Romina Power torna sulla scomparsa della figlia Ylenia, l'accusa alla polizia: "Ci ha raccontato la qualunque"

Ospite a Verissimo, Romina Power ha ricordato la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 a New Orleans, raccontando il loro legame speciale criticando l’operato delle autorità americane nelle indagini. La cantante ha ribadito di non aver mai perso la speranza di ritrovarla ed è convinta che la figlia possa essere ancora viva.

Romina Power, il ricordo della figlia a Verissimo

Ospite a Verissimo il 15 dicembre, Romina Power ha presentato il suo libro Pensieri profondamente semplici recentemente uscito nelle librerie e ha riaperto una ferita mai completamente sanata: quella della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi.

"Avevamo un segnale segreto con Ylenia", ha svelato. "Quando andavo in televisione e mi toccavo il sopracciglio era un saluto a lei".

L’intervista integrale

La cantante e attrice ha definito la figlia "temeraria, intellettuale, curiosa del mondo". Secondo Power, Ylenia "non si rendeva neanche conto della sua bellezza".

Scomparsa Ylenia Carrisi: l’accusa alla polizia

La conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto a Romina Power un’opinione sulle indagini condotte dopo la scomparsa di Ylenia, e la cantante sembra non avere alcun dubbio su come siano andate le cose.

"Secondo me la polizia ci ha raccontato la qualunque pur di vederci andare via", ha affermato. "Eravamo scomodi in una città così negativa, portavamo luce in luoghi bui e non vedevano l’ora che ce ne andassimo".

Ha poi proseguito con ulteriori dettagli su quanto accaduto a New Orleans, da lei definita "una città negativamente misteriosa e difficile".

"L’FBI si è rifiutata di interessarsi al caso adducendo il fatto che lei fosse maggiorenne, aveva 23 anni e che fosse cittadina italiana", ha riportato. "Io penso che, così come tante altre ragazze, lei sia stata rapita, ingannata in qualche modo, che sia capitata in una situazione più grande di lei dalla quale non è riuscita a uscire".

Romina Power non ha però mai perso la fiducia di ritrovare la figlia. Ha raccontato di essere stata contattata da un frate che, secondo quanto raccontato dalla cantante, avrebbe avuto poteri di premonizione.

Il frate le avrebbe assicurato che Ylenia è viva, chiedendole di non perdere la speranza.

La ricostruzione della vicenda

Ylenia Carrisi era la figlia primogenita di Al Bano e Romina Power. All’età di 23 anni, scomparve nel gennaio 1994 a New Orleans.

Nel 1993, dopo aver messo in pausa gli studi a Londra, aveva iniziato un viaggio in America, dove sei mesi prima era già stata con la famiglia. In quell’occasione aveva conosciuto Alexander Masakela, artista di strada cinquantenne, con il quale la giovane aveva legato contro il parere dei genitori.

Dopo una tappa in Belize, raggiunse l’uomo in Louisiana e con lui alloggiò in un hotel di New Orleans a partire dal 30 dicembre 1994.

L’ultimo contatto telefonico coi familiari risalirebbe alla notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994.

Secondo la proprietaria dell’hotel, Ylenia Carrisi lasciò la struttura il successivo 6 gennaio. Masakela venne arrestato per aver cercato di utilizzare gli assegni di ragazza, ma fu poi rilasciato. Una guardia notturna dell’acquario di New Orleans affermò di aver visto Ylenia gettarsi nel fiume Mississippi la sera stessa della scomparsa.

Le ricerche cessarono, nonostante non sia mai stato trovato alcun corpo e l’identità della ragazza vista gettarsi nel fiume resti incerta.

Pensieri profondamente semplici: il libro di Romina Power

Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita è il libro di Romina Power, edito da Rizzoli Libri e Mondadori Electa disponibile nelle librerie dallo scorso 25 novembre.

Power lo ha definito un dizionario della sua vita, in cui racconta ricordi, riflessioni ed emozioni sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita privata.