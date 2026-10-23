Ronaldinho in campo col Ravenna contro il Forlì domenica 15 novembre, maglia originale in vendita a 129 euro
Ronaldinho giocherà con il Ravenna nel derby col Forlì del 15 novembre: prezzi di maglia, pantaloncini e cappellino della collezione R10
Ora c’è anche una data: Ronaldinho scenderà in campo con il Ravenna il 15 novembre, nel derby di campionato contro il Forlì allo stadio Benelli. E chi vuole indossare la sua maglia numero 10 può già comprarla sullo store ufficiale del club: costa 129 euro ed è un’edizione limitata, con i dettagli in oro ispirati ai mosaici della città.
- Ronaldinho col Ravenna il 15 novembre, la partita contro il Forlì
- La maglia R10 di Ronaldinho, quanto costa
- Il progetto Ronaldinho a Ravenna
Ronaldinho col Ravenna il 15 novembre, la partita contro il Forlì
Come riporta il Ravenna FC sul suo sito, il fuoriclasse brasiliano giocherà “in un match ufficiale di campionato”, con calcio d’inizio alle 17.30.
Ronaldinho, 46 anni e Pallone d’oro nel 2005, “si unirà ai compagni in maglia giallorossa” per il derby romagnolo.
Il club lo presenta come il frutto dell’”idea del presidente Cipriani”, che ha “acceso l’immaginazione dei tifosi”.
Le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate più avanti attraverso i canali ufficiali.
La maglia R10 di Ronaldinho, quanto costa
Sullo store del Ravenna, la collezione “Ronaldinho x Ravenna FC by Cipriani” comprende maglia, pantaloncini e cappellino.
La R10 Maglia costa 129 euro ed è disponibile nelle taglie dalla S alla XXL.
È presentata come un’edizione limitata dedicata al numero 10, la stessa maglia che Ronaldinho indosserà in stagione.
Sul retro ci sono nome e numero applicati a caldo in tono su tono, accanto al monogramma 10R.
Il logo Nike e quello di Cipriani sono ricamati in oro, accanto al leone rampante e alle architetture delle basiliche stampati in tono su tono.
La maglia viene consegnata in un cofanetto esclusivo.
I pantaloncini R10 costano 49 euro, mentre il cappellino R10 Heritage Cap, in bianco, nero o rosso, costa 35 euro.
La spedizione è gratuita in Italia solo sopra i 150 euro: chi compra soltanto la maglia paga anche il trasporto.
Il progetto Ronaldinho a Ravenna
L’arrivo del brasiliano era stato annunciato a giugno con una presentazione a Miami.
Già allora, come scriveva il Corriere Romagna, la maglia era andata in vendita a poche ore dall’annuncio, sempre a 129 euro, con lo store “preso d’assalto”.
Secondo Goal, l’obiettivo è far segnare a Ronaldinho l’ultimo gol della carriera con la maglia del Ravenna e lanciare il suo marchio R10.
Il 20 agosto il campione aveva già incontrato i tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna.
Per lui, che in Italia aveva giocato con il Milan, sarà la seconda squadra italiana della carriera.