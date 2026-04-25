Rossella Brescia, l’intervista tra palco e realtà: “Il dolore ha senso solo se diventa utile agli altri”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nei festival, in cui il rumore si abbassa. Succede raramente, ma succede. Le luci restano accese, le persone continuano a muoversi, eppure qualcosa cambia: le conversazioni smettono di essere superficie e iniziano a cercare profondità. È in uno di questi spazi sospesi, dentro l’energia viva dell’On Air Festival di Palermo, che prende forma questo incontro. Non è solo un’intervista. È un incrocio. Di storie, di geografie, di sensibilità che partono da punti lontani e trovano una direzione comune. Da una parte Rossella Brescia, volto noto, abituata a muoversi tra palco, televisione e teatro, con quella naturalezza che viene dall’esperienza e da un istinto sempre molto fisico, concreto. Dall’altra Parisa Nazari, con un percorso segnato da una distanza che non è solo geografica ma anche esistenziale, fatta di scelte, rinunce e prese di posizione che cambiano la traiettoria di una vita. A unirle non è un progetto artistico, almeno non nel senso più tradizionale del termine. È qualcosa di più essenziale e, per questo, più urgente: la difesa dei diritti delle donne iraniane e, in generale, dei diritti civili. Un tema che negli ultimi anni è entrato nel dibattito pubblico occidentale con ondate emotive spesso improvvise, ma che per chi lo vive da vicino non è mai stato episodico. È una linea continua, fatta di resistenza quotidiana, di visibilità conquistata a fatica, di voci che rischiano costantemente di essere soffocate. Quello che colpisce, nel dialogo tra Rossella Brescia e Parisa Nazari, non è tanto la diversità dei loro percorsi, quanto la naturalezza con cui questa distanza si annulla. Non c’è bisogno di traduzioni, né linguistiche né culturali. C’è un riconoscimento immediato, quasi istintivo. Come se esistesse davvero, al di sotto di tutto, una lingua comune che prescinde da accenti e provenienze. Una lingua che ha a che fare con i diritti, ma anche con una certa idea di responsabilità. Parlarne oggi significa anche fare i conti con un paradosso. Da una parte, l’accesso alle informazioni è teoricamente totale. Dall’altra, alcune storie restano ai margini, come se non riuscissero a superare una soglia invisibile. Il nome di Mahsa Amini ha attraversato il mondo, ha acceso piazze, generato mobilitazioni. Ma cosa resta, dopo? Quanto di quella spinta riesce a trasformarsi in consapevolezza stabile? È qui che il confronto tra Rossella Brescia e Parisa Nazari diventa qualcosa di più di una testimonianza. Diventa un tentativo di tenere aperto uno spazio. Di non lasciare che tutto si riduca a un momento, a una notizia, a un’emozione destinata a dissolversi. E poi, lentamente, quasi senza accorgersene, quest’intervista per Virgilio Notizie diventa esclusiva, cambia direzione. Perché se nella prima parte il racconto è condiviso, corale, nella seconda si stringe. Si fa più personale. Resta il tema, resta l’impegno, ma il fuoco si sposta. Su Rossella Brescia. Sul suo percorso, sulle sue scelte, su quel passaggio sottile che porta un’artista a non limitarsi più a fare, ma a interrogarsi sul senso di ciò che fa. È uno scarto delicato, ma netto. E segna il punto in cui questa conversazione smette di essere solo un incontro tra due voci e diventa anche un ritratto unico, che Rossella Brescia ha voluto concederci, in intimità, faccia a faccia, senza distrazioni.

Avete scelto la stessa causa pur provenendo da mondi, culture e visioni differenti. Come si spiega questa convergenza?

Rossella Brescia: “La spiegazione è piuttosto semplice: in fondo parliamo la stessa lingua. È quella della tutela dei diritti civili, in questo caso dei diritti delle donne. Ci accomuna l’impegno contro la discriminazione femminile. Sebbene proveniamo da contesti diversi, riconosciamo entrambe questo linguaggio e lo condividiamo pienamente”.

Parisa Nazari: “I diritti umani sono universali e non dipendono dall’origine geografica o culturale. Per questo, chi crede davvero in questi valori finisce per parlare la stessa lingua, come osservava Rossella. Significa avere una visione comune del mondo e delle questioni legate ai diritti fondamentali. Quando si condivide questa prospettiva, ritrovarsi dalla stessa parte diventa naturale”.

Negli ultimi giorni ho parlato con attori italiani di origine iraniana, a cominciare da Maziar Firouzi. Esiste la volontà di ampliare questa rete, coinvolgendo quante più persone possibile per dare maggiore risonanza al messaggio?

