Rosario Livatino e i verbali dimenticati del 1985, quando interrogò i potenti della Democrazia Cristiana

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nel 1985 Rosario Livatino interrogò esponenti della Democrazia Cristiana siciliana, contestando loro rapporti, favori e frequentazioni legati ai clan agrigentini.

Le deposizioni di Angelo Bonfiglio, Gaetano Di Leo e Calogero Mannino furono confrontate con intercettazioni, lettere e testimonianze.

I verbali restituiscono il contrasto tra le giustificazioni dei politici e il rigore del magistrato nel documentare le contiguità mafiose.

Nel 1985, Rosario Livatino condusse una serie di storici e scomodi interrogatori ai vertici siciliani della Democrazia Cristiana. Dai verbali emersi dalle inchieste sulla mafia agrigentina figurano le deposizioni di deputati ed ex ministri come Angelo Bonfiglio, Gaetano Di Leo e Calogero Mannino. Tra intercettazioni imbarazzanti, lettere di raccomandazione e pranzi con i boss, il giovane magistrato svelò le drammatiche contiguità tra il potere politico e Cosa Nostra.

Il verbale con l’onorevole Bonfiglio: la lettera di raccomandazione e le smentite sul covo elettorale

Il 7 gennaio 1985, nell’ufficio della Procura della Repubblica di Agrigento, si presenta come testimone l’avvocato Angelo Bonfiglio, deputato democristiano ed ex presidente della Regione Siciliana. A interrogarlo c’è il sostituto procuratore Rosario Livatino insieme al procuratore Elio Spallitta. Oggetto dell’esame sono i suoi rapporti con esponenti apicali della mafia locale, in particolare la famiglia del boss di Ribera Carmelo Colletti e del figlio Filippo.

Nel corso del verbale, Bonfiglio ammette di non aver avuto frequentazioni dirette, ma conferma di essere intervenuto presso la Cassa Centrale di Risparmio per caldeggiare una moratoria debitoria a favore della famiglia del boss dopo una serie di omicidi. I magistrati gli contestano un’intercettazione di polizia del 12 giugno 1983: i boss Carmelo e Filippo Colletti erano stati fermati in auto dichiarando che si stavano recando ad Agrigento per una riunione elettorale proprio nello studio del deputato. Bonfiglio nega categoricamente, sostenendo che il suo studio era alloggiato in uno scantinato incapace di contenere le 50 persone citate dai mafiosi e che le riunioni si tenevano nei grandi alberghi della città.

Di fronte al prosieguo dell’interrogatorio, Livatino e Spallitta calano una carta a sorpresa: mostrano all’onorevole una lettera di raccomandazione con la sua firma autografa, sequestrata dalle forze dell’ordine durante una perquisizione nell’abitazione del boss di Favara Santo Pitruzzella. Visto il documento, il deputato è costretto ad ammettere l’autenticità del foglio, liquidando la sollecitazione a favore del mafioso come una “semplice perorazione di ordinaria routine per chi fa politica”.

Il caso dell’80enne Di Leo: l’intercettazione con il boss Colletti e il mistero del “Ragioniere”

Due giorni dopo, il 9 gennaio 1985, Rosario Livatino – affiancato dal collega Salvatore Cardinale – interroga l’onorevole Gaetano Di Leo, 80enne ed ex deputato nazionale della Democrazia Cristiana di Ribera. L’interrogatorio mette a nudo l’intricato sistema di imparentamenti e contiguità della politica locale con i clan. Di Leo ammette che il candidato democristiano Filippo Colletti (figlio del boss Carmelo) era sposato con una sua parente, Antonella Abissi, e che l’onorevole stesso ne aveva appoggiato l’elezione a consigliere comunale, fornendogli consigli politici.

Incalzato dai magistrati sui suoi affari privati, Di Leo dichiara di aver concesso in affitto un proprio terreno all’impresa edilizia del conte Cassina di Palermo per l’estrazione di materiali. Quando i giudici chiedono se l’intermediazione fosse stata curata dal capomafia Carmelo Colletti, il politico nega inizialmente ogni coinvolgimento. A quel punto Livatino e Cardinale contestano la trascrizione di un’intercettazione telefonica effettuata alle ore 18:36 del 23 dicembre 1981 sull’utenza del boss: nella telefonata, Di Leo e Colletti discutevano apertamente dei criteri di conteggio per la liquidazione del denaro da parte della ditta Cassina.

