Rossano Sasso alla Camera, "più Giuseppe e Maria, meno Mohamed e Abdul": la reazione in Aula di Cuperlo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’intervento del deputato Rossano Sasso sugli immigrati ha scatenato polemiche alla Camera. Nel corso degli interventi riguardanti il piano casa, l’esponente di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci ha duramente attaccato le posizioni della sinistra e non ha risparmiato critiche anche al centrodestra, definito “pavido”.

Immigrati, cos’ha detto Rossano Sasso alla Camera

Rossano Sasso è intervenuto nel corso delle discussioni sul piano casa, andate in scena in aula ieri, lunedì 22 giugno. Dopo una breve premessa, l’esponente del partito di Vannacci ha criticato il mancato appoggio di Fratelli d’Italia all’ordine del giorno di Futuro Nazionale.

“Come è possibile che FdI abbia detto no al ‘prima gli italiani’ ma ‘prima ad Abdul’? – ha detto Sasso – Nelle nostre case popolari, sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. Abbiamo Omar, abbiamo Mohamed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra, a noi di Futuro nazionale non va giù”.

ANSA

Le proteste delle opposizioni e il caso Bakkali

Il dibattito parlamentare si è acceso a seguito delle dure reazioni delle opposizioni contro le dichiarazioni di Futuro Nazionale.

È stato stigmatizzato, in particolare, l’episodio che ha coinvolto la deputata Bakkali, la quale, non tollerando più gli insulti razzisti provenienti dai banchi della maggioranza, ha abbandonato l’Aula in segno di protesta.

Nella mattinata di martedì 23 giugno, anche l’esponente democratico Federico Fornaro è intervenuto duramente sulla vicenda, affermando che con le parole del deputato Sasso si è superato ogni limite ammissibile e sostenendo che tali affermazioni abbiano richiamato alla memoria il drammatico periodo delle leggi razziali del 1938. “Ho ascoltato con attenzione la successione degli interventi di Futuro Nazionale, e credo si sia esercitata una vera e propria violenza politica – ha poi aggiunto Gianni Cuperlo – Gli interventi hanno rivendicato un approccio di tipo razzista“. Secondo l’esponente del Pd si tratta di una “offesa al Parlamento”.

La replica del deputato Rossano Sasso

Di contro, il deputato del partito di Vannacci ha voluto rivendicare con forza le proprie posizioni proprio in apertura della seduta.

Rossano Sasso ha respinto le accuse al mittente, contrattaccando e sostenendo che, seguendo la medesima logica, si potrebbero definire gli esponenti dell’opposizione come razzisti nei confronti degli italiani, data la loro tendenza a mettere sempre gli stranieri in cima alle priorità. L’esponente del partito di Vannacci ha quindi concluso invitando gli avversari politici a “farsene una ragione”, riaffermando con fermezza il proprio pieno diritto alla libertà di parola.

Una giornata tesa in aula dopo lo scontro di qualche ora prima tra un altro esponente di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, e la deputata del Pd Anna Ascani.