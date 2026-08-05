Rosario Ibello corteggiatore di Uomini e Donne arrestato a Ischia, documenti falsi per pagar meno un biglietto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Rosario Ibello, corteggiatore senior della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, è stato arrestato a Ischia per possesso di documenti falsi. Il 56enne, secondo quanto riferito da LaPresse, è stato fermato nel corso di alcuni controlli mentre stava lasciando l’isola. Durante l’ispezione, con riconoscimento avvenuto con documenti autentici, i militari avrebbero trovato nella borse dell’uomo un secondo documento che sarebbe stato utilizzato nei giorni precedenti per acquistare un biglietto fruendo del prezzo agevolato per i residenti isolani. È stato denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.

Arrestato Rosario Ibello, corteggiatore di Uomini e Donne

Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, Ibello è stato arrestato dai carabinieri di Napoli per possesso di documenti falsi. Il 56enne napoletano è stato fermato nel corso di alcuni controlli al porto di Ischia.

L’uomo aveva con sé due documenti, uno autentico e un altro contraffatto, che avrebbe utilizzato per ottenere degli sconti.

Ibello, oltre all’arresto, dovrà rispondere anche dell’accusa di truffa ai danni della compagnia di navigazione che avrebbe tentato di raggirare col documento falso.

La truffa col documento falso

Stando a quanto ricostruito, nel corso del controllo Ibello sarebbe stato trovato con due documenti.

Il primo, quell’autentico col quale è stato riconosciuto dalle forze dell’ordine, non presentava alcuna alterazione. Il secondo, invece, riportava una differenza sulla residenza, “spostata” dal 56enne a Barano d’Ischia.

Secondo quanto riferito da LaPresse questo documento sarebbe stato utilizzato il 3 agosto per acquistare un biglietto fruendo del prezzo agevolato per i residenti isolani.

E poco prima del controllo, avvenuto al porto di Ischia, avrebbe tentato lo stesso raggiro.

Inizialmente era rimasto anche sorpreso, in quanto non si aspettava di non essere riconosciuto né dalle persone del posto né dalle forze dell’ordine.

Chi è Rosario Ibello

56 anni, originario di Napoli, Rosario Ibello è un volto noto del piccolo schermo.

L’uomo, infatti, nel 2023 è apparso in tv nel programma Mediaset Uomini e Donna, partecipando alla versione “Over” come corteggiatore senior.