che ognuno di noi debba ambire a una buona educazione e cercare di non lasciarsi trascinare da tutto quello che il mondo propone. L’unica salvezza che vedo è cercare di rimanere fedeli alla propria identità, senza tradire ciò che si è. Poi, è chiaro che sono fortunato. Vengo da una famiglia che mi ha educato in modo molto importante, non ho mai avuto grandi problemi da gestire e, quindi, mi considero davvero privilegiato da questo punto di vista”.

Che tipo di educazione le ha dato la recitazione?

“La recitazione mi ha insegnato ad accettare gli altri. E quando parlo degli altri, mi riferisco soprattutto ai personaggi. Mi ha dato la possibilità di fare una sorta di psicoterapia. Gli attori sono fortunati perché, nel momento in cui cercano di fare bene il proprio lavoro e mettono in gioco la propria emotività, finiscono per vivere le vite degli altri. Questo ti rafforza molto, perché poi nella vita privata sai di che cosa si sta parlando. Molte volte mi ha salvato il fatto di aver interpretato personaggi che mi hanno coinvolto profondamente sul piano emotivo. Perché poi, nella sfera intima, non hai più paura di quelle emozioni”.

C’è un’emozione che aveva paura di attraversare come uomo e che invece, grazie alla recitazione, ha affrontato apertamente?

“Sì. In realtà sono due. La prima è la paura delle relazioni a lungo termine e, quindi, la paura di mettersi in gioco emotivamente. L’altra riguarda l’esplorazione di sé rispetto all’omosessualità. Quando ho interpretato il ruolo di Nicolò nella serie La grande famiglia, avevo diciannove o vent’anni ed è stato molto importante per me. Per la prima volta nella mia vita mi sono messo davvero in gioco e mi sono chiesto chi fossi: è stata una grande opportunità. Poi, col tempo, ho capito molte cose della mia vita. Per esempio, oggi sono una persona che crede in quel ‘per sempre’ di cui parlo nel mio cortometraggio. Ma questa consapevolezza è arrivata anche perché, grazie al mio lavoro, ho bruciato alcune tappe”.

La recitazione quasi come di una forma di terapia è stata più consolatoria o più provocatoria?

“Più provocatoria. Fare l’attore e interpretare i personaggi mi ha creato anche grossi problemi, perché poi tutto questo si riversa nella vita: si è sempre pieni di fissazioni e di paure. Quindi si finisce per fare i conti con se stessi anche attraverso il proprio lavoro. Consolatoria, direi poco”.

Da ragazzo è sempre stato consapevole di voler fare questo mestiere. Non è uno di quelli che si iscrive a economia e poi cambia idea.

“No, ho sempre sognato di recitare e di portare avanti anche progetti personali. Ho iniziato a fare cortometraggi da ragazzo con gli amici”.

C’è stato un momento preciso in cui si è convinto di essere un attore?

“La consapevolezza di questo lavoro è arrivata adesso, uno o due anni fa. Prima non avevo ancora capito se avrei davvero potuto investire tutta la mia vita in questo mestiere. Adesso non ho più scelta. Devo farlo fino in fondo, perché non ho più vent’anni e altrimenti non mi resterebbe nulla in mano. All’inizio ho iniziato a recitare perché volevo mettermi in mostra, come succede a molti che hanno questo carattere: ti piace stare davanti agli altri. La recitazione, per me, era un modo di esprimere la mia creatività fin da bambino, dal teatro parrocchiale in poi. Poi mi hanno consigliato di provare a fare alcune selezioni nelle accademie. Inizialmente volevo fare il regista, e magari un giorno lo farò concretamente, però ero troppo piccolo per capire davvero che cosa significasse. Allora mi sono detto che avrei potuto fare come Clint Eastwood: iniziare a recitare e poi, magari, trovare anche l’energia per raccontare qualcosa di mio”.

Mi fa sorridere benevolmente che il riferimento sia Clint Eastwood.

“Clint Eastwood è stata una delle personalità che più mi hanno fatto innamorare del cinema. Da piccolo guardavo i suoi film, soprattutto quelli ambientati in contesti bellici. Quando li vedevo, pensavo che avrei voluto realizzare io storie come quelle: avevo una grande energia ed, ero felicissimo quando ammiravo il suo lavoro”.

A dimostrazione del fatto che vedere i film di Clint Eastwood non trasforma in maschi alfa tossici.

