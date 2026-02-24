Rompe il braccialetto elettronico nel nord Italia e va in Sicilia a casa dell'ex compagna: 40enne nei guai
A Gela un quarantenne è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento: era già indagato per maltrattamenti in famiglia.
È stato arrestato a Gela un quarantenne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, già sottoposto a misura cautelare, era stato fermato pochi giorni prima in una città del nord Italia per aver rimosso il braccialetto elettronico.
I fatti: la violazione delle misure cautelari
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato a Gela. Gli agenti hanno sorpreso il quarantenne proprio sotto l’abitazione dell’ex compagna, nonostante il divieto imposto dal giudice.
L’uomo era già sottoposto, dal mese di agosto, a una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia. Quattro giorni prima dell’arresto a Gela, il quarantenne si trovava in una città del nord Italia, dove era stato sottoposto all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Tuttavia, aveva danneggiato e rimosso il dispositivo, venendo così arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.
Dal nord Italia a Gela: la fuga e il nuovo arresto
In attesa dell’applicazione di un nuovo braccialetto elettronico, l’uomo si è allontanato dal luogo di dimora, raggiungendo Gela. Qui, ha violato nuovamente le prescrizioni imposte dal giudice, avvicinandosi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza lo hanno quindi arrestato in flagranza.
Le decisioni del Tribunale
Il Gip presso il Tribunale ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia di Stato e ha disposto ulteriori misure cautelari: il divieto di dimora nel comune di residenza della parte offesa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.