L’apice dello scontro si raggiunge quando i magistrati chiedono conto di un’ulteriore intercettazione del 12 gennaio 1982. Durante la chiamata, il boss Colletti porge all’onorevole i saluti di un personaggio indicato semplicemente come il Ragioniere, uno dei vertici assoluti della cupola mafiosa regionale. Alle contestazioni dei giudici – che gli fanno notare come l’uso del solo titolo presupponesse che Di Leo sapesse benissimo di chi si trattasse -, l’anziano parlamentare risponde con distacco: “Accade spesso che persone mi porgano i saluti di estranei; per mia abitudine li accetto e dico di ricambiare senza approfondire”.

Il 28 dicembre 1985 con il ministro Calogero Mannino: il pranzo di Natale con il capomafia Settecasi

Il 28 dicembre 1985, pochi giorni prima di Capodanno, si presenta alla Procura di Agrigento il leader emergente della DC siciliana, l’onorevole Calogero Mannino. A condurre l’esame sono il giudice istruttore Fabio Salamone e i sostituti Salvatore Cardinale e Rosario Livatino. Al centro della deposizione c’è la partecipazione di Mannino a un controverso pranzo di gala organizzato nel periodo natalizio presso un ristorante di Agrigento.

Mannino ricostruisce l’episodio affermando di essersi recato al locale su invito di alcuni ufficiali medici dell’ospedale militare di Palermo (tra cui i colonnelli Greco e Sanfilippo) per festeggiare l’inserimento della categoria nella convenzione con il servizio sanitario nazionale. Il ministro esclude la presenza di estranei e dichiara di non aver mai conosciuto il boss mafioso Giuseppe Settecasi, capo supremo della mafia agrigentina.

Tuttavia, i magistrati gli contestano la deposizione rilasciata 11 giorni prima dal tenente colonnello medico Vincenzo Martorana. Il verbale dell’ufficiale smentisce drasticamente la versione del politico: Martorana rivela che il pranzo non era una festa professionale ma una riunione elettorale a sostegno di Mannino, organizzata dal colonnello Francesco Cascioferro (poi condannato per associazione mafiosa), e conferma che al tavolo partecipavano estranei all’ambiente militare, tra cui proprio il boss Giuseppe Settecasi.

Proseguendo nel serrato faccia a faccia, Mannino deve ammettere davanti ai magistrati altre sconcertanti relazioni popolari:

è stato testimone di nozze al matrimonio di Gerlando Caruana, figlio del boss internazionale della droga Leonardo Caruana (dichiarando di essere intervenuto su preghiera del padre della sposa)

conosceva personalmente Filippo Colletti (figlio del capomafia di Ribera)

aveva conosciuto il boss Carmelo Salemi tramite un militante di partito

conosceva il mafioso Antonio Vella per aver acquistato libri nella sua agenzia della Garzanti (sebbene gli inquirenti abbiano rinvenuto nelle agende del Vella ben dieci recapiti telefonici privati e romani del ministro)

Il valore storico dei verbali: l’isolamento morale di chi faceva «politica per conto dello Stato»

La lettura incrociata di questi verbali del 1985 restituise la fotografia che vede da una parte la classe politica della Prima Repubblica, assuefatta a giustificare cointeressenze, parentele ed elettorati mafiosi sotto la scorza dello Stato di diritto; dall’altra un magistrato 33enne che, rifiutando ogni ribalta mediatica e la militanza politica, basava il suo lavoro sul rigore dei riscontri.

Come sottolineato dal sociologo Nando Dalla Chiesa, Livatino visse in quegli anni l’esperienza sommersa di chi – al pari di Giorgio Ambrosoli a Milano – si trovava costretto a “fare politica per conto dello Stato” semplicemente applicando la legge in modo intransigente e uguale per tutti.