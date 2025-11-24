Romina Mondello al cinema con Even, il film sul femminicidio: "Parola che mi provoca orrore, è un abominio"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Romina Mondello racconta non solo un film, Even (diretto da Giulio Ancora, al cinema grazie a 102 Distribution) ma una traiettoria umana. Lo fa senza enfasi, ma con una lucidità che lascia il segno. Interpreta, in una storia ispirata al femminicidio irrisolto di Roberta Lanzino, la madre di una ragazza ferita dalla violenza maschile. Ma le sue parole, dentro e fuori dal set, disegnano qualcosa di più: la figura di una donna che ha saputo abitare le proprie zone d’ombra, le sue fragilità, i suoi conflitti, senza mai piegarli alle aspettative altrui. C’è una bellezza in Mondello che non è mai di superficie. È la bellezza ruvida e piena di chi ha avuto coraggio. Di chi ha saputo dire “no” quando il mondo chiedeva un “sì”. Di chi ha rifiutato ruoli, strade facili, esposizioni comode. Di chi ha pagato, a volte, il prezzo di non voler piacere, e non se ne è mai pentita. La sua forza non fa rumore, ma è incrollabile. In un tempo in cui l’identità femminile è continuamente esposta, compressa, travestita da performance, la sua è una posizione radicale: essere donna non come immagine da difendere, ma come spazio da abitare interamente, anche quando fa paura. Questa intervista è il ritratto sincero di quella scelta. Un racconto che non cerca risposte, ma pone le domande giuste: cosa resta di noi, quando togliamo tutto il resto? E siamo disposte ad abitarlo, quel resto?

Quando ha ricevuto la sceneggiatura di Even, ispirata al femminicidio irrisolto di Roberta Lanzino, cosa l’ha colpita?

“Al di là del tema, quello che mi ha colpito subito è stata la possibilità di interpretare la madre di una ragazza adolescente. La protagonista aveva più o meno l’età che aveva mio figlio (Lupo Veccia Scavalli, schermidore ventiduenne della Nazionale Under 23, ndr) in quel momento. Quindi per me era interessante affrontare questo tipo di ruolo, perché nella vita ho un figlio maschio e non ho mai avuto occasione di esplorare la dinamica madre-figlia con una figlia già grande. È una cosa che non avevo mai fatto prima. C’è sempre un’età di passaggio, anche nei ruoli, in cui puoi iniziare a interpretare la madre di qualcuno che non è più bambino, e per me questa era la prima volta. Mi sembrava un’occasione emotivamente nuova, anche come attrice”.

Il film tratta apertamente il tema del femminicidio. Cosa le provoca questa parola?

“È una parola che mi provoca orrore: è un abominio, come tutte le mostruosità che riguardano l’umanità. Sono cose che, per molto tempo, sembravano distanti, lontane da noi. Invece oggi sono vicinissime. Ogni giorno sentiamo parlare di omicidi, di femminicidi. Non sono più casi sporadici, ma accadono con una frequenza che è diventata quotidiana. E questo è inaccettabile. Il punto è che ne siamo tutti consapevoli ma, nonostante ciò, non si riesce a trovare una soluzione. Non riusciamo a fermare questa spirale. La violenza con cui certi uomini aggrediscono le donne, fino a ucciderle, è qualcosa che non dovrebbe più accadere, e invece continua. Ed è questa impotenza collettiva che spaventa”.

Secondo lei, i giornalisti dove sbagliamo nel raccontarli?

“Non lo so. Non mi piace salire in cattedra, perché non credo sia giusto. Faccio parte di questa società come tutti, e quindi se c’è qualcosa che non funziona, ci sono dentro anche io. Però se c’è un errore, secondo me, sta a monte. Sta nell’educazione. L’educazione che riceviamo in famiglia, a scuola, nella società in generale. Lo Stato dovrebbe avere un ruolo chiave in questo. E invece a volte sembra assente. Se le fondamenta sono fragili, poi tutto il resto crolla. Non è solo un problema di come vengono raccontate le cose: è un problema di come le viviamo. Di quello che impariamo a sopportare, a giustificare, a ignorare. E tutto questo inizia da piccoli”.

