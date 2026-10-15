Rosaria Amato nuova questora di Firenze, è la prima donna alla guida della Questura: chi è, la carriera

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Per la prima volta la Questura di Firenze è guidata da una donna. Rosaria Amato, napoletana, 60 anni, dirigente generale di Pubblica Sicurezza, ha preso servizio il 15 ottobre al posto di Fausto Lamparelli, destinato a Napoli. Arriva da Verona e alle spalle ha oltre 35 anni in Polizia, gran parte dei quali passati a pianificare l’ordine pubblico e la sicurezza dei grandi eventi.

Rosaria Amato questora di Firenze

Come riporta la Polizia di Stato, Amato si è laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma nel 1990 e da novembre dello stesso anno è entrata alla Questura di Napoli.

Lì ha diretto il commissariato di Torre Annunziata, poi l’Ufficio Prevenzione Generale, prima di diventare Capo di Gabinetto e, nel 2015, Vice Questore Vicario.

Dal 2017 al 2019 è stata questora di Frosinone, poi di Latina.

Dal 2 ottobre 2024 guidava la Questura di Verona.

L’esperienza nell’ordine pubblico e al G7 del 2024

Dal 2020 ha diretto l’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica della Segreteria del Dipartimento, incarico che ha mantenuto anche dopo la nomina a dirigente generale, nel 2024.

Secondo La Nazione, ha avuto un ruolo chiave nella pianificazione dell’ordine pubblico al G7 di Brindisi e Borgo Egnazia.

È stata anche vicepresidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e ha insegnato gestione dell’ordine pubblico alla Scuola di Nettuno e all’Istituto Superiore di Polizia.

Il benvenuto della sindaca Funaro e il saluto a Lamparelli

La sindaca Sara Funaro le ha dato “un caloroso benvenuto”, augurandosi un “rapporto di fiducia, dialogo e piena collaborazione istituzionale”.

La sindaca ha anche ringraziato Lamparelli, che lascia Firenze per guidare la Questura di Napoli.

IPA