Ronaldinho torna in campo a 46 anni con il Ravenna, evento mondiale con maxischermi a Times Square

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attesissimo esordio di Ronaldinho con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì trasforma una domenica di provincia in un fenomeno mediatico internazionale, con tanto di maxischermi a New York. A quarantasei anni, undici anni dopo l’ultima gara ufficiale, l’ex Pallone d’Oro brasiliano scenderà in campo da titolare allo stadio Bruno Benelli già sold out.

L’esordio di Ronaldinho con il Ravenna

Domenica 15 novembre 2026 alle 17.30 lo stadio Bruno Benelli ospita il ritorno ufficiale sul terreno di gioco di Ronaldinho, schierato titolare dal tecnico Andrea Mandorlini nel derby romagnolo contro il Forlì.

Come evidenziato dal giornalista sportivo e saggista Giuseppe Pastore, scendendo in campo a 46 anni, 7 mesi e 25 giorni il brasiliano stabilisce il record assoluto di calciatore più anziano nella storia della Serie C, superando il precedente primato di Sergio Dossena e riportando un campione del mondo nella categoria trentaquattro anni dopo Giuseppe Dossena al Perugia.

Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 https://t.co/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026

Un post di Ronaldinho con un video durante un allenamento con il Ravenna

L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che in streaming gratuito su SkySport.it, YouTube e su quindici emittenti internazionali, arrivando persino sui maxischermi di Times Square a New York grazie alla Cbs.

Le parole di Ronaldinho e gli eventi del Dinho-Day

Convinto dal presidente del club giallorosso Ignazio Cipriani e affiancato in società da Ariedo Braida, l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan affronta questa nuova avventura con l’obiettivo dichiarato di divertire il pubblico e inseguire il trecentesimo gol in carriera.

“Sono felice di tornare in campo e voglio far felice la gente di Ravenna. Ho accettato per l’amicizia col presidente. Ho vinto tutto in carriera ma questa nuova esperienza è la più speciale”, ha spiegato Ronaldinho alla vigilia.

L’intera città ha vissuto ore di autentica euforia, alimentate dalle immagini virali dei suoi palleggi in rifinitura (che lo stesso giocatore ha commentato ironicamente sui social scrivendo “Diranno che è l’IA”), dalla presenza di un sosia nel centro storico e dall’installazione di cabine fotografiche all’interno dell’impianto.

I costi dell’evento tra la nuova tribuna R10 e la maglia celebrativa

La straordinaria risonanza mediatica generata dall’arrivo del campione brasiliano ha spinto la dirigenza ravennate a organizzare una macchina commerciale senza precedenti per la terza serie italiana.

Per soddisfare la richiesta di biglietti e portare la capienza dello stadio Bruno Benelli intorno ai settemila spettatori, è stata allestita in tempi record una nuova struttura scoperta nel settore distinti, battezzata tribuna R10, da 1.800 posti.

L’appuntamento è stato inoltre dichiarato giornata giallorossa, escludendo la validità degli abbonamenti stagionali e portando il prezzo dei tagliandi fino a 90€ per la nuova tribuna, 120€ nei settori principali e 150€ per i pacchetti hospitality, mentre nello store ufficiale è stata messa in vendita una maglia celebrativa in edizione limitata al prezzo di 129€.