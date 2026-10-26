Rosalba Persico morta nell'incendio a Milano in via Bottoni, era allettata: 7 intossicati, edificio evacuato

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Una tragedia si è consumata a Milano, a seguito di un incendio scoppiato in un appartamento al secondo piano di via Bottoni 16. All’interno dell’abitazione era presente una donna di 83 anni. Rosalba Persico, questo il nome della vittima, è morta tra le fiamme. L’anziana aveva una disabilità e per questo viveva allettata. Altre persone sono rimaste intossicate e i vigili del fuoco hanno evacuato l’intero stabile.

L’83enne Rosalba Persico è morta in un incendio

Nel primo pomeriggio di lunedì 26 ottobre a Milano, in una palazzina di via Bottoni 16, nella periferia sud, è divampato un incendio. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento al secondo piano.

All’interno si trovava una donna, Rosalba Persico di 83 anni, che non è riuscita a mettersi in salvo. L’anziana, infatti, era allettata per via di una disabilità.

ANSA

Come ricostruisce LaPresse, i soccorritori hanno estratto la donna dalla sua abitazione e hanno tentato di rianimarla, ma per l’anziana non c’era più nulla da fare. Il Corriere della Sera scrive che la sua abitazione era completamente distrutta dalle lingue di fuoco.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono confluite alcune pattuglie della polizia. In queste ore gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti e dei vicini.

Almeno sette persone intossicate in via Bottoni

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, almeno sette persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo, ma nessuna di queste – si legge – sarebbe in gravi condizioni.

Tre residenti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale, altri due sono stati soccorsi in codice verde. Circa trenta persone sono state evacuate per favorire i rilievi e le operazioni di rimessa in sicurezza.

Le ipotesi sulle cause del rogo e il precedente

In via Bottoni, dopo la segnalazione, sono arrivate sei pattuglie del Comando di via Messina. Gli investigatori, ora, si stanno adoperando con i rilievi per stabilire l’origine dell’incendio.

Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente alla matrice dolosa del rogo. Milano Today scrive che nella stessa palazzina, l’11 ottobre era scoppiato un altro incendio che aveva coinvolto il controsoffitto della palazzina. Cinque persone erano state ricoverate per l’intossicazione dovuta ai fumi.