Rossella Brescia: “Certamente, ed è essenziale. Il messaggio deve raggiungere tutti. In Iran, ad esempio, oggi esistono enormi difficoltà anche nel semplice utilizzo di internet e nella possibilità di comunicare liberamente. Di conseguenza, anche i segnali più deboli e le notizie che riescono a emergere devono essere diffusi il più possibile. Non è un tema che può restare nell’ombra o essere accantonato. Quanto sta accadendo è estremamente grave, non solo in Iran ma anche in altri Paesi in cui si registrano situazioni analoghe, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne e i regimi che li comprimono. Per questo è necessario condividere tutte le informazioni disponibili e portarle all’attenzione dell’opinione pubblica, affinché possano toccare le persone nel profondo. Talvolta si avverte l’impressione di non avere strumenti efficaci per contrastare questi regimi, ed è una percezione che può scoraggiare. Tuttavia, parlarne, continuare a diffondere notizie e raggiungere un pubblico sempre più ampio rappresenta già un passo significativo. Ognuno può offrire il proprio contributo”.

Che cosa non abbiamo ancora compreso noi occidentali? Sembra esserci una sorta di barriera: altri conflitti ci coinvolgono maggiormente, mentre sull’Iran prevale quasi una forma di rassegnazione, come se fosse una realtà lontana e inevitabile. Per quale ragione?

Parisa Nazari: “Ritengo che questo atteggiamento derivi da una forma di relativismo culturale che, salvo rare eccezioni, tende a riproporsi. Si è portati a pensare che chi nasce in determinate aree del mondo, storicamente segnate da conflitti e instabilità, sia in qualche modo destinato a non raggiungere mai una piena democrazia. La realtà, tuttavia, è diversa: la lotta per la libertà e per la democrazia ha carattere universale. Ogni individuo, a prescindere dal luogo di nascita, aspira alla libertà. Ciò che forse non è ancora pienamente compreso è che, se si crede davvero nei diritti umani, è necessario far sentire la propria voce. Mi esprimo anche come occidentale, poiché dopo oltre trent’anni trascorsi in Italia mi sento tanto italiana quanto iraniana. I diritti umani non possono essere applicati in modo selettivo: non è possibile difenderli in alcuni contesti e ignorarli in altri. Occorre inoltre trasmettere chiaramente a chi governa che queste tematiche sono prioritarie. È vero che le grandi potenze assumono decisioni decisive per intere regioni, ma anche i cittadini, pur privi di un potere diretto, possono contribuire: partecipare a manifestazioni, promuovere iniziative, dimostrare attenzione per ciò che accade anche a migliaia di chilometri di distanza”.

Chi lascia l’Iran spesso perde la possibilità di farvi ritorno. Quanto ha inciso, per lei, questa rinuncia?

Parisa Nazari: “Si tratta di una scelta estremamente difficile, che comporta un prezzo molto alto. Per oltre vent’anni ho cercato di mantenere un profilo discreto, pur essendo impegnata fin da giovane con Amnesty International e in attività legate alla tutela dei diritti umani e, in particolare, dei diritti delle donne. Era importante conservare la possibilità di tornare in Iran, osservare da vicino i cambiamenti, soprattutto quelli promossi dalla società civile e dalle donne. Dopo l’uccisione di Mahsa Amini, tuttavia, è stato necessario prendere una decisione molto dolorosa: non posso più rientrare nel Paese. Non solo. Anche mantenere contatti con chi vive lì è complesso, perché potrebbe esporre queste persone a rischi. Questo significa, in qualche modo, separarsi da una realtà profondamente amata e per la quale si continua a lottare. È una scelta estremamente difficile; tuttavia, se la confronto con quanto il popolo iraniano affronta e paga ogni giorno, il sacrificio personale appare minimo”.

Gli uomini riescono davvero a comprendere i diritti delle donne?

Parisa Nazari: “In Iran c’è stato un cambiamento molto importante, un vero e proprio cambio di paradigma culturale. Sempre più uomini hanno iniziato a sostenere apertamente i diritti delle donne, arrivando anche a gridare slogan come “Donna, vita, libertà”, che mette al centro proprio questi diritti. Questo risultato è il frutto di anni e anni di lavoro e di attivismo da parte delle donne iraniane, non solo sul tema dei diritti femminili ma su tutto il fronte dei diritti umani. Oggi il ruolo delle donne nel cambiamento della società è talmente evidente che anche gli uomini lo riconoscono. Non a caso, molti uomini che sono stati arrestati, uccisi o condannati a morte sostenevano proprio questi valori”.

Le resistenze maggiori talvolta arrivano anche dalle donne delle generazioni precedenti?

Parisa Nazari: “Sì, soprattutto nelle aree meno urbanizzate, nei piccoli centri dove la tradizione è ancora molto radicata. Tuttavia, proprio i giovani e le giovani sono riusciti a portare avanti un cambiamento significativo, influenzando anche le generazioni più adulte: i padri, le figure più autoritarie e anche le donne più tradizionaliste e religiose. È stato un processo importante di trasformazione culturale”.

