Ronaldinho non giocherà in Serie C col Ravenna, vice presidente Ariedo Braida fa chiarezza: "È marketing"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Quanto sarebbe stato bello rivederlo in campo. Ma, ahinoi, nonostante i titoli roboanti dei media il leggendario Ronaldinho non giocherà nella Serie C italiana col Ravenna. Per qualche ora il calcio nostrano ha sognato uno dei ritorni più clamorosi degli ultimi anni, ma era soltanto un’operazione di marketing, come spiegato dallo stesso Ariedo Braida, vicepresidente del club romagnolo ed ex storico dirigente del Milan protagonista proprio dell’arrivo di Ronaldinho in Serie A nel 2008.

C’è la possibilità che Ronaldinho giochi nel Ravenna?

La risposta a questa domanda, almeno per il momento, è no. Le indiscrezioni si erano diffuse dopo alcune dichiarazioni dello stesso Ronaldinho e del presidente del Ravenna Ignazio Cipriani, che avevano lasciato intendere un coinvolgimento importante dell’ex stella di Barcellona, Milan e Brasile nel progetto della società giallorossa.

Il Gaucho aveva parlato di una “nuova storia” da scrivere insieme al club romagnolo, facendo letteralmente impazzire tifosi e appassionati. Anche Cipriani aveva definito l’operazione “straordinaria”, spiegando che Ronaldinho era da sempre uno dei suoi idoli calcistici.

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Da qui è nato il tam tam mediatico che ha portato molti a credere in un clamoroso ritorno in campo del campione. Spingendo la dirigenza a chiarire che gli effettivi termini dell’accordo appena siglato.

La smentita di Braida: “Ronaldinho non giocherà in Serie C”

A riportare la situazione sui binari della realtà è stato dunque Ariedo Braida. Il vicepresidente del Ravenna ha spiegato senza mezzi termini che Ronaldinho non farà parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie C.

“Ronaldinho parteciperà a un evento di marketing con noi, ma non giocherà nel Ravenna in campionato nella prossima stagione”, ha dichiarato sottolineando come il progetto sia di natura commerciale e promozionale.

“Magari fosse ancora in grado di giocare”, ha chiosato l’ex dirigente del Milan. Un modo per ribadire il profondo affetto e la stima nei confronti dell’ex fantasista brasiliano, ma anche per chiarire che non esiste alcuna trattativa sportiva per riportarlo sul terreno di gioco.

Braida ha ricordato inoltre il rapporto personale che lo lega a Ronaldinho fin dai tempi dell’esperienza rossonera, definendolo “un fenomeno” e “un giocatore meraviglioso”.

Quale sarà il ruolo di Ronaldinho nel progetto Ravenna

Se (purtroppo) non rimetterà gli scarpini, Ronaldinho avrà comunque un ruolo importante nel progetto del club. Come già detto, l’ex numero 10 sarà protagonista di una serie di iniziative di marketing e comunicazione volte a regalare visibilità internazionale al Ravenna.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare durante un evento previsto a Miami, città dove il proprietario del club Ignazio Cipriani ha sviluppato gran parte delle proprie attività imprenditoriali.

L’obiettivo dichiarato è sfruttare la visibilità globale di uno dei calciatori più iconici degli ultimi 25 anni per aumentare la notorietà del club, attirare sponsor e rafforzare il brand della società anche fuori dai confini italiani.

Chi è Ignazio Cipriani, presidente che ha portato Ronaldinho a Ravenna

Dietro l’operazione c’è tutta l’ambizione di Ignazio Cipriani, imprenditore ravennate che ha costruito gran parte della propria carriera negli Stati Uniti.

Lui stesso ha raccontato di aver vissuto per oltre vent’anni negli Usa pur mantenendo un forte legame con la sua città natale. L’arrivo di Ronaldinho nel progetto Ravenna rappresenta forse il tassello più importante della strategia di crescita del club.

Cipriani non ha mai nascosto la propria ammirazione per il campione brasiliano e considera il suo coinvolgimento una grande opportunità per aumentare la visibilità della società.

Ronaldinho, dal Milan al ritiro: cosa fa oggi il Pallone d’Oro

Ronaldinho, oggi 46enne, non gioca una partita ufficiale da oltre un decennio. Dopo aver lasciato il calcio professionistico nel 2015, il brasiliano si è dedicato a eventi sportivi, attività promozionali e iniziative imprenditoriali in diversi Paesi.

Nonostante il ritiro, El Gaucho continua comunque a essere una delle figure più amate del calcio mondiale grazie alle sue imprese con il Brasile campione del mondo nel 2002, il Barcellona e il Milan.

E anche grazie a qualche partita tra vecchie glorie, spot e video in cui dimostra di non aver perso il suo tocco magico.