È madre di un figlio maschio: ha mai sentito la necessità di fare con lui un discorso su questi temi, sull’amore, il rispetto, la sessualità?

“Sì. Assolutamente sì. Mio figlio è cresciuto in un ambiente femminile, con me e mia madre. Questo gli ha dato, secondo me, una sensibilità particolare. Siamo molto legati e abbiamo un rapporto profondo, basato sul dialogo, sul confronto continuo. Gli ho insegnato il rispetto, prima di tutto. Il rispetto per tutti, ma soprattutto per chi è più fragile. E in molti casi, purtroppo, le donne si trovano in condizioni di maggiore fragilità. Gli ho sempre detto che bisogna saper ascoltare, che è importante capire chi si ha davanti. E soprattutto, che bisogna saper accettare un “no”. Perché molti femminicidi nascono proprio da lì: da un “no” che non viene accettato. Non riesco nemmeno a concepirlo. Mia nonna diceva sempre: “Chi non ti vuole, non ti merita”… è un modo di dire antico, ma dice tutto: non ha senso inseguire chi non vuole restare”.

Chi ha invece educato lei sul tema?

“Le mie nonne. Sia la mamma di mia madre che quella di mio padre. Ho vissuto molto con loro, da bambina. Ma anche i miei genitori, che sono stati un grande esempio per me. Ho visto in loro un amore vero, costruito sulla quotidianità, sulla fatica, sulla coerenza. Anche nei momenti difficili. Mio padre ha affrontato una lunga malattia, e mia madre non lo ha mai lasciato solo. Quello è stato per me un esempio fortissimo: l’amore non è solo passione o poesia, è stare, esserci, sacrificarsi. Nella normalità dell’amore quotidiano io vedo qualcosa di straordinario”.

Chi è Carla, la madre di Giulia?

“Cerco sempre di colorare ogni personaggio a cui do vita con qualcosa di mio. Carla tenta di recuperare il rapporto con sua figlia Giulia, che è una ragazza problematica e subisce uno stupro. È preoccupata sia per le conseguenze psicologiche che per il rischio che sia rimasta incinta. Giulia è persa, vuole solo divertirsi e suonare con la sua band. Così Carla cerca di darle una direzione concreta: le fa fare domanda per il servizio civile, e lei finisce in un centro antiviolenza. Sarà un punto di svolta nella vita di Giulia. E anche Carla cambia, si evolve insieme a sua figlia. Quando Giulia ritrova se stessa, anche Carla torna a vivere in modo più autentico. Ricostruiscono un rapporto sincero, vero”.

Even segna anche un suo ritorno al cinema o alla recitazione “per il grande pubblico”: da tempo mancava da cinema e televisione. È stata una sua scelta o un’assenza imposta?

“In parte una scelta, in parte una necessità. Purtroppo, bisogna anche fare i conti con quello che offre il mercato, e il mercato oggi è molto povero, molto in crisi. Soprattutto per le donne. E ancora di più per le donne della mia età. I ruoli sono pochi, pochissimi, e spesso poco interessanti. A questo si aggiungono i problemi pratici: la mancanza di fondi, i tagli alla cultura, ai finanziamenti per il cinema. È un momento complicato per tutti, non solo per me. Due anni fa sembrava che si stesse per ripartire, dopo il Covid, con nuova energia. E invece si è bloccato tutto di nuovo”.

“Quindi sì, non ho mai smesso di lavorare, ma ho scelto di fare cose che mi appartengono davvero. Non vado a cercare la visibilità a tutti i costi. Non mi interessa “esserci” per forza. Mi interessa fare qualcosa che abbia senso per me, per quello che sono oggi. E questo, spesso, significa fare meno”.

Ma nel frattempo ha continuato con il teatro: di recente ha portato in scena Medea.