“No: Clint Eastwood ha le sue idee ma è insuperabile nella sua professione. Gran Torino è un film fantastico: il protagonista è il maschio alfa per eccellenza, ma anche il più delicato che abbia raccontato”.

L’ansia per il futuro emerge spesso dalle sue parole. Che cos’è, per un attore, l’ansia per il futuro? Come la descriverebbe?

“È l’impossibilità di fare programmi concreti per la propria vita. La vera difficoltà del nostro lavoro è data dall’essere sempre appeso a un filo. Specialmente nel mio caso, visto che ho fatto scelte molto precise e continuo a sostenerle: mi danno anche molto entusiasmo, molta energia, ma allo stesso tempo mi portano a non sapere concretamente che cosa sarà di me. Perché poi la verità è questa: magari chi ti vede su un giornale o legge un articolo pensa che tu abbia sistemato tutto, che tu sia arrivato, che tu sia diventato milionario. In realtà non è così. Non so che cosa farò il prossimo anno, né quello successivo. Vivendo anno per anno, c’è sempre questo senso di incertezza. Sono grato di fare questo lavoro perché, per me, è più bello del mondo: uno come me, che riesce a farlo, non potrebbe stare meglio di così. Quindi, sono felicissimo. Però la paura resta, ed è la paura di riuscire a farlo per sempre”.

A questo punto entrano in gioco due parole fondamentali e quasi opposte: fallimento e successo. Che cosa rappresenterebbe per lei il fallimento?

“Glielo dico sinceramente: sono due parole che, per me, hanno il loro peso soprattutto in tutto ciò che concerne la sfera personale. Grazie al mio lavoro, cerco di investire molto nella mia vita privata. Perché alla fine, quando non ho la testa occupata dai personaggi o da tutto il resto, quello che resta è la dimensione intima: credo il danno più grave che un uomo possa subire sia l’avere una vita privata che non lo appaga. Per questa ragione, cerco di non farmi coinvolgere troppo dal mestiere. Se invece spostiamo l’interesse sul piano lavorativo, il fallimento per me sarebbe non riuscire più a fare questo lavoro: sarebbe una grande tristezza, chiaramente. Però, a dirle la verità, la mia vita privata mi piace molto e, quindi, non credo che sarei disperato (sorride, ndr)”.

E che significato dà invece alla parola successo?

“Il successo, per me, significa continuare a fare questo lavoro fino a una certa età. Questo non vuol dire necessariamente vincere premi o suscitare l’invidia di qualcuno. Sarebbe bello, certo, ma non è ciò a cui ambisco davvero”.

E allora qual è oggi la sua massima ambizione?

“Oggi la mia più grande ambizione personale è riuscire a farmi produrre un film. È un lungometraggio che stiamo portando avanti da un po’. Piano piano si sta sviluppando sempre di più. È di piccole dimensioni e verrà girato interamente a Bologna. Sarebbe un’opera prima ed è una storia d’amore: amo le storie d’amore e amo anche realizzare opere sostenibili. Ogni tanto vado al cinema e mi viene l’ansia, perché vedo film che magari sono costati quattro milioni e mezzo e poi non incassano nulla. Io, invece, amo il cinema indipendente. Il mio sogno più grande è riuscire a realizzare un progetto che abbia qualcosa di profondamente umano, come certi piccoli film indipendenti meravigliosi che sono stati prodotti negli ultimi anni: penso a Fiore e a Cuori puri, per esempio, film bellissimi”.

Ha mai avuto paura che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“Sì, ogni tanto succede. Ma mi difendo rifugiandomi nella mia vita privata, frequentando le persone che per me sono davvero importanti. Fortunatamente sono circondato da persone che hanno una vita molto normale, quotidiana, lineare. Questo mi aiuta molto, perché mi fa capire che le cose davvero importanti nella vita non sono quelle che molto spesso ci passano per la testa”.

Attore, musicista, regista, sceneggiatore: come convivono tutte queste anime in una sola persona?

“Faccio una premessa: è vero che tutte queste attività fanno parte di me, però il mio lavoro è fare l’attore. Poi, se e quando mi daranno più credito, farò anche altro. La musica, per me, è una grande passione e resterà sempre questo, niente di più. Per me la soddisfazione più grande è suonare la chitarra da solo, fare qualche concerto ogni tanto, scrivere, leggere. Queste anime convivono perché fanno parte della stessa energia artistica (sono fatto così, sono poliedrico: non è una scelta, è la mia natura) e, soprattutto, mi danno una forte ispirazione, mi fanno nascere continuamente nuove idee”.

