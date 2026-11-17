Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un francobollo per ricordare Rosario Berardi, il maresciallo della Polizia ucciso dalle Brigate Rosse a Torino il 10 marzo 1978, mentre aspettava il tram per andare al lavoro. Nel giorno del centenario della nascita, la Polizia di Stato gli ha dedicato una cerimonia a Roma, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani e del figlio Giovanni Berardi, promotore dell’iniziativa filatelica.

Il francobollo e la cerimonia in memoria di Rosario Berardi

Come riferisce la Polizia di Stato, la cerimonia di annullo filatelico si è svolta nella sala Ascenzi-Pacifico dell’Ufficio comunicazione istituzionale a Roma.

All’evento hanno partecipato il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il figlio del maresciallo Giovanni Berardi, poliziotto ad honorem, e il responsabile filatelia di Poste Italiane Giovanni Machetti.

Pisani ha ricordato che Berardi, responsabile del nucleo antiterrorismo della Questura di Torino, era stato individuato come bersaglio dalle Brigate Rosse per la sua attività investigativa contro la colonna torinese dell’organizzazione.

Il capo della Polizia ha sottolineato che l’omicidio avvenne nel marzo 1978, nello stesso periodo del sequestro di Aldo Moro, durante una delle fasi più drammatiche della storia repubblicana.

Chi era il maresciallo ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978

Rosario Berardi era nato a Bari il 17 novembre 1926 ed era entrato in Polizia nel 1948. Durante la carriera aveva prestato servizio a Roma, Bari e Torino, distinguendosi nelle indagini contro le organizzazioni terroristiche.

Il 10 marzo 1978 fu assassinato da un commando delle Brigate Rosse mentre attendeva il tram per recarsi al lavoro. Lasciò la moglie e cinque figli.

Per il suo servizio e il sacrificio gli furono conferite alla memoria la Medaglia d’oro al Valor civile e la Medaglia d’oro di Vittima del terrorismo.

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