“Sì, perché il teatro mi permette di esprimermi in maniera più totale, intensa. Negli ultimi anni ho collaborato con il Teatro Menotti di Milano e con l’Olimpico di Vicenza, che mi hanno dato la possibilità di creare progetti su misura per me, produzioni che mi hanno seguito in tutto, partendo dalle mie idee e dai miei bisogni espressivi. Così ho creato personaggi che mi appartengono profondamente. E, quando riesci a fare qualcosa che senti veramente tuo, poi diventa difficile accettare di fare altro solo per esserci. Io non faccio questo mestiere per vanità. Non l’ho mai fatto per soldi o per scopi “altri”: è sempre stato per me un’esigenza personale. Il lavoro per me è sacro: non è mai stato una questione di visibilità o soldi ma qualcosa che parte da dentro e che ha bisogno di verità”.

Ha avuto una fortissima esposizione mediatica da giovanissima. Oggi sembra aver trovato un suo equilibrio.

“Ho avuto un’enorme sovraesposizione, sì. A un certo punto ero dappertutto, e non sempre con cose che mi rappresentavano davvero. Ero molto giovane, e all’epoca non c’erano gli strumenti che ci sono oggi per gestire tutto questo. Ma la verità è che quella fase, per me, è stata anche molto utile. Mi ha fatto capire cosa non volessi. Oggi mi sento più in pace. Ma non perché ho rinunciato a qualcosa… anzi, sento di avere conquistato qualcosa. Ho imparato a riconoscere i miei tempi, i miei bisogni. Anche grazie al Covid, che è stato un momento durissimo ma mi ha costretta a fermarmi, a riflettere. Ho imparato che non devo essere sempre “produttiva”. Che non devo sempre dimostrare qualcosa. La creatività ha bisogno di respiro. Oggi so che posso creare anche in modi diversi, anche lontano dal palco”.

Per esempio?

“Per esempio, da qualche anno seguo un gruppo di ragazze che fanno ginnastica ritmica. Le aiuto nella preparazione, nella parte espressiva, coreografica. Ed è un’esperienza bellissima. È una forma d’arte anche quella. È movimento, corpo, presenza scenica. Non è recitazione, ma ha molto in comune con il mio lavoro. E poi scrivo. Dipingo. Creo anche a casa. Mi invento progetti, scartavetro i mobili, cambio l’assetto di una stanza…”.

La recitazione è arrivata quasi per caso nella sua vita. Si ricorda l’emozione della prima volta su un palco, davanti a un pubblico in carne e ossa?

“Sì, certo. Mi fa piacere che me lo chieda perché mi permette di ricordare un luogo che non esiste più, ma che per me è stato l’inizio di tutto: il Teatro Eliseo a Roma. Recitavo in Il Pulcinella di Maurizio Scaparro, con Massimo Ranieri. Era uno spettacolo bellissimo: interpretavo Colombina. Ricordo il sipario che si apre, il cuore che batte fortissimo, il respiro cortissimo… e poi il debutto in uno spettacolo che aveva già un grande successo internazionale. Siamo andati anche in tournée, a Parigi, al Théâtre de la Ville, e in altre città d’Europa. È stato un inizio importante sotto ogni punto di vista. E Massimo Ranieri, in scena, è stato un grande maestro”.

Ha incontrato maestri significativi nel suo percorso?

“Sono stata fortunata. Sono nata come attrice in un momento in cui esistevano ancora i maestri veri: oggi ce ne sono molti meno. A volte si dà questo titolo con leggerezza, ma io ho avuto maestri autentici. In teatro, per esempio, Umberto Orsini e Rossella Falk: lei mi ha scelta, protetta, guidata e mi ha insegnato non solo a stare in scena ma anche a stare nel mondo. E poi Giancarlo Giannini, Claudia Cardinale… ho lavorato con grandissimi registi come Damiano Damiani, con lui ho girato Ama il tuo nemico insieme a Andrea Di Stefano (oggi grande regista) e molti altri che hanno segnato il mio percorso”.

