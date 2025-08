Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e oltre mezzo chilo di marijuana sequestrati il bilancio di una perquisizione condotta dai Carabinieri a Rosarno. Un giovane incensurato di origini straniere è stato sorpreso con un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, nascosto in un sottoscala della propria abitazione. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi nella cittadina calabrese, dove i militari hanno agito su disposizione della Procura di Palmi, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scaturita da una perquisizione mirata, che ha permesso di individuare un vero e proprio nascondiglio per la droga all’interno di un’abitazione privata a Rosarno. I militari della Tenenza locale hanno agito con discrezione e tempestività, sorprendendo il giovane mentre custodiva un ingente quantitativo di marijuana, già pronta per essere immessa sul mercato.

Il blitz e la scoperta del nascondiglio

Durante il controllo, i Carabinieri hanno passato al setaccio ogni angolo dell’abitazione, fino a individuare un vano ricavato nel sottoscala. All’interno di questo spazio, abilmente occultato, è stato rinvenuto un sacco contenente più di 500 grammi di marijuana. La sostanza era già suddivisa in porzioni, presumibilmente destinate alla successiva lavorazione e vendita. Oltre alla droga, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano la presenza di una base operativa per l’attività di spaccio.

Un’organizzazione ben strutturata

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il sottoscala era stato trasformato in un nascondiglio difficilmente individuabile senza un intervento mirato. La cura con cui era stato allestito il vano e la presenza di strumenti per la pesatura e il confezionamento suggeriscono che il giovane avesse organizzato una vera e propria centrale per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione dei Carabinieri ha così permesso di interrompere un’attività illecita che avrebbe potuto alimentare il mercato locale della droga.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce dei gravi indizi raccolti durante la perquisizione, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di questa operazione, che si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

L’operazione ha suscitato reazioni positive tra i residenti di Rosarno, che hanno espresso apprezzamento per l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine. La presenza di attività illecite legate alla droga rappresenta una minaccia per la sicurezza e il benessere della comunità, e il sequestro di oltre mezzo chilo di marijuana è stato accolto come un passo importante verso il ripristino della legalità.

