Ronald Dela Rosa si barrica in Senato nelle Filippine, spari e tensione in Parlamento: la situazione

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Cinque spari, ma non ci sarebbero feriti. È quanto sta accadendo nelle Filippine, dove il senatore ed ex capo della polizia Ronald Dela Rosa risulta barricato all’interno del Senato da lunedì 11 maggio. Su di lui pende un mandato di arresto internazionale firmato dalla Corte dell’Aia. La Corte Penale Internazionale gli contesta reati contro l’umanità.

Paura nel Senato delle Filippine

Da lunedì 11 maggio Ronald Dela Rosa, altrimenti noto come “Bato“, è barricato all’interno del suo ufficio nel Senato delle Filippine. Fonti locali riferiscono che dall’interno sono stati uditi almeno cinque spari che hanno spaventato i giornalisti presenti sul posto per documentare l’episodio.

Come riporta Ansa, per il momento non è dato sapere chi abbia sparato ma Juanito Victor Remulla, Ministro dell’Interno, riferisce alla stampa locale che “in base alle informazioni in mio possesso non ci sono feriti“.

ANSA

All’interno dell’edificio sono presenti anche militari dell’esercito e polizia, e sono momenti di grande tensione. Dela Rosa si è barricato per sfuggire alla cattura richiesta dalla Corte dell’Aia con un mandato di arresto internazionale.

Al senatore sono contestati reati contro l’umanità per le misure repressive adottate durante la guerra alla droga.

Il mandato di cattura dell’Aia

Come ricostruisce Il Post, a novembre 2025 la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Ronald Dela Rosa. L’ex capo della polizia, secondo i giudici dell’Aia, dal 2016 al 2022 si è macchiato di gravi crimini contro l’umanità nel contesto della guerra contro il traffico di droga scatenata dall’ex presidente Rodrigo Duterte, arrestato nel 2025.

Ancora, secondo la Corte Internazionale Dela Rosa si sarebbe reso responsabile della morte di almeno 32 persone tra il 2016 e il 2018. La dura repressione voluta da Duterte ha portato alla morte di seimila persone.

I manifestanti chiedono l’arresto di Ronald Dela Rosa

Mentre l’intero palazzo del Parlamento delle Filippine è stato isolato, all’esterno i manifestanti chiedono a gran voce l’arresto di Dela Rosa. Il Ministro dell’Interno Remulla ha riferito alla BBC: “Non siamo qui per arrestare il senatore Dela Rosa. Anzi, siamo qui per proteggerlo. Sia chiaro. L’ho chiarito anche alla sua famiglia”.

Le indagini per stabilire chi abbia esploso i colpi di arma da fuoco sono ancora in divenire.