“Per il teatro mi viene in mente Lino Capolicchio, con cui ho portato in scena Carnet d’appuntamenti, uno spettacolo molto importante per me, diretto da Beppe Navello. È stato uno dei miei spettacoli del cuore. In generale, il teatro mi ha dato la possibilità di trovare uno spazio davvero personale, dove esprimermi come volevo. Dopo tanta televisione, tanta popolarità, mi proponevano sempre cose in quella direzione. Ma io ho lottato per ritagliarmi spazi più vicini alla mia anima. Oggi posso dire di sentirmi realizzata proprio perché sono riuscita a fare questo percorso, a modo mio”.

Quando ha sentito davvero di essersi liberata dell’etichetta della “ragazzina di Non è la Rai”?

“In realtà non ho mai avuto nulla da recriminare rispetto a quel periodo: non ho mai sentito addosso quell’etichetta, forse perché ho sempre fatto di testa mia… Oggi si è perso tutto: non ci sono più confini, definizioni, ruolo. Tutto è diventato confuso, sovrapposto. Anzi, a volte penso che sarebbe quasi utile tornare a dare un nome alle cose: non per giudicare o classificare, ma per capire meglio chi siamo, cosa vogliamo essere. Invece, vedo solo una grande massa indistinta di persone che cercano visibilità, senza sapere bene perché. Non parlo di fare distinzioni discriminatorie, ma di autenticità, di capire davvero cosa vogliamo, al di là delle mode e dei pensieri imposti. E tutto questo si riflette anche nel nostro mestiere: ci sono pochi punti fermi e riferimenti… è anche per questo che, forse, oggi non esistono più i maestri”.

Che rapporto ha con i social, in un contesto dove attrici, modelle e influencer sembrano la stessa cosa?

“Molto distaccato. Io non ho Facebook, non so nemmeno bene come funzioni. L’unico social che uso è Instagram, e anche lì molto poco e male… Lo uso per promuovere i progetti, ogni tanto posto qualcosa, ma capita raramente. Non lo vivo come uno strumento necessario. Mi interessa poco apparire. E soprattutto non mi interessa mostrare tutto. Ho bisogno di tenermi delle cose per me. A volte vedo persone che documentano tutto quello che fanno, in ogni istante. Io sono all’opposto. Se sto vivendo qualcosa di bello, non mi viene spontaneo fotografarlo, condividerlo. Voglio viverlo davvero. Assaporarlo, godermelo. Il tempo vola, e io sento il tempo che passa. E quindi ogni tramonto, ogni estate, ogni viaggio… me li voglio vivere, non postare. Poi, certo, capisco che per alcune persone sia uno strumento di lavoro. Ma per me no. Non mi diverte, non mi rappresenta”.

Si parla sempre più spesso di deepfake, immagini di attrici modificate con l’intelligenza artificiale, persino in modo pornografico. Cosa ne pensa?

“Con preoccupazione. Lo trovo qualcosa di spaventoso, davvero. È una violenza sottile, subdola, invisibile… ma potentissima. Ti strappano via la tua immagine, il tuo volto, la tua identità. E lo fanno per gioco, per guadagnarci, per vendetta, per umiliare. È devastante. E poi è una forma di controllo: l’immagine diventa merce. Mi fa pensare alla regina cattiva di Biancaneve, quella dello specchio: “Chi è la più bella del reame?”. Tutti che si specchiano continuamente, alla ricerca di un’approvazione. È diventata una malattia collettiva. I filtri, le pose, l’ossessione per l’eterna giovinezza… Ma io non ci sto. La verità è che nessuno scappa da se stesso. Puoi ritoccare le foto quanto vuoi, ma poi ti guardi allo specchio, quello vero, e lì devi fare i conti con chi sei davvero”.

Il suo mestiere è tutelato abbastanza, secondo lei?

“No, non ci protegge per niente. È un mestiere dove sei esposta, totalmente. Esponi la tua faccia, il tuo corpo, le tue emozioni. E questa esposizione, se non viene accompagnata da cura, da rispetto, può diventare distruttiva. Io sono sempre stata molto protettiva verso me stessa. E questo, a volte, ha fatto sì che alcune persone prendessero le distanze. Mi è successo più di una volta: non ero “disponibile”, e allora venivo esclusa. Ho avuto opportunità di andare all’estero, dopo il film con Malick o dopo il lavoro in Francia con Hazanavicius. Potevo spingere, entrare in certi ambienti. Ma ho fatto altre scelte. Ho scelto la mia semplicità. Ho scelto di preservare un nucleo intimo, familiare. Ho preferito vivere. E oggi so che è stata la mia salvezza”.

