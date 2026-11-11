Ronde contro gli stranieri a Milano, perquisiti due membri degli ART.52: sequestrate armi e una katana

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due componenti degli ART.52 sono stati perquisiti a Milano nell’ambito di un’indagine su un gruppo che avrebbe organizzato ronde e azioni contro cittadini extracomunitari. I due cittadini italiani sono indagati per istigazione a delinquere e associazione a delinquere. Durante le perquisizioni la Polizia ha sequestrato telefoni cellulari e, nell’abitazione di uno degli indagati, diverse armi e oggetti atti a offendere, tra cui una katana.

Le indagini sulle ronde degli ART.52 a Milano

Come riferisce la Polizia di Stato, gli agenti hanno eseguito due decreti di perquisizione personale, locale e informatica, oltre a ispezioni informatiche, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano.

L’indagine è stata condotta dalla Digos della Questura di Milano insieme al Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica Lombardia.

Gli accertamenti riguardano l’attività degli ART.52, un gruppo che, secondo gli investigatori, sarebbe stato attivo nel capoluogo lombardo tra marzo e luglio 2025.

Il sodalizio avrebbe avuto come obiettivo l’organizzazione di ronde e la commissione di reati ai danni di cittadini extracomunitari, soprattutto nelle zone caratterizzate da una maggiore presenza di persone e da episodi di microcriminalità.

Sequestrate pistole, coltelli, un tirapugni e una katana

Nel corso delle operazioni gli agenti hanno sequestrato i telefoni cellulari dei due indagati, nell’ambito degli accertamenti informatici.

A carico di uno dei due sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una pistola ad aria compressa e una pistola a salve, entrambe prive del tappo rosso, oltre a un dissuasore elettrico.

Tra gli altri oggetti sequestrati figurano due coltelli, uno tattico e uno a serramanico, due passamontagna, un tirapugni e una katana con lama d’acciaio affilata.

IPA