Le proteste dopo la morte di Mahsa Amini hanno mostrato una forte unità femminile. Cosa possiamo imparare da quella forza collettiva?

Parisa Nazari: “Quel movimento, anche se oggi è meno visibile e meno raccontato, ha molto da insegnare a tutti, anche a chi vive in Paesi democratici. Ci insegna prima di tutto che i diritti acquisiti non sono mai garantiti per sempre. Le donne iraniane hanno perso molti diritti dopo il 1979 e ci sono voluti quasi quarant’anni per far comprendere all’intera società quanto siano fondamentali. Questo ci deve far riflettere: i diritti possono essere cancellati all’improvviso, ma possono anche essere erosi lentamente, in modo graduale, quasi impercettibile. Ed è proprio su questo rischio che dobbiamo mantenere alta l’attenzione”.

Foto: Fabrizio Pace / US: The Rumors

Rossella, ci rivediamo dopo due anni. Nel frattempo, dal punto di vista artistico, sono cambiate molte cose: oggi è a teatro nel ruolo della madre del protagonista de Il ragazzo dei pantaloni rosa e la vediamo anche impegnata in un talk a sostegno dei diritti delle donne iraniane. Che fase sta vivendo?

Rossella Brescia: “È una fase molto importante, direi anche più matura. Crescere è bello, ma lo è ancora di più quando si acquisisce consapevolezza di questo percorso. Sono sempre stata una persona concreta, orientata all’azione: danza, studio, lavoro, avanti così. A un certo punto, però, non è più sufficiente limitarsi al fare. Oggi avverto chiaramente la consapevolezza di essere cresciuta, di essere diventata adulta. Insieme a questo è emersa anche un’esigenza diversa: continuare ad agire, ma attribuendo un significato più profondo a ciò che si fa. In realtà, certi valori mi hanno sempre accompagnata; forse, però, questo è il momento di rappresentarli con maggiore forza e diffonderli il più possibile. Non ritengo sia necessario essere più o meno noti per farlo. Credo, piuttosto, che ciascuno debba mettersi in gioco e offrire il proprio contributo. Penso spesso a Madre Teresa di Calcutta, che sosteneva come anche un piccolo gesto, rivolto magari al proprio vicino, possa contribuire a migliorare il mondo. Se tutti agissimo in questo modo, probabilmente vivremmo in una realtà migliore”.

Questo nuovo percorso risponde a un’esigenza di ambizione, intesa come ricerca della versione migliore di sé, diversa?

Rossella Brescia: “Non lo definirei ambizione. Lo considero piuttosto il desiderio di accogliere nuove sfide. Ho sempre concepito così il mio lavoro. Ci sono state occasioni in cui avrei dovuto accettare senza esitazione, ma sentivo che non erano in sintonia con il momento che stavo vivendo. Ho quindi preferito rifiutare. È più autentico seguire ciò che si sente davvero, anche a costo di commettere errori. A volte gli altri reagiscono con sorpresa e chiedono il motivo di certe scelte; possono sembrare azzardate, ma rispondono a una convinzione profonda. Ad esempio, secondo molti non si dovrebbe mai rinunciare alla televisione per dedicarsi al teatro: è quasi una regola implicita. Eppure, ho scelto di farlo, perché in quel momento rappresentava per me un’esperienza più significativa, anche in termini di crescita personale. Credo sia fondamentale alimentare quella passione che nasce fin dall’infanzia. Se non lo si fa, rischia di affievolirsi con il tempo”.

Quella passione dell’infanzia… è diventata l’adulta che desiderava essere?

Rossella Brescia: “Non so se corrisponda esattamente all’immagine che avevo in mente. Tuttavia, oggi mi riconosco come una persona molto attenta agli altri. E credo che, in fondo, sia proprio questo il senso della vita”.

A teatro interpreta Teresa Manes. Vi siete confrontate, vi siete parlate?

Rossella Brescia: “Ci siamo incontrate il giorno della prima. In realtà, non ci siamo dette molto: mi ha semplicemente ringraziata, dicendomi che ero stata molto brava. Poi è salita sul palco e ci siamo abbracciate. Quell’abbraccio è stato indimenticabile. Durante i mesi di prove avevo imparato a conoscerla, studiando la sua storia e ciò che aveva vissuto. Nel momento in cui l’ho stretta, ho percepito concretamente tutto il dolore che avevo cercato di immaginare nel lavoro di preparazione. È stato un momento di grande intensità. Ritengo sia una persona a cui dobbiamo essere grati, perché continua a incontrare gli studenti nelle scuole per raccontare la vicenda di suo figlio, Andrea Spezzacatena. Forse porta con sé anche un senso di colpa, per non aver compreso fino in fondo la sofferenza che stava vivendo. Trasformare un dolore così profondo in un impegno a favore degli altri rappresenta, a mio avviso, una delle più alte forme d’amore”.