Le è mai capitato di sentirsi usata da un ruolo, invece che essere lei al servizio del ruolo?

“No, perché non l’ho mai permesso. Anche quando conducevo Domenica In con Amadeus, e volevano che interpretassi il ruolo da “valletta”, ho cercato di impormi per quello che ero. Non mi sono mai lasciata corrompere, mi definivano “ribelle”. Anche oggi, se qualcosa non lo reputo giusto per me, non c’è nulla che mi faccia cambiare idea. Non mi faccio affascinare da quello che non mi appartiene. Cerco sempre ciò che dà benessere a me e alla mia famiglia”.

Oggi si direbbe “autodeterminata”…

“Sì, ma all’epoca mi chiamavano ribelle. Perché facevo sempre di testa mia e non accettavo di farmi plasmare. Quando Boncompagni mi aveva costruito un’immagine precisa a Non è la Rai, con la frangetta e tutto il resto, io dopo una settimana mi sono tagliata i capelli. E quando ho lasciato il programma, mi sono rasata a zero. Avevo un contratto di esclusiva con Mediaset, un percorso da soubrette già tracciato. Potevo seguire quella strada ma ho detto no perché sentivo che non ero la mia. E sono sempre stata così: curiosa, inquieta, viva. Non volevo restare in un recinto. Volevo capire chi ero, sperimentare, esplorare”.

Nel suo percorso da attrice, lo ha ricordato prima, ha lavorato anche con Terrence Malick in To the Wonder. Che tipo di esperienza è stata?

“È stato uno degli incontri più importanti della mia vita. Malick è un regista che non sceglie mai per caso. Mi ha voluta, fortemente. Ha lavorato sul mio personaggio con cura maniacale, anche se poi nel film appaio pochissimo, tre minuti forse. Ma non conta quanto sei in scena, conta come ci sei. Mi ha scritto delle lettere bellissime durante la preparazione. Ero parte di una storia che toccava temi universali: la perdita, il senso della vita, la connessione spirituale tra le persone. E lavorare con lui è stato come vivere dentro una dimensione parallela. Non è cinema, è quasi filosofia. Quando sei diretta da qualcuno così, che ti guarda dentro davvero, senti che il tuo lavoro ha un senso più grande. E non riesci più ad accettare compromessi. Quella esperienza mi ha segnato in modo profondo”.

Dopo un’esperienza così, tutto il resto immagino sia cambiato.

“Sì, ma non in modo semplice. Le persone iniziano a sapere chi sei, ma non è detto che questo ti faciliti il cammino. Dopo che vivi quella qualità, quel livello di attenzione all’essere umano e non al prodotto, ti viene voglia di cercare solo quello. Ma il rischio è di rimanere ferma. Perché quei progetti sono rarissimi. E quindi mi sono trovata spesso a dire di no. Oppure, dall’altra parte, a essere evitata. Non sono mai stata affascinata da certe cose, per esempio le droghe (oggi sarò impopolare nel dirlo!) o determinati ambienti. Non lo dico per moralismo, è proprio che non mi hanno mai attratta. E anche questa mia mancata fascinazione ha avuto delle conseguenze: se non ti fai coinvolgere, non ti invitano o non ti cercano… certi contesti ti escludono da sé. Allo stesso modo, accade sul lavoro: alcune produzioni conoscendo come sono prendono le distanze da me. Non sono sempre io a dire di no. A volte è reciproco, si creano percorsi diversi, più personali”.

Oggi lei parte fondamentale di un progetto della IULM contro la violenza. Di cosa si tratta?

