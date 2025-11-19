Rosanna Banfi e la malattia, nuovo tumore in un'altra parte del corpo: l'annuncio della figlia di Lino Banfi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’attrice Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi, ha rivelato di essere stata nuovamente operata di tumore, dopo il primo cancro al seno che l’aveva colpita 16 anni fa. La malattia è tornata colpendo questa volta un’altra parte del corpo. Banfi non ha dato altri dettagli, se non un indizio sul fatto che l’operazione sia stata portata a termine con successo.

Rosanna Banfi operata nuovamente di tumore

Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi, ha rivelato con un post sul proprio profilo Instagram e con una storia di essersi nuovamente operata di tumore, 16 anni dopo la prima operazione contro il cancro al seno. Nella descrizione della foto, ha scritto:

Dopo 16 anni “l’ospite” assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della “mia” casa. L’abbiamo cacciato a calci nel culo. Tutto qua.

ANSA Rosanna Banfi

All’interno della storia, che la raffigura in pigiama accanto al letto di ospedale, la scritta “è andata” a suggerire che l’operazione sia riuscita.

La malattia e il messaggio in favore della medicina

Un anno fa Rosanna Banfi aveva già parlato della propria malattia, in occasione del quindicesimo anniversario dalla sua prima operazione contro il tumore al seno. In quell’occasione aveva scritto:

Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni in realtà la data l’ho dimenticata.

Banfi ha poi proseguito ringraziando i medici:

Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina.

L’allerta per i follower contro le cure alternative

Nello stesso messaggio, Banfi aveva sottolineato l’importanza di affidarsi alle cure dei medici e di evitare medicine alternative:

Non fatevi incantare da terapie ‘alternative’: semmai, potete affiancare al protocollo degli aiuti naturali, lo yoga, le erbe. Non vi faranno guarire ma vi aiuteranno a superare il periodo difficile. Forse ti può interessare Enrica Bonaccorti e il tumore non operabile, "torno a vivere" e legge una poesia dedicata a tutte le coppie Enrica Bonaccorti ospite a Verissimo ha parlato del tumore al pancreas che non è operabile e ha letto una sua poesia

L’attrice aveva poi dedicato un pensiero a chi l’ha aiutata a superare la malattia:

I ricercatori che passano la vita in laboratorio per noi, gli oncologi che passano la vita in ospedale e i vari medici e infermieri che si occupano di un malato oncologico.