Ronde contro gli stranieri a Milano, perquisiti due membri degli ART.52: sequestrate armi e una katana
Perquisiti a Milano due componenti degli ART.52 indagati per istigazione e associazione a delinquere. Sequestrati telefoni e armi.
Due componenti degli ART.52 sono stati perquisiti a Milano nell’ambito di un’indagine su un gruppo che avrebbe organizzato ronde e azioni contro cittadini extracomunitari. I due cittadini italiani sono indagati per istigazione a delinquere e associazione a delinquere. Durante le perquisizioni la Polizia ha sequestrato telefoni cellulari e, nell’abitazione di uno degli indagati, diverse armi e oggetti atti a offendere, tra cui una katana.
- Le indagini sulle ronde degli ART.52 a Milano
- Sequestrate pistole, coltelli, un tirapugni e una katana
Le indagini sulle ronde degli ART.52 a Milano
Come riferisce la Polizia di Stato, gli agenti hanno eseguito due decreti di perquisizione personale, locale e informatica, oltre a ispezioni informatiche, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano.
L’indagine è stata condotta dalla Digos della Questura di Milano insieme al Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica Lombardia.
Gli accertamenti riguardano l’attività degli ART.52, un gruppo che, secondo gli investigatori, sarebbe stato attivo nel capoluogo lombardo tra marzo e luglio 2025.
Il sodalizio avrebbe avuto come obiettivo l’organizzazione di ronde e la commissione di reati ai danni di cittadini extracomunitari, soprattutto nelle zone caratterizzate da una maggiore presenza di persone e da episodi di microcriminalità.
Sequestrate pistole, coltelli, un tirapugni e una katana
Nel corso delle operazioni gli agenti hanno sequestrato i telefoni cellulari dei due indagati, nell’ambito degli accertamenti informatici.
A carico di uno dei due sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una pistola ad aria compressa e una pistola a salve, entrambe prive del tappo rosso, oltre a un dissuasore elettrico.
Tra gli altri oggetti sequestrati figurano due coltelli, uno tattico e uno a serramanico, due passamontagna, un tirapugni e una katana con lama d’acciaio affilata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.