“Si chiama SAFE ed è un progetto bellissimo, nato con l’università IULM di Milano. Mi ha coinvolta non solo come attrice, ma proprio come persona. Mi sono messa in gioco totalmente: ho prestato il mio volto, la mia voce, il mio tempo. E l’ho fatto con convinzione, perché è un progetto che ha a che fare con il rispetto, la protezione, la consapevolezza. Ecco, quando dicevo che cerco cose che mi appartengano, intendevo questo. Preferisco fare qualcosa che sento davvero mio, anche piccolo, piuttosto che accettare un progetto “a caso”. Non per snobismo, ma in certi luoghi non mi vedrete: non saprei raccontarmi. Non mi ci riconoscerei. Oggi ho bisogno di sentirmi parte di qualcosa che mi rappresenti”.

Quando ha compiuto 50 anni, lo scorso anno, cos’ha pensato?

“Ho pensato: “Sono diventata grande, è arrivato un momento nuovo”. All’inizio è stato uno shock, non te lo nego. Non per la paura di invecchiare, ma per la consapevolezza che il tempo è davvero passato. Poi, però, ho fatto pace con questa idea. Perché dentro di me, in tante cose, mi sento ancora una ragazzina. Ho una parte adolescente che non se ne andrà mai. Poi, certo, ho anche un lato molto responsabile ma l’ho sempre avuto: ho cominciato a lavorare a 17 anni, ho avuto un figlio giovane rispetto a moltissime altre colleghe… oggi mio figlio è grande, ci confrontiamo e viaggiamo tanto insieme. Adesso, per esempio, vado in Germania con lui per la Coppa del Mondo Under 23 di scherma. È stato convocato anche a Orléans. Quindi sì, mi rendo conto di essere cresciuta non tanto per l’età anagrafica, quanto perché ho un figlio grande”.

Eppure, quando l’abbiamo vista in uno spot di un prodotto per capelli, tutti abbiamo pensato: “Ecco la solita diciottenne che usano per pubblicizzare prodotti over 50”… solo dopo abbiamo capito che era lei.

(ride, ndr) “No, diciottenne no… Però sì, me lo dicono spesso. E mio figlio mi prende in giro: dice che ho fatto un patto col diavolo. In realtà ho sempre avuto un viso molto giovane, ma credo che la vera differenza l’abbia fatta la mia scelta di non manipolarmi. Non ho mai esagerato con chirurgia o trattamenti. Ho accettato i miei cambiamenti. Credo che la vera giovinezza stia nella naturalezza. Oggi molte ragazze bellissime si rovinano con interventi che le rendono tutte uguali o le stravolgono. E lì, secondo me, dovrebbe intervenire anche la famiglia. Perché a 18 anni non si è ancora in grado di decidere davvero. Non si ha ancora idea di quanto valore abbia la propria unicità. I ragazzi vanno accompagnati: non si possono assecondare tutte le richieste”

Cosa sogna oggi Romina Mondello?

“Sogno un futuro migliore per tutti, e ovviamente penso subito ai giovani, penso a mio figlio. Spero che riesca a realizzare tutti i suoi sogni, gli obiettivi che si sta ponendo. Il mio desiderio più grande è poterlo accompagnare il più a lungo possibile nel suo percorso, essergli di sostegno quando ne avrà bisogno. E poi, sì, sogno banalmente ma non troppo di vivere in un mondo più pacifico. Viviamo con questa spada di Damocle addosso, con la paura costante di ciò che può accadere. La violenza è ovunque, non solo quella di genere. È una violenza generalizzata, tra le persone, per strada, nei rapporti. Sarebbe bello poter camminare per strada senza il timore che qualcuno ti venga dietro e ti faccia del male. Succede, ogni giorno”.

Anche in questi giorni, la cronaca ci ha raccontato storie assurde: aggressioni gratuite, violenza come divertimento.

“Appunto. È questo il problema. Siamo diventati violenti a tutti i livelli. Ecco, io sogno semplicemente più serenità nella vita di tutti i giorni. E, dal punto di vista lavorativo, spero di poter continuare a proporre progetti che mi appartengono, con i miei tempi, senza ansia. Mi auguro di poter fare ancora questo mestiere, ma alle mie condizioni, scegliendo solo ciò che sento mio, non quello che “bisogna” fare”.

