Rose Villain svela di essere incinta nella nuova canzone "Tuttaluce" prodotta dal marito Andrea Ferrara

Rose Villain è incinta. La cantante ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta insieme al marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Lo ha annunciato con un video condiviso sui social in cui appare col pancione e anticipa l’uscita della sua nuova canzone Tuttaluce, dedicata proprio alla gravidanza e al bebè in arrivo.

Rose Villain diventerà mamma per la prima volta. La cantante milanese, all’anagrafe Rosa Luini, ha sorpreso i suoi fan svelando sui social di essere incinta.

L’annuncio su Instagram, dove nella giornata di oggi, 11 marzo, ha postato un video in cui si mostra col pancione assieme al marito Andrea Ferrara, produttore discografico noto col nome d’arte Sixpm.

Nel filmato l’artista ripercorre i momenti più emozionanti di questi ultimi mesi: la scoperta della gravidanza, la prima ecografia e l’emozione di annunciarlo alla sua famiglia.

La nuova canzone “Tuttaluce”

Nel video Rose Villain anticipa l’uscita della sua nuova canzone, intitolata Tuttaluce, dedicata proprio al bimbo in arrivo.

“Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura”, dice la cantante nella nuova canzone.

Nel brano Rose Villain parla di “piccolo principe”, un indizio che lascerebbe intendere l’arrivo di un maschietto in famiglia.

Al momento però non c’è alcuna conferma sul sesso del nascituro o notizie sulla data prevista del parto.

Rose Villain e il marito Andrea Ferrara

Rose Villain è sposata dal 2022 con Andrea Ferrara, noto produttore discografico attivo soprattutto negli Stati Uniti.

In arte Sixpm, Ferrara dopo aver iniziato la sua carriera a Milano si è trasferito negli Stati Uniti, prima a Los Angeles e poi a New York.

I due si sono conosciuti proprio a New York nel 2015, avviando una proficua collaborazione artistica.

Un rapporto che si è trasformato prima in amicizia e poi in amore, fino alle nozze nel 2022.