Rossana De Pace, l’intervista alla cantautrice: “Ho svuotato il guscio per diventare più leggera”

C’è un momento, nella vita, in cui le risposte iniziano a stare strette. Non perché siano sbagliate, ma perché non bastano più. È da lì che comincia Diatomee, il nuovo disco di Rossana De Pace: non da una certezza, ma da una frattura. Una voce che si ferma, si ascolta, e poi decide di ripartire senza le zavorre di ciò che è stato dato per scontato troppo a lungo. Poco più che trentenne, cresciuta in un piccolo paese della provincia di Taranto, Rossana De Pace ha imparato presto a convivere con un sentire intenso, difficile da contenere e ancora più difficile da raccontare. La musica è arrivata come uno spazio sicuro, prima di diventare un mestiere. Ma il passaggio non è stato immediato, né semplice: ogni canzone è il risultato di una ricerca, e ogni parola sembra portare con sé il peso e il sollievo di una verità conquistata con fatica. In Diatomee convivono il silenzio e la voce, l’infanzia e la scelta adulta di mostrarsi vulnerabile. Ci sono le radici, i paesaggi interiori, la natura come lente attraverso cui leggere le relazioni umane. C’è il corpo, che si muove e si espone, e c’è la scrittura, come strumento di decostruzione e rinascita. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Rossana De Pace ci guida nel cuore del suo lavoro, con lucidità, delicatezza e una sincerità rara. Parla di origini, di paura, di desiderio, di esposizione, di come si impara a convivere con il dubbio e di cosa significhi, davvero, sentirsi adeguati. Perché, come dice lei, “più è difficile cantare una canzone, più so che è vicina alla mia verità”.

Può spiegarmi perché ha scelto di intitolare il disco Diatomee?

“Diatomee nasce da una fascinazione molto precisa. Le diatomee sono alghe unicellulari, minuscole, invisibili a occhio nudo. Si muovono costantemente trasportate dai venti, compiendo un viaggio quotidiano e silenzioso di cui non ci accorgiamo. Eppure, nonostante le dimensioni infinitesimali, hanno un impatto enorme sugli ecosistemi: producono circa il 20-25% dell’ossigeno che respiriamo. Ciò che mi ha colpita di più, e che ho scoperto quasi per caso in un documentario che poi non sono nemmeno riuscita a ritrovare, è il loro viaggio. Partono dal deserto del Ciad e, trasportate dalle correnti, arrivano fino in Amazzonia, dove nutrono i terreni. Qualcosa che nasce in un deserto riesce a influenzare i fondali marini, la foresta pluviale, per poi rientrare in un ciclo più ampio. Questa interconnessione mi ha profondamente affascinata: il fatto che un elemento così piccolo possa generare un effetto così vasto. È diventata una metafora per riflettere sul mio modo di stare nel mondo: quanto anche il gesto più semplice possa avere conseguenze, e quanto allo stesso tempo sia il mondo a influenzare me. Mi sono chiesta quanti strati (l’educazione, il contesto, le aspettative sociali) si siano sovrapposti a ciò che sono veramente. Quanto di ciò che porto sia ereditato, e quanto invece scelga di tenere o lasciar andare”.

Ascoltando il disco per intero, si percepisce un movimento costante tra il personale e l’universale. Alcuni brani sembrano molto autobiografici, altri ampliano lo sguardo parlando di origini, pressioni, appartenenza. Un’alternanza costante.

“Sì, e dipende anche da come è nato il disco. Il processo creativo è avvenuto immerso nella natura, durante quattro residenze artistiche. Scrivere in quei contesti ha influito in modo profondo sul risultato. Nell’album ho inserito anche campionamenti ambientali registrati in quei luoghi: era importante per me che ci fosse un collegamento diretto con un fenomeno naturale, perché spesso utilizzo la natura come chiave di lettura per comprendere certi atteggiamenti umani. In fondo, facciamo parte della natura. A volte ne parliamo come se fosse qualcosa di esterno, da osservare. In realtà dovremmo riconoscerci come parte integrante di quello stesso sistema”.

La natura, per come l’ha vissuta e osservata, le è apparsa più matrigna o più benigna?

