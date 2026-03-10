Ronald Adarlo morto nella villa di Marco Lavazza, sorella del custode dubita del suicidio: "Non si è ucciso"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ronald Adarlo “non si è ucciso”: lo sostiene la sorella, Rose Marie, ai microfoni dei giornalisti. Il custode e giardiniere di 49 anni è stato ritrovato cadavere sabato 7 marzo alle 17:30, quando è precipitato da un balcone della villa di Marco Lavazza, in via Alby 20 a Torino. L’uomo è morto sul colpo, e la Procura della Repubblica sta valutando diverse piste, da quella del suicidio a quella dell’incidente sul lavoro, oltre all’ipotesi del malore.

Lo sfogo della sorella del 49enne

Come riporta Torino Cronaca, la mattina di martedì 10 marzo Rose Marie Adarlo, la sorella di Ronald Adarlo, di fronte ai giornalisti ha respinto l’ipotesi del suicidio del fratello.

“Mio fratello era una persona allegra, sempre sorridente”, ha riferito all’Ansa, e ha aggiunto: “Stava bene, non l’avrebbe mai fatto. Amava il suo lavoro e la famiglia”.

La Procura della Repubblica di Torino, rappresentata dal pm Mario Bendoni, non esclude alcuna pista. Gli inquirenti valutano le ipotesi del suicidio, dell’incidente sul lavoro e del malore.

Quando il corpo del 49enne filippino è stato trovato, alle 17:30 di sabato 7 marzo, accanto a sé aveva il caschetto protettivo e non risultava imbragato, secondo Torino Cronaca.

Come è morto Ronald Adarlo: la ricostruzione

Come anticipato, i fatti risalgono al pomeriggio di sabato 7 marzo. Ronald Adarlo, 49 anni e di nazionalità filippina, lavorava da otto anni come giardiniere e manutentore nella villa di via Alby 20, a Torino, di proprietà di Marco Lavazza, vicepresidente del marchio e dell’Unione Industriali del capoluogo piemontese.

Alle 17:30 Ronald è precipitato da un balcone mentre svolgeva dei lavori esterni, rovinando nel cortile interno della magione. A dare l’allarme erano stati alcuni uomini della vigilanza che avevano trovato l’uomo riverso.

Le indagini: disposta l’autopsia

Sul posto erano subito arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero e i militari del Nucleo Radiomobile, ma per Adarlo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Come già riferito, le indagini della Procura di Torino sono coordinate dal pm Mario Bendoni. Per il momento non risultano fascicoli aperti con ipotesi di reato.

Ansa scrive che nelle prossime ore la Procura di Torino nominerà il medico legale che eseguirà l’autopsia sul corpo del 49enne. Nel frattempo le indagini proseguono: i carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni alla villa, oltre ai tabulati telefonici.

Il cordoglio di Marco Lavazza, proprietario della villa

Nella serata di sabato 7 è arrivata una nota in cui la famiglia Lavazza esprimeva il cordoglio per la tragica morte di Ronald Adarlo.

Nella nota viene annunciata la “piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto accaduto”. Gli inquirenti sperano che l’assenza di testimoni venga colmata con le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero avere registrato gli istanti precedenti alla caduta di Adarlo.