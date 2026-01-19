Rosciano, altro colpo con la tecnica del "finto nipote": fermati i truffatori, quanto avevano rubato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia a Caserta, dove è stata portata alla luce una truffa aggravata ai danni di un’anziana. I responsabili, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati fermati il 14 gennaio 2026 nei pressi di Marcianise, dopo essere stati sorpresi in possesso di monili in oro e 650 euro sottratti con l’inganno a una donna di 80 anni residente a Rosciano (Pescara).

Operazione della Polizia Stradale di Caserta Nord

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione relativa a un’automobile sospetta, utilizzata da individui dediti alla truffa ai danni di persone anziane. Durante un servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Polizia Stradale di Caserta Nord ha individuato e fermato il veicolo all’altezza del comune di Marcianise. A bordo si trovavano due giovani, il cui comportamento nervoso ha insospettito gli agenti, inducendoli a procedere con un controllo più approfondito.

Il controllo e la scoperta dei monili

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto numerosi monili in oro e la somma di 650 euro. Gli immediati accertamenti investigativi hanno permesso di collegare il materiale sequestrato a una truffa appena consumata ai danni di un’anziana residente a Rosciano (PE). La vittima, una donna di 80 anni, era stata raggirata con il cosiddetto “metodo del finto nipote”.

Il modus operandi: il “finto nipote” e il falso carabiniere

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era stata contattata telefonicamente da un individuo che, fingendosi suo nipote, le aveva raccontato di un presunto problema che coinvolgeva il figlio della vittima. L’uomo aveva sostenuto che, per evitare il trattenimento del figlio presso i Carabinieri, sarebbe stato necessario consegnare una somma di denaro. Spaventata per le sorti del figlio, l’anziana aveva quindi consegnato tutti i suoi oggetti in oro e 650 euro a un complice, che si era presentato alla sua porta spacciandosi per un carabiniere.

Arresto e denuncia dei responsabili

Per questi fatti, uno dei due giovani, nato nel 2005, è stato arrestato per truffa aggravata e posto in attesa della convalida con rito direttissimo. Il suo complice, minorenne, è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Entrambi sono originari della provincia di Napoli.