“Benigna, ma non in modo scontato. Durante la scrittura del disco ho vissuto in luoghi anche piuttosto selvaggi, e questo mi ha messa alla prova. Ho sempre sentito il bisogno di riconnettermi alla natura, ma ci sono stati momenti in cui l’ho percepita come molto intensa, quasi soverchiante. Alla fine, alla natura non interessa se esistiamo o meno. E questa è una consapevolezza a cui non siamo abituati: tendiamo a metterci al centro. Quando realizziamo che non è così, allora sì, può sembrare matrigna. Ma se ci si riconosce come parte di quel tutto, e non come qualcosa di separato, allora non ci si sente più esclusi o sopraffatti. Si diventa parte di un sistema. La natura non fa favori: esiste. Non è lì per sostenerci né per ostacolarci. Personalmente, sento piuttosto un senso di identificazione, un riconoscersi all’interno di un meccanismo più ampio”.

In questo disco sembra che lei sia più interessata a porsi domande che a offrire risposte. Qual è stata la prima domanda, o la prima spinta, da cui è nato tutto il lavoro?

“In realtà non sono partita da una domanda, ma da una consapevolezza: avevo troppe risposte. A vent’anni, spesso si ha una certa arroganza, l’idea di sapere tutto. Avvicinandosi ai trenta, se si ha anche solo un minimo di disponibilità a mettersi in discussione, ci si rende conto che molte di quelle risposte sono incomplete o basate su convinzioni che non servono più. Le mie certezze non mi stavano facendo crescere. È da lì che è nata l’urgenza di smontarle. Per questo come brano di apertura ho scelto Vorrei che fosse voglio: sentivo il bisogno di dire che, per evolvere, dovevo abbandonare alcune convinzioni e restare aperta a nuove versioni di me, a nuove interpretazioni della realtà. È stato un vero e proprio processo di decostruzione. Ho dovuto spogliarmi delle certezze, rendendomi anche molto vulnerabile. Le convinzioni ci tengono in piedi, ci danno l’illusione di stabilità. Ma io ho svuotato il guscio, come dico nella canzone, un po’ come una tartaruga che si alleggerisce. Ho scelto di iniziare questo percorso con più leggerezza, passo dopo passo, lasciando spazio per accogliere qualcosa di nuovo, ma restando abbastanza leggera da poter, metaforicamente, prendere il volo”.

Il dubbio come strumento per decostruire la consapevolezza?

“Sì, esattamente. Il primo passo è stato mettere in discussione”.

Anche il titolo della canzone usa il condizionale, non afferma mai una certezza. C’è sempre un “vorrei”.

“Perché è un processo appena cominciato. Dico ‘mi piacerebbe che fosse’, appunto. Allo stesso tempo, però, sento anche una certa stanchezza verso l’idea di desiderio come qualcosa di astratto. Negli ultimi anni mi interrogo molto su cosa sia davvero il desiderio: quanto sia autentico e quanto invece indotto. Su quali desideri nascano da noi e quali ci vengano imposti o suggeriti. Quella canzone parla proprio di questo: smettere di desiderare e cominciare ad agire. Desiderare meno, lamentarsi meno, fare di più”.

Però, per riuscire a fare, bisogna prima smettere di sentirsi inadeguati, come ricorda in Alternativa, il brano che invece chiude l’album. Lei, quando ha iniziato a sentirsi adeguata?

“Quando ho creduto che ciò che provavo avesse valore. È accaduto la prima volta che ho cantato una mia canzone dal vivo. Avevo quindici anni. Faticavo molto a dare valore a ciò che sentivo. Espormi davanti a un pubblico con qualcosa di così intimo è stato difficile. Quella prima volta è stata un’agonia: avevo paura, temevo di essere giudicata, persino respinta. Eppure, sapevo che dovevo farlo, perché cantare mi rendeva felice e desideravo farne un mestiere. Il nodo era proprio il senso di inadeguatezza. Non pensavo di avere qualcosa da dire, o che valesse la pena di essere ascoltato. Invece, quella prima esperienza è stata accolta con calore, e in quel frangente ho capito che tutta quella negatività era nella mia testa. Dall’altra parte c’era chi era disposto ad ascoltare. Non possiamo ignorare del tutto il giudizio degli altri, soprattutto in un lavoro come il nostro, che vive del fatto che ciò che creiamo arrivi a qualcuno. Offriamo le nostre emozioni, e dobbiamo fare i conti con l’eco che hanno negli altri. Mi sono sentita adeguata nel momento in cui ciò che provavo ha risuonato in qualcuno, anche solo una volta. Le prime volte contano tantissimo, soprattutto per una persona molto sensibile come me. La musica mi ha insegnato a sentirmi adeguata non solo come artista, ma anche nel vivere e nel sentire”.