È un’affermazione che sente anche come autobiografica?

Rossella Brescia: “Sì. Preferisco fermarmi qui nella risposta, perché altrimenti l’emozione prenderebbe il sopravvento. Cerco sempre di affrontare il dolore in questo modo: se resta fine a se stesso, diventa opprimente, quasi insostenibile, e rischia di non generare nulla. Occorre invece trovare il coraggio di metterlo al servizio degli altri. Non è semplice, né immediato, ma credo che il senso stia proprio in questo”.

Che cosa significa oggi, per lei, essere considerata una persona di successo nell’immaginario collettivo?

Rossella Brescia: “Affronto questo tema con grande pudore. Ricordo gli inizi, quando partecipavo ad Amici di Maria De Filippi: l’entusiasmo del pubblico era travolgente e persino muoversi per strada risultava difficile. Sono esperienze molto intense, che restano nel tempo, ma inevitabilmente evolvono. Oggi il riconoscimento esiste ancora, ma in una forma diversa. Questo percorso insegna che l’attenzione deve rimanere sul lavoro svolto, sulla formazione e sui sogni che si è scelto di perseguire, non sulla notorietà o sul numero di persone che seguono. Se il successo arriva, è certamente un aspetto positivo. Tuttavia, è importante viverlo con discrezione, senza mai sentirsi superiori a nulla o a nessuno”.

Ha dimostrato, anche in radio, di essere un’artista completa: sa cantare, ballare, recitare, condurre e passare dal registro comico a quello drammatico. Perché, a suo avviso, non è arrivata alla conduzione di un programma televisivo interamente suo?

Rossella Brescia: “Sinceramente non saprei indicarne una ragione precisa. Probabilmente, nel periodo in cui lavoravo in televisione, quando un programma non otteneva i risultati sperati si veniva subito sostituiti, senza la possibilità di ripartire con un nuovo progetto nell’immediato. Oggi, invece, sembra accadere il contrario: anche dopo un insuccesso vengono offerte nuove opportunità. Non intendo giudicare se sia giusto o meno, ma la mia esperienza è stata diversa. A essere del tutto sincera, però, forse non era neppure un obiettivo che desideravo davvero. Mi appassiono ai progetti, ai personaggi da interpretare. Quando lavoro a teatro, ad esempio, studio molto e mi immergo completamente, ma lo faccio per passione, non per obbligo. Ogni esperienza rappresenta una sfida, e probabilmente sentivo anche l’esigenza di cercarne di nuove. Durante il periodo ad Amici di Maria De Filippi avevo tutto: era un ambiente in cui mi trovavo benissimo. Ma sono stata io a scegliere di andare via. Maria De Filippi è stata molto comprensiva e ha colto il mio bisogno di intraprendere altre strade. Non si trattava di un disagio, tutt’altro: quell’esperienza mi è mancata molto, era diventata una famiglia. Tuttavia, nella vita è importante cambiare, mettersi in gioco e accettare anche una certa dose di rischio”.

In radio, ha spopolato la sua ormai celebre imitazione di Sophia Loren e il suo ‘Milly’: come è nata?

Rossella Brescia: “Nasce da lontano. Guardavo i film di Sophia Loren con mio padre e, in qualche modo, l’ho studiata. Dopo la visione, mi divertivo a imitarla davanti allo specchio. In seguito, avevo accantonato questa idea. Un giorno, in radio, insieme all’autore David Lubrano, stavamo cercando un personaggio e mi è stato suggerito di proporre proprio l’imitazione della Loren. Da lì abbiamo trovato la chiave giusta. Sophia Loren rappresenta la diva per eccellenza: è elegante e carismatica, ma al tempo stesso profondamente umana. Ci siamo quindi divertiti a immaginarla in contesti più quotidiani e ironici, capace anche di espressioni spontanee o di raccontare episodi di vita. Ho inserito anche elementi personali, ricordi legati alla mia esperienza, come le giornate trascorse al fiume con il Garelli. Alla fine, è nato un personaggio che fonde tratti suoi e miei. Il Milly è invece un elemento legato al contesto in cui l’imitazione è nata: Alessandra Mussolini, sua nipote, partecipava come concorrente a Ballando con le stelle. Era un gioco ironico…”.

… entrato nell’immaginario collettivo. Quando sono triste, riguardo quelle imitazioni e tutto si affievolisce.

Rossella Brescia: “In effetti dovrei riproporla, anche perché Alessandra ora partecipa al Grande Fratello. Potrebbe essere il momento giusto per riportare in scena il personaggio”.