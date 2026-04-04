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Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Perugia per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione della vittima, che ha avvistato l’uomo nei pressi del proprio luogo di lavoro. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Un arresto a Perugia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Perugia in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La vittima, allarmata dalla presenza dell’uomo, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo averlo notato nei pressi del suo luogo di lavoro.

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto, trovando il 34enne ancora nelle vicinanze.

La violazione della misura cautelare

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo, 34 anni, nei giorni precedenti aveva deliberatamente rimosso il tracker elettronico che avrebbe dovuto monitorare il rispetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Questo dispositivo era stato applicato proprio per garantire la sicurezza della persona offesa e per impedire ulteriori episodi di molestia o violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di rito l’uomo è stato arrestato in flagranza per la violazione della misura cautelare. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Gip ha successivamente confermato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo gravi le condotte poste in essere dall’indagato.

La tutela delle vittime e il ruolo delle forze dell’ordine

L’episodio mette in evidenza l’importanza degli strumenti di tutela a disposizione delle vittime di comportamenti persecutori e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine.

In questo caso, la collaborazione tra la vittima e la Polizia di Stato ha permesso di intervenire rapidamente e di assicurare alla giustizia una persona che aveva già dimostrato di non rispettare le misure imposte dall’autorità giudiziaria.

Il contesto a Perugia

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso la prevenzione e il contrasto dei reati contro la persona, in particolare quelli che riguardano la violazione di provvedimenti cautelari e la protezione delle vittime di atti persecutori.

Le forze dell’ordine di Perugia continuano a monitorare con attenzione situazioni analoghe, garantendo la sicurezza dei cittadini e la piena applicazione delle misure previste dalla legge.

IPA