E come si coglie l’ispirazione?

“L’ispirazione nasce nel momento in cui c’è qualcosa che ti emoziona e dal bisogno di chiedersi perché accade. Non deve essere necessariamente qualcosa di positivo. Può essere un trauma, un sentimento, un avvenimento, qualsiasi esperienza. Se quella esperienza ti segna davvero, allora vale la pena scriverci sopra qualcosa, provare a costruirci un’idea. Quando scrivo, penso, suono o recito, molto spesso attingo a episodi della mia vita privata. Come vede, torno sempre lì”.

Se oggi, per magia, potesse ritrovarsi davanti al Romano bambino, che cosa gli direbbe di non sottovalutare?

“Gli direi di non sottovalutare quello che prova emotivamente. Di non fare finta di niente. Quando si è piccoli si tende sempre a dissimulare. Poi, crescendo, bisogna imparare a conoscersi, a sciogliere i nodi irrisolti della propria vita privata e anche lavorativa. Bisogna capire come uscire da certi pensieri. E io l’ho imparato crescendo. È chiaro che, se si dà questo consiglio a un bambino, questi risponde che non gli importa. Però è un pensiero che ancora oggi tengo sempre presente: non bisogna mai mandare tutto all’aria solo perché si attraversano momenti di tensione. Occorre ragionare, capire prima il motivo di ciò che si prova e poi cercare di risolvere la situazione nel modo migliore, senza lasciarsi travolgere dalle ansie”.

A livello privato, che cosa le ha fatto scoprire questo lavoro? Qual è stato l’aspetto che le ha fatto pensare che non immaginava fosse così?

“La gestione della vita privata e delle relazioni è un grande tabù per un attore. È sempre molto complicato quando si investe in una vita privata lontanissima dal proprio lavoro, dall’ambiente che si frequenta, dalle tentazioni e da tutto quello che ne consegue. Personalmente ho imparato a gestire me stesso e anche la mia sfera privata in un modo che in questo momento funziona. Poi non so che cosa succederà in futuro, spero nulla di diverso: si può fare tutto nel modo migliore possibile, ma non si può controllare ogni aspetto”.

Che rapporto ha con il giudizio? Ha imparato ad accettare il giudizio costante da parte del pubblico, delle persone che la circondano e anche di se stesso?

“Sì, è una dinamica che non mi tocca più. Prima era qualcosa che mi spaventava, adesso invece ho capito che il giudizio, nel nostro lavoro, non è legato soltanto alla bravura o al modo di fare. Dipende da talmente tante dinamiche e da così tanti fattori esterni che, alla fine, si diventa quasi soltanto una pedina. Per questo oggi sono sereno: a volte il giudizio fa più male, altre volte meno, ma ormai ho imparato a conviverci”.

In questo momento i giudizi del pubblico stanno arrivando in maniera molto forte, soprattutto per Mare fuori. Che cosa l’ha colpita di quello che la gente sta dicendo di Stefano?

“Sono molto grato ai commenti che leggo, perché avevo molta paura. Pensavo di stare proponendo qualcosa che non c’entrava nulla con Mare fuori. La Rai però si è fidata, mi hanno detto che funzionava e che dovevo andare avanti in quella direzione. Per me è molto gratificante, perché la serie è già arrivata alla sua sesta stagione e, quindi, entrare in una macchina del genere e integrarsi non è semplice. Ricevere dai fan della serie annotazioni positive nel novanta per cento dei casi mi rende molto felice. Mi fa sentire ripagato”.

C’è stato un commento che l’ha colpita in particolare?

“Sì, ce n’è uno che mi ha fatto molto ridere e che, in fondo, coglie anche il senso del personaggio. Qualcuno ha scritto che Stefano è il Forrest Gump dell’IPM. È geniale: io e il regista ci abbiamo riso tantissimo. Abbiamo scelto di mettergli la camicia a maniche corte proprio pensando a Forrest Gump, a quell’inadeguatezza che il personaggio ha quando è seduto sulla panchina con la scatola di cioccolatini. La mia idea era partire proprio da quel tipo di personaggio. È chiaro che Stefano non ha i suoi stessi disagi, però l’immaginario da cui siamo partiti era quello”.

