Un arresto dei Carabinieri a Narni Scalo, dove un giovane camerunense è stato sorpreso mentre tentava di compiere un furto aggravato all’interno di un bar. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Il fatto: intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle scorse ore a Narni Scalo, in via Tuderte. Un giovane di 19 anni, di origine camerunense e residente nell’amerino, si è introdotto all’interno di un bar dopo aver forzato una finestra posta sul retro del locale. L’effrazione ha attivato il sistema di allarme, permettendo ai militari di intervenire rapidamente.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso il ragazzo ancora nascosto all’interno del bar. Dopo averlo bloccato, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale, durante la quale sono stati rinvenuti 200,00 € in contanti, sottratti dal fondo cassa dell’esercizio commerciale, e alcuni blocchetti sigillati di “Gratta e Vinci” per un valore complessivo stimato in 1.800,00 €.

Refurtiva recuperata e restituita

L’intera refurtiva, composta dal denaro e dai biglietti “Gratta e Vinci”, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario del bar. Il giovane, già gravato da precedenti, è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima. L’operazione dei Carabinieri di Narni Scalo si è conclusa con il recupero della refurtiva e il fermo del presunto responsabile.

