Rosanna Pigliacampo morta investita sulla statale 80 Teramo-Giulianova, travolta da un'auto pirata a Bellante

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rosanna Pigliacampo, donna di 58 anni residente a Campli, è morta dopo essere stata investita mercoledì 29 ottobre alle 6 lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione. Secondo una prima ricostruzione, la 58enne stava attraversando la statale quando è stata travolta da un’auto. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima.

Statale 80 Teramo-Giulianova, Rosanna Pigliacampo morta investita

Sul luogo della tragedia, come riferito dall’ANSA, sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e dei carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

La 58enne è praticamente morta sul colpo. Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare il pirata della strada.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Cerchiata in rosso sulla mappa la zona in cui è avvenuto l’incidente sulla statale 80

Il racconto del testimone

I carabinieri stanno visionando le telecamere presenti in zona per trovare indizi che possano portare all’identificazione dell’auto guidata dal pirata della strada.

Sentito anche l’unico testimone presente quando si è verificato l’incidente. Tale persona, come riporta TgCom24, ha riferito di aver udito il rumore di un’auto che si allontanava ad alta velocità senza però vedere né il modello del mezzo né chi era al volante.

Chi era Rosanna Pigliacampo e il ricordo di chi la conosceva

Rosanna era madre di un figlio ed era volontaria della Protezione civile locale. Sui social, aveva postato con orgoglio l’attestato di riconoscimento che la includeva tra i volontari della Pc Monti della Laga, del Comune di Campli.

Non appena la tragica notizia ha iniziato a circolare, diverse persone hanno commentato incredule il decesso della donna sui social. “Non ci posso credere, riposa”, ha scritto Gabriella.

“Sei stata una brava signora con me, sempre gentile e disponibile, questo incidente non è giusto, la vita è ingiusta”, il pensiero di Giovanni. “Il dolore è troppo”, il commento addolorato di Alessandro. “Che destino beffardo”, la riflessione di Tony.

La morte di Rosanna Pigliacampo arriva a distanza di pochi giorni dall’uccisione di Beatrice Bellucci, morta a Roma sulla Colombo dopo che l’auto sulla quale viaggiava con l’amica è stata travolta dalla Bmw di Luca Domenico Girimonte.