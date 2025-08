Rosa Chemical concorrente di Ballando con le Stelle, chi è il cantante che non piace a Fratelli d'Italia

Rosa Chemical è il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo ci hanno pensato l’account ufficiale della trasmissione, con la partecipazione del cantante, diventato famoso in tutta Italia grazie alla partecipazione a Sanremo 2023, segnato dalla sua hit Made in Italy condita dal bacio a Fedez sul palco dell’Ariston, che scatenò non solo la reazione di Chiara Ferragni, ma anche lo sdegno di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni aveva anche provato a chiedere l’esclusione dal Festival prima che iniziasse la gara.

L’annuncio di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle

“Arriva Rosa Chemical e il mondo di Ballando con le Stelle si colora di originalità, energia e provocazione”. Questo il post pubblicato dall’account social della trasmissione della Rai, che compie 20 anni.

Il cantante sarà quindi uno dei protagonisti della prossima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, come testimonia il video che accompagna l’ufficialità: “Pensavate che stessi dormendo eh? No, no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”.

Nei commenti Rosa Chemical ha scherzato definendosi “Roberto bollente”, giocando sul nome del noto ballerino Roberto Bolle.

L’avversione di Fratelli d’Italia a Rosa Chemical prima di Sanremo

Nel 2023 Rosa Chemical ha preso parte Sanremo e la sua Made in Italy è stata una delle canzoni più discusse e criticate del Festival già prima dell’inizio della gara, tanto da guadagnarsi un intervento, alla Camera, di Maddalena Morgante.

La deputata di Fratelli d’Italia ne aveva chiesto l’esclusione dalla kermesse.

Rosa Chemical, senza citare la diretta interessata, aveva risposto così: “A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio”.

Sul tema era intervenuto anche Amadeus, conduttore e direttore artistico di quell’edizione: “Probabilmente il pezzo di Rosa Chemical sarà il preferito dei suoi figli e lo ballerà anche lei”.

Nei giorni della gara, poi, Rosa Chemical aveva fatto parlare di sé anche per il bacio a Fedez, sul palco, durante la sua esibizione.

La vicenda era quasi finita in tribunale, dopo l’esposto dell’associazione Pro Vita & Famiglia, che aveva accusato il duo di atti osceni in luogo pubblico.

La Procura di Imperia aveva poi archiviato il tutto perché “il fatto non sussiste”.

La battuta di Salvini e Fontana

Sul filone era intervenuta anche la Lega, con Matteo Salvini e Attilio Fontana che, dopo la vittoria alle elezioni regionali in Lombardia, avevano pubblicato un video per festeggiare la vittoria: “Chiudiamo ma non alla Sanremo, diamoci solo la mano”.

L’attacco del Comune di Pontedera

Rosa Chemical era stato poi invitato dal Comune di Pontedera per esibirsi a Capodanno 2024.

Il sindaco era stato criticato dall’associazione Pro Vita & Famiglia, dalla Lega e da Fratelli d’Italia.

In particolare, secondo FdI, “i suoi testi si concentrano principalmente su temi come sesso, pornografia e fluidità di genere, trasmettendo volgarità, violenza verbale e turpiloquio“.

Chi è Rosa Chemical

Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è nato a Rivoli, in provincia di Torino, il 30 gennaio 1998.

Lo pseudonimo è stato scelto unendo il nome della madre, Rosa, con Chemical, tributo alla band My Chemical Romance.

Non si identifica nel genere maschile o femminile: oltre a cantare, è stato modello per Gucci.

Nel 2025 è stato uno dei giudici di Like a Star, il programma condotto da Amadeus sul Nove.