E l’idea del fermacravatta a chi è venuta?

“Il personaggio è stato costruito davvero insieme. Quando ci siamo messi a ragionare su come vestirlo, io e il regista abbiamo pensato subito alla camicia a maniche corte. Poi è venuto fuori anche il fermacravatta: mi ricordava mio nonno. Alla costumista piaceva molto e le ho detto che funzionava, anche perché poi è un oggetto che tocco spesso durante le scene. Mi piaceva molto”.

Un bolognese come lei a Napoli che cosa prova?

“Il mio rapporto con Napoli è stato bellissimo, ma anche un ‘incubo’. Perché è una città molto caotica. Credo di aver vissuto una Napoli molto autentica e devo dire che l’ho apprezzata molto. Però, per un bolognese, Napoli è davvero un caos. Allo stesso tempo, però, quel caos è fondamentale. Probabilmente ti dà anche una sensazione di libertà, perché a Napoli puoi esprimerti con una libertà che a Bologna non hai”.

Se la sua stanza potesse raccontare chi è Romano, che cosa direbbe?

“Oggi non ho più la stanza in cui ho vissuto per tanti anni, perché convivo e ho una stanza che non mi rappresenta completamente. Però, se devo pensare alla mia stanza ideale, la immagino piena. Piena di tutto quello che ho raccolto in questi anni. Soprattutto tanti libri e tante tracce delle esperienze vissute. Amo molto le fotografie, quindi avrei la stanza piena di foto appese, dentro le cornici. Mi piace fare fotografie e conservarle. La mia stanza sarebbe un po’ il racconto del percorso tra quello che ero e quello che sono oggi”.

C’è una fotografia a cui è particolarmente legato?

“Sì. Ce ne sono tante, ma in particolare ce n’è una con la mia fidanzata, scattata durante una delle nostre prime vacanze insieme: era un Capodanno di circa otto anni fa. Quella foto mi piace perché, quando la guardo, penso che in fondo non siamo cambiati poi così tanto. Guardo me, guardo lei e mi sembra che siamo ancora gli stessi”.

Nel frattempo, mi ha raccontato un aspetto molto privato: è fidanzato…

“Sì, perché la mia vita privata è il fulcro della mia ispirazione. Se la mia vita privata cambiasse, non saprei davvero che cosa pensare”.

Ci sono specchi nella sua stanza?

“Nella mia stanza non ce n’è neanche uno. Ce n’è uno in bagno, chiaramente, perché mi serve quando mi sistemo. Però non mi piacciono molto gli specchi”.

E come si relaziona con un lavoro in cui invece l’immagine è fondamentale?

“Ci pensano gli altri. Se posso, mi piace riguardare le scene mentre sto lavorando, perché sono molto perfezionista. Però non guardo i lavori finiti con grande entusiasmo. Mi interessa di più vedere, mentre tutto è ancora in corso, se quello che sto facendo corrisponde a ciò che volevo ottenere. Non penso molto a come gli altri mi guardano. Mi piace vestirmi in un certo modo, questo sì, però non ragiono molto su come mettermi in mostra. Mi piace essere me stesso, nel modo che sento più vicino. Poi può andare bene oppure no ma è un problema degli altri: l’importante per me è essere in pace con se stessi”.

Lei di recente a Portofino ha ricevuto un premio. Per un attore, che cosa rappresenta un premio? È un punto di arrivo, un punto di partenza, un incoraggiamento?

“Sono molto cinico in questo: per me, un premio è utile. Chiaramente dà soddisfazione personale, ma non si limita a questo: ti aiuta. Ti aiuta psicologicamente, ti aiuta a farti notare dagli addetti ai lavori. Soprattutto quando si tratta di un premio di settore. I premi dei festival sono molto commerciali e molto utili, ma ce ne sono pochi davvero determinanti. E questo lo è perché assegnato da professionisti validi del settore. Hanno deciso di premiarmi per Mare fuori e per il lavoro che sto facendo, assegnandomi il riconoscimento di attore dell’anno. In pratica, vengo premiato perché in questi anni mi sono fatto notare e, soprattutto con l’arrivo di questi nuovi progetti, ritengono che possa diventare una figura influente nel settore. Così c’è scritto almeno nella motivazione e, quindi, secondo loro, non secondo me (sorride, ndr)”.