Nella vita si è sempre ascoltata molto. Ma c’è qualcosa che invece ha scelto di non ascoltare di sé? Qualcosa che ha nascosto sotto al tappeto?

“A volte mi dico che se fossi stata meno sincera, meno diretta, più diplomatica, forse mi sarei risparmiata qualche fatica. Qualche ostacolo, qualche difficoltà nei rapporti. Io dico sempre quello che penso, sempre. Con educazione, certo, ma senza filtri. Non riesco a dire le cose per convenienza, e questo a volte ha avuto un prezzo. Magari avrei potuto piacere di più, farmi voler più bene. Ma mentre lo dico… già mi infastidisce pensare di dovermi contenere. La verità è che non sono capace. Non riesco a dire quello che non penso. Non riesco a fingere. E questa mia onestà, in certi contesti, è stata un limite. Mi ha chiuso delle porte ma ha anche salvato la mia integrità”

Questo tipo di sincerità arriva anche al pubblico, che le vuole molto bene.

“Lo sento tantissimo. Me lo scrivono spesso. Mi scrivono “quando torni in tv?”, “ci manchi”… oppure ricordano ruoli come in RIS o Le ragazze di piazza di Spagna. C’è un grande affetto, sì: non è costruito, nasce da una connessione vera. Credo che arrivi qualcosa di autentico da me. Non sono mai stata una “piaciona”, non ho mai cercato l’approvazione del pubblico a tutti i costi. Ho mostrato anche lati ruvidi, scomodi. E penso che le persone lo capiscano. Sentono quando sei vera”.

Infatti, i suoi personaggi spesso non erano “simpatici”, ma veri. A volte antipatici, a volte spigolosi. Mai comodi.

“Sì, ho mostrato i lati umani dei personaggi, anche quelli più antipatici, quelli meno facili da amare. Non ho mai cercato di “strizzare l’occhio” al pubblico. Anzi, a volte ho mostrato il lato oscuro, la fragilità, l’imperfezione. Ma proprio per questo erano veri. Non credo nei personaggi positivi fatti solo di lati buoni. La complessità è reale, e io cerco sempre l’autenticità, anche se è più scomoda. Mi piacerebbe tornare con un personaggio vero, che abbia qualcosa da dire. Ma non tanto per esserci. Non voglio esserci a tutti i costi. Non avrebbe senso, deluderei me stessa e chi mi segue. Sto leggendo delle cose, sto valutando, ma aspetto la storia giusta”.

È felice?

“Mi fa ridere questa parola. La felicità è un’utopia, perché sento molto quello che accade intorno a me. Non riesco a essere pienamente felice nel senso assoluto. Ma nel mio quotidiano, sì, lo sono. Sono felice della mia famiglia. Se mi si chiede qual è la mia felicità più grande, rispondo senza esitare: mio figlio”.

Proteggere la sua vita privata è stato difficile nel tempo?

“Molto faticoso, soprattutto all’inizio: quando è nato mio figlio ero continuamente seguita, sotto casa e persino in ospedale. Ho sempre cercato di tenere separate le due cose: il mio lavoro e la mia vita. Non perché io abbia qualcosa da nascondere, ma perché credo nel diritto alla privacy. Credo che ci debbano essere spazi solo tuoi, sacri, non raccontabili. Oggi va un po’ meglio, anche perché non sono più “bersaglio caldo”. Ma continuo a difendere quella zona d’ombra che mi tiene in equilibrio”.

È anche una questione di coerenza: lei non ha mai costruito un personaggio pubblico basato sulla vita personale.

“Non mi interessa raccontare la mia vita per far parlare di me. Voglio che parlino i miei ruoli, il mio lavoro, i miei progetti. È una scelta di coerenza. Anche perché oggi più nulla fa scandalo. Tutti fanno tutto. Tutti raccontano tutto. E a me interessa sempre meno”.

Cos’è che la fa sentire viva, ogni giorno?

“Creare, qualsiasi cosa: un progetto teatrale, una coreografia per una ragazza, una parete da ridipingere, un mobile da restaurare… l’ho ereditato da mio padre: ho bisogno di creare in continuazione”.