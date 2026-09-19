Ronde a Rozzano, l’informativa dei carabinieri arriva in Procura e si ipotizza l’aggravante dell’odio razziale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le ronde organizzate dai cittadini di Rozzano potrebbero avere un risvolto giudiziario. La Procura di Milano ha acquisito l’informativa dei carabinieri relativa al pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina. I militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l’aggravante dell’odio razziale, ma ora le valutazioni spetteranno ai magistrati.

Sicurezza e spaccio, ronde dei cittadini a Rozzano

Il caso delle ronde a Rozzano è esploso mercoledì 16 settembre, quando decine di residenti hanno organizzato dei pattugliamenti. Esasperati dalla mancanza di controlli e dalla presenza di spacciatori e malintenzionati, i cittadini di Rozzano hanno dato vita alle ronde.

Ora la magistratura vuole approfondire quanto accaduto nei giorni scorsi.

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Due stranieri pestati a Rozzano: la situazione

La mattina del 16 settembre un 24enne di nazionalità marocchina, che poco prima avrebbe strattonato una 40enne, è stato pestato. Poche ore dopo lo stesso 24enne è stato visto nuovamente dagli organizzatori della ronda e, a quanto pare, è stato nuovamente aggredito.

Anche un 40enne, sempre marocchino, è stato pestato la stessa sera. Il giorno dopo, giovedì 17 settembre, altre decine di cittadini di Rozzano sono scesi nuovamente in strada e avrebbero affrontato a muso duro alcune persone additate come spacciatori.

La situazione nel comune alle porte di Milano resta sotto osservazione, mentre tra i residenti continuano a crescere le richieste di maggiore presenza e controllo del territorio.

Il sindaco: “Le ronde non sono Rozzano”

“Le ronde non sono Rozzano”, ha fatto sapere Mattia Ferretti, il primo cittadino della cittadina a Sud di Milano. “Sono felice che abbiano tutti preso le distanze – ha detto all’Ansa il sindaco – e ieri (venerdì, 19 settembre, ndr) ci sia stata una marcia, anzi una passeggiata, pacifica e interculturale dove c’erano gli abitanti di Rozzano”.

Il riferimento del primo cittadino è alla manifestazione, con più partecipanti e un altro tenore che si è tenuta proprio venerdì 18 settembre.

Rozzano, circa 40mila abitanti con amministrazione di centrodestra, da aprile dello scorso anno è ‘zona rossa’ con controlli delle forze dell’ordine aumentati ed è l’unica città del Nord a essere inserita nel ‘decreto Caivano’.