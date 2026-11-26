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Il deputato di Futuro Nazionale, Rossano Sasso, è intervenuto alla Camera sul dl Scuola. Il parlamentare ha detto: “Assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi”. La frase ha scatenato urla e proteste dai banchi dell’opposizione. La presidente di turno dell’assemblea, Anna Ascani, ha richiamato più volte Sasso e anche i deputati del Pd Federico Fornaro e di Avs Marco Grimaldi.