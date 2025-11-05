Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino moldavo, già noto alle forze dell’ordine, per possesso e utilizzo di documento falso durante un controllo stradale a Rossano Veneto. L’uomo, fermato nella notte del 4 novembre dagli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa, è stato trovato in possesso di una carta d’identità rumena risultata contraffatta. Il controllo è stato effettuato in via Castion, dove il soggetto è stato anche denunciato per possesso di un coltello multiuso.

Controllo notturno e identificazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 02.00 del 4 novembre, quando una pattuglia del Settore U.C.T. del Commissariato di Bassano del Grappa ha fermato un furgone in via Castion, nel territorio di Rossano Veneto. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente, identificato come un cittadino moldavo, classe 2002, già pluripregiudicato per diversi reati, tra cui uso e possesso di documenti falsi.

Documenti sospetti e nervosismo

Alla richiesta di mostrare i documenti identificativi, la patente di guida e la carta di circolazione, il conducente ha manifestato un evidente stato di agitazione. Ha quindi consegnato agli agenti una patente moldava e un documento identificativo rumeno, che attestava la sua appartenenza alla Comunità Europea.

Perquisizione e sequestro di un coltello

Il comportamento nervoso dell’uomo ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. All’interno del borsello a tracolla indossato dal soggetto è stato rinvenuto un coltello multiuso con una lama di 6 cm. L’arma è stata immediatamente sequestrata dalle forze dell’ordine.

Verifiche sulla carta d’identità

Ulteriori accertamenti sono stati effettuati sulla carta d’identità rumena esibita dal conducente, anche grazie al supporto del Centro di Cooperazione Internazionale di “Tohr Maglern”. Il corrispondente Ufficio di Polizia ha confermato che il documento non era autentico e che la numerazione risultava attribuita a un’altra persona.

Arresto e conseguenze

Alla luce di quanto emerso, il cittadino moldavo è stato arrestato per possesso e utilizzo di carta d’identità falsa valida per l’espatrio. Contestualmente, la carta d’identità è stata sequestrata e l’uomo è stato anche indagato in stato di libertà per il possesso del coltello multiuso.

IPA