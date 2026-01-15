Romina Power definisce "banale" la hit Felicità cantata con Al Bano, esplode la polemica: "Non è offensivo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante il podcast di Alessandro Cattelan, Romina Power ha definito “banale” la canzone cantata insieme ad Al Bano “Felicità”, spiegando che non era il suo genere musicale. Le parole hanno provocato la replica dell’autore Pepi Minellono e l’intervento di Loredana Lecciso. In un post social, Power ha chiarito il significato del termine, precisando che non era offensivo e ribadendo l’affetto per la canzone.

Le parole di Romina Power su Felicità

Durante il podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Romina Power ha parlato del rapporto con il periodo di maggiore successo artistico condiviso con Al Bano.

Nel corso della conversazione, riferendosi al brano Felicità, ha dichiarato: “Io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale. La musica che facevo con Al Bano non era il mio genere, non è quella che ascolto”, aggiungendo che quel repertorio non rispecchiava i suoi gusti personali, pur riconoscendo l’impatto che il brano aveva sul pubblico durante i concerti.

ANSA

Alla domanda se oggi avesse rivalutato la canzone, Power ha spiegato di non ascoltarla nella vita privata, ma di percepire l’energia che arriva dal pubblico quando viene eseguita dal vivo. Dichiarazioni che hanno generato in breve tempo molte reazioni.

Le polemiche dopo l’intervista

Cristiano “Popy” Minellono, autore del testo di Felicità, intervenendo in televisione ha parlato di “clamoroso autogol” e ha affermato che la canzone avrebbe dato credibilità artistica a Romina Power. Ha inoltre ricordato i risultati commerciali del brano, citando numeri molto elevati di visualizzazioni anche in tempi recenti.

Sul tema è intervenuta anche Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, che a La Vita in Diretta ha riferito una frase attribuita al cantante: “Al Bano mi ha sempre detto che tutto ciò che Romina bocciava diventava un grande successo, era un termometro al contrario”. La Lecciso ha poi aggiunto: “Mi dispiace, è un po’ come dissociarsi da un inno mondiale”.

Dopo le polemiche, Romina Power è tornata sull’argomento con un messaggio pubblicato su Instagram, spiegando l’etimologia del termine utilizzato: “La parola ‘banale’ deriva dal francese antico banal e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo”.

La cantante ha poi contestato l’uso isolato di una singola parola estrapolata da un’intervista più ampia: “Estrapolare una singola parola da un’intervista di un’ora, decontestualizzarla e usarla per costruire una polemica non è né corretto né professionale”. Ha infine ribadito il proprio legame con Felicità, affermando di essere “molto affezionata” al brano e di continuare a cantarlo per la risposta del pubblico.

Felicità: 25 milioni di copie vendute nel mondo per Al Bano e Romina

Presentata al Festival di Sanremo del 1982, Felicità di Al Bano e Romina Power è diventata uno dei brani italiani più venduti di sempre. La canzone, pubblicata dalla Baby Records, ha raggiunto circa 25 milioni di copie vendute a livello mondiale, secondo i dati riportati dallo stesso cantante e dall’autore del testo.

Il post di Romina Power dopo la polemica

Il brano si è classificato al secondo posto a Sanremo ed è stato successivamente distribuito in numerosi Paesi, entrando stabilmente nel repertorio internazionale della musica italiana.

Negli anni è stato utilizzato in film, pubblicità e reinterpretato in più lingue, e proprio Al Bano in una intervista aveva detto: “È un successo eterno: ancora oggi me la chiedono da tutto il mondo”.