Rosario Castrovillari morto in incidente vicino Mantova, ucciso da lamiera staccatasi da un autobus

Un grosso pezzo di lamiera si è staccato dopo lo scontro fra un autobus extraurbano e un furgone, andando a centrare l’auto guidata da Rosario Castrovillari, 50 anni, residente a Goito (Mantova). L’uomo è morto sul colpo. La tragedia si è verificata lungo la strada Goitese, in località Contino, alla periferia di Volta Mantovana.

Incidente mortale vicino Mantova

Il dramma costato la vita a Rosario Castrovillari è avvenuto nella serata di venerdì 23 gennaio, poco dopo le 20:00. L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio già noto per essere stato teatro di altri gravi scontri.

Secondo una prima ricostruzione, riportata dall’agenzia Ansa, un furgone sarebbe uscito da una strada laterale senza concedere la precedenza al pullman che stava sopraggiungendo. L’autista del mezzo pubblico avrebbe così tentato una brusca frenata, senza riuscire a evitare l’impatto.

La dinamica dell’incidente

A seguito dello scontro, l’autobus si è spostato lateralmente proprio mentre sopraggiungeva l’auto di Rosario Castrovillari, che viaggiava da solo. La vettura è stata colpita in pieno e, nell’urto, dalla carrozzeria del bus si è staccato un pesante pannello di lamiera che si è conficcato nel parabrezza dell’auto, mandandolo in frantumi e colpendo mortalmente Rosario Castrovillari. Per il 50enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con tre ambulanze, due automediche e un elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Cinque le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave: quattro passeggeri a bordo del pullman e il conducente del furgone che avrebbe originato l’incidente.

I rilievi sono proseguiti per diverse ore per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Dolore a Goito per la Morte di Rosario Castrovillari

La morte di Rosario Castrovillari ha profondamente scosso la comunità di Goito, comune di circa 10 mila abitanti in provincia di Mantova.

Lo scorso settembre Rosario Castrovillari aveva compiuto 50 anni. Lascia una moglie e due figli in età da scuola elementare. Era un professionista stimato e conosciuto e lavorava come responsabile R&D e acquisti food per la Divisione Snack di Gea Industrie Alimentari. L’uomo stava rientrando a casa al termine di una giornata di lavoro.

Castrovillari era inoltre impegnato nella vita della comunità e viene ricordato come una persona gentile, disponibile e profondamente dedita alla famiglia.