In Alternativa, c’è una frase che resta impressa: “Mamma, sono perseguitata”. Come si può smettere di sentire addosso questa sensazione di persecuzione, soprattutto quando ci si mette in gioco e si deve fare i conti anche con la propria emotività?

“È una frase che nasce da un’esperienza molto concreta. Da bambina ho sofferto davvero di una sorta di mania di persecuzione. Il modo in cui ho cercato di affrontarla è stato mettermi alla prova in maniera drastica, costringendomi a fare situazioni che non avrei mai affrontato spontaneamente. Quando si vive questo tipo di percezione, si tende a evitare certi spazi perché si ha l’impressione di essere costantemente osservati. Non so se dipendesse dal fatto di essere cresciuta in un paese molto piccolo, dove tutti si conoscono, ma facevo fatica anche a compiere gesti semplicissimi. Il cambiamento è arrivato quando ho iniziato a lanciarmi, con enorme fatica. Ricordo un episodio molto preciso: dovevo andare a vedere una partita di pallavolo del mio fidanzatino del liceo, nella palestra del paese, piena di persone che conoscevo. Provavo un imbarazzo fortissimo. Sono rimasta davanti alla porta per mezz’ora prima di entrare. Poi mi sono detta: ‘Devi vincere questa paura’. Sono entrata, mi sono seduta e sono rimasta immobile per tutta la partita, senza voltarmi. Alla fine, mi sono detta: ‘Ce l’hai fatta’. Guardandomi intorno, mi sono resa conto che nessuno mi stava osservando, come è naturale che sia. Il modo in cui affronto questo senso di persecuzione è proprio mettermi alla prova. A volte significa anche dimostrarmi che, se davvero tutti mi stessero guardando, avrei almeno un fondamento su cui basare quel pensiero. È un approccio forse un po’ masochista, ma è il mio: espormi, mettermi in difficoltà in modo netto, anche attraverso una certa violenza emotiva”.

Lei è cresciuta in un piccolo paese della provincia di Taranto, nei primi anni Duemila, e sembra molto legata alle sue origini. C’è Magna Grecia, che ha un respiro quasi arcaico, e poi Madre Padre, che è profondamente personale. Che bambina era quella Rossana che cresceva lì in quegli anni?

“Con il senno di poi direi una bambina ipersensibile. Sentivo molto, pensavo molto, ma non riuscivo a gestire né a comunicare le mie emozioni. Questa era la difficoltà più grande: avere un mondo interiore intensissimo e non riuscire a condividerlo con nessuno. La scrittura e la musica sono diventate il mio spazio di sfogo. Ricordo benissimo la sensazione che provavo quando finivo di scrivere: come se la testa si alleggerisse, perché avevo l’impressione di stare per esplodere. Crescere in un paese significa respirare costantemente il giudizio degli altri, anche senza rendersene conto subito. Ti permea. All’epoca non pensavo fosse un problema reale, perché poi, quando esci e vedi il mondo, la prospettiva cambia. Torni in paese e certe dinamiche non ti colpiscono più allo stesso modo. Col tempo, però, mi sono resa conto che il bisogno di essere sempre una ‘brava bambina’, perfetta, accondiscendente, comprensiva, nasce anche da quel contesto. In una realtà piccola, tutti possono esprimere un giudizio su di te, arrivare persino a valutare emozioni e sentimenti”.

È stata la musica a cercare lei o è stata lei a cercare la musica?

“La musica mi ha trovata quasi per gioco. Mia madre teneva sempre la radio accesa, era ed è appassionata di cantautori. È stata lei a farmi ascoltare Pino Daniele e Lucio Dalla quando ero molto piccola. All’inizio facevo fatica. Ricordo che, ascoltando Quanno chiove in macchina, sulla mia cassettina, le chiedevo di cambiare perché mi dava fastidio: mi sembrava troppo complessa. Lei insisteva e, alla quinta volta, quella musica mi piaceva moltissimo. Ripensarci oggi mi fa sorridere, perché la mia educazione musicale è partita da uno dei più grandi cantautori italiani. Quest’anno mi sono ritrovata a partecipare a un premio in cui lo abbiamo omaggiato proprio nella sua città. Pensare che la musica sia arrivata così, quasi per caso, e poi ritrovarmi a celebrarla in quel modo è stato molto emozionante”.

Guardandosi oggi, direbbe che la musica per lei è stata più curativa o più lenitiva?

“Decisamente curativa. La scrittura, da sola, è lenitiva: consola. La musica diventa curativa nel momento in cui viene condivisa. Quando qualcuno si riconosce in ciò che canto, quando non mi sento più sola in certe emozioni, allora diventa catartica. Cantare, dal punto di vista fisico, è sempre stato curativo. Sono molto legata allo studio della voce, anche perché mi sono laureata in Conservatorio. La voce è uno strumento che vibra all’interno del corpo ed è profondamente connessa alle emozioni. Quella vibrazione, anche fisicamente, è una forma di cura. I concerti, per me, sono totalmente curativi. La fase di scrittura e creazione è molto intensa e faticosa: durante le residenze artistiche per questo disco sono scesa molto in profondità emotiva, e ne sono uscita stremata. La cura arriva quando le canzoni vengono cantate, quando sono state metabolizzate e possono essere liberate. Ancora più della pubblicazione di un disco, è il momento in cui entra in gioco il corpo, che elabora insieme alla voce”.

Quando parla di corpo, è inevitabile pensare a Bambola, altro pezzo cardine del disco. Quanto è stato difficile evitare di essere etichettata o incasellata?

“In realtà, Bambola non parla di fisicità in quel senso. È una canzone sull’apatia, su quella condizione in cui si è talmente saturi di emozioni da non riuscire più a sentire nulla. È un brano piuttosto vecchio, che inizialmente non doveva entrare nel disco. Lo abbiamo registrato chitarra e voce solo come prova, e sono scoppiata a piangere. Di solito riverso tutta la mia emotività nelle canzoni e, nella vita quotidiana, sono una persona solare, molto positiva. Sono molto abile a dire ciò che penso, molto meno a esprimere ciò che sento. Piangere in studio è stato imbarazzante. Proprio per questo, però, abbiamo capito che quel brano doveva esserci: mostrava una parte di me completamente fragile, senza difese. Lo abbiamo registrato così, con la voce spezzata dal nodo alla gola. Il produttore ha avuto una grande sensibilità: mi ha lasciato spazio e tempo, senza invadere. Mi sono ripresa, abbiamo rimesso play e ho cantato. Quella take è rimasta perché era vera. Ha significato sentirmi vista e compresa”.

Che rapporto ha con il silenzio?

“Ottimo. Quest’anno ho vissuto molto il silenzio, perché mi sono presa del tempo per scrivere da sola, viaggiando in luoghi diversi. Volevo sperimentare la solitudine e il silenzio con me stessa. Il silenzio è potentissimo, anche nella musica. Ti dà il tempo per elaborare ciò che accade nella vita. È uno spazio creativo, perché lascia entrare l’inaspettato. Tendo a voler controllare tutto, a prevedere ogni cosa. Il silenzio, invece, è lo spazio in cui tutto può succedere. Un po’ come la noia: in apparenza vuota, ma in realtà fertile. E poi c’è il silenzio condiviso, che è ancora più bello. Quando succede, è magico. Significa che c’è un’intimità tale da non dover riempire nulla”.

Guardando al percorso del disco nel tempo, confrontando la Rossana che ha iniziato a scriverlo con quella di oggi, qual è il cambiamento più grande che nota?

“La sincerità. Ho imparato a smettere di nascondermi dietro le parole. Oggi, quando scrivo, mi rileggo e mi chiedo: quanto sono stata vera? Riuscirei a dire questa cosa a voce? Mi sentirei a mio agio a cantarla? Più è difficile cantarla, più so che è vicina alla mia verità. Madre Padre, per esempio, quando l’ho riletta mi sono detta: ‘Questa sarà tosta da portare dal vivo’. Anche solo farla ascoltare ai miei genitori è stato faticoso. Ma poi è stato liberatorio. Lo stesso vale per alcune canzoni più romantiche: mi sono chiesta se sarei riuscita a cantarle davanti alle persone a cui erano rivolte. E questa, per me, è una misura importante. Più sono sincera, più scrivo in modo diretto, più è probabile che il messaggio arrivi davvero e che qualcuno si riconosca. E ovviamente, quando le canto, sono completamente esposta. Da questo punto di vista, sento di